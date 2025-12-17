Unikatowy kostium Johnny’ego Deppa z „Marzyciela” w Twoim mieszkaniu? Co kryją apartamenty kolekcjonerskie M7?

W połowie 2025 roku w inwestycji M7 zapowiedziano powstanie trzech pierwszych apartamentów kolekcjonerskich, czyli specjalnie zaprojektowanych przestrzeni posiadających unikalny, artystyczny motyw. Apartament „Helmut & Sylvia” ma się inspirować czarno-białą elegancją fotografii Helmuta Newtona – powstanie tam minimalistyczne i zmysłowe wnętrze, w którym dominuje gra światła i cienia. „M as Marilyn” to z kolei hołd dla delikatności i blasku Hollywood, inspirowany prywatnym apartamentem Marilyn Monroe w Los Angeles i ozdobiony oryginalnym portretem aktorki autorstwa Douglasa Kirklanda. „Guitar Heroes” pulsuje rockową energią, łącząc kolekcję gitar Fender z autentycznymi zdjęciami legend rocka.

- Inspiracją do projektów wnętrz apartamentów kolekcjonerskich stały się dzieła sztuki – fotografie, grafiki i obiekty kolekcjonerskie – traktowane nie jako dekoracja, lecz jako punkt wyjścia dla całej koncepcji przestrzeni. Każdy apartament ma własny charakter, tak niepowtarzalny jak artyści, którzy byli dla niego inspiracją – mówi Kinga Kowalczyk, architektka wnętrz z Modue Studio, odpowiedzialna za projekty wnętrz Apartamentów Kolekcjonerskich.

Idea apartamentów kolekcjonerskich ciągle się rozwija, a do kolekcji dołączyły dwa nowe, artystyczne projekty. „Keith” to eksplozja koloru, wielkomiejskiego eklektyzmu i wyrazistości w duchu Keitha Haringa. Wnętrze wypełni sygnowany portret artysty autorstwa Pierre’a Houlesa i miejski klimat Nowego Jorku lat 80. Linię Apartamentów Kolekcjonerskich zamyka apartament „Kino”, inspirowany atmosferą studyjnych sal filmowych, w którym burgund, aksamit i wyrazisty kamień tworzą tło dla oryginalnego kostiumu Johnny’ego Deppa z filmu „Marzyciel” oraz plakatu Fangora do „Niewinnych czarodziejów” Andrzeja Wajdy.

Sztuka dostępna dla wszystkich

Do czasu powstania inwestycji M7, wszystkie wyjątkowe dzieła sztuki i rekwizyty związane z apartamentami kolekcjonerskimi będzie można zobaczyć w Archicom Collection Gallery przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie, w zabytkowej Willi Fabrykanta. To właśnie tam powstała ekspozycja zatytułowana „Ikony XX wieku”. Poza wspomnianym kostiumem Johnny’ego Deppa czy portretem Marilyn Monroe, można tam zobaczyć m.in. słynną fotografię „Sie Kommen!” Helmuta Newtona czy sygnowane portrety gwiazd rocka - Jimmy’ego Page’a, Jimiego Hendrixa, Erica Claptona i Keitha Haringa, autorstwa uznanych fotografów: Jill Furmanovsky, Karla Ferrisa, Harry’ego Bensona i Pierre’a Houlesa. Obok nich zaprezentowane zostaną, udostępnione przez salony muzyczne Riff, trzy gitary kultowej firmy Fender – Telecaster, Stratocaster i Meteora – modele, które na trwałe wpisały się w historię muzyki rockowej. Dopełnieniem kinowego wątku wystawy jest z kolei plakat Wojciecha Fangora do filmu Andrzeja Wajdy „Niewinni czarodzieje”.

– Archicom Collection udowadnia, że luksus może przybierać szlachetną, nienachalną formę. Kilkanaście miesięcy temu jako pierwsi zaprezentowaliśmy inwestycję z własną kolekcją sztuki. Dziś mamy w portfolio już 3 takie projekty w centrum Warszawy: Apartamenty M7, Gutenberga i Flare. Teraz idziemy o krok dalej. Jako pierwsi wprowadziliśmy na rynek Apartamenty Kolekcjonerskie, stworzone w oparciu o spójne i wyraziste wizje inspirowane kulturą i sztuką XX wieku – mówi Dawid Wrona, Chief Operating Officer w Archicom.

Archicom Collection Gallery jest przestrzenią poświęconą sztuce, prezentowaną w innowacyjnym showroomie. Misją galerii jest przybliżenie odbiorcom dzieł najwybitniejszych artystów kształtujących światową kulturę, dostępnych w tym miejscu dla każdego. Ekspozycję „Ikony XX wieku” można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00 oraz w soboty od 10:00 do 14:00. Wstęp jest bezpłatny, a wystawa potrwa co najmniej do końca 2025 roku.

Archicom Collection w superkwartale Towarowa 22

Apartamenty kolekcjonerskie to oczywiście zaledwie mała część bogatej oferty Archicom Collection. M7 to nowoczesny apartamentowiec, w którym znajdą się miejsce nie dla 5, ale łącznie aż dla 132 apartamentów z balkonami, loggiami i tarasami dachowymi! Drugim projektem Archicom Collection w ramach superkwartału Towarowa22 (wspólny projekt AFI Polska, Echo Investment i Archicom) są Apartamenty Gutenberga. Inwestycja powstaje na terenach dawnego Domu Słowa Polskiego – jednego z najważniejszych zakładów drukarskich PRL. Architektura obiektu odwołuje się do dziedzictwa tego miejsca, a sama nazwa stanowi hołd dla wynalazcy druku, Johannesa Gutenberga. Apartamenty Gutenberga będą składać się z dwóch budynków. Zaoferują 160 apartamentów o powierzchniach od 40 do 350 m2. Inwestycja będzie posiadać także szeroki wachlarz udogodnień. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji m.in. własną salę konferencyjną, lounge, świetnie wyposażoną mediatekę, Salon Literacki Montblanc, salę kinową, strefę fitness i spa z saunami i stołami do masażu, a nawet wyjątkowy basen inspirowany rzymskimi łaźniami.

W przestrzeniach wspólnych budynku znajdzie się dzieło Andy’ego Warhola „The Alphabet Soup” z 1973 roku. Ikona pop-artu idealnie wpisuje się w charakter inwestycji – odwołując się do druku i reprodukcji, a jednocześnie podkreślając kreatywny, nowoczesny charakter całego założenia.

Flare – współczesna elegancja przy Grzybowskiej

Kolejnym projektem sygnowanym marką Archicom Collection jest Flare, powstający przy ul. Grzybowskiej 6A. To kameralny budynek apartamentowy, którego architektura łączy nowoczesną formę z elegancją. To pierwsza inwestycja Archicom Collection oferująca wyłącznie w pełni wykończone apartamenty. Dzięki prestiżowej lokalizacji w centrum miasta Flare odpowiada na potrzeby osób poszukujących połączenia prywatności z wygodą życia w sercu Warszawy. Co ciekawe, projekt stanowi rewitalizację istniejącego budynku. Deweloper całkowicie odmieni oblicze apartamentowca, projektując jego elewację od nowa, dodając tarasy i loggie.

Flare osiągnie 15 kondygnacji i pomieści 76 apartamentów o powierzchni od 30m² do nawet 190 m², w tym ekskluzywne penthousy z przestronnymi tarasami. Kluczowym atutem inwestycji jest jej doskonała lokalizacja z panoramicznym widokiem na centrum Warszawy - zaledwie 700 metrów od Pałacu Kultury i Nauki oraz sąsiedztwem kluczowych punktów kulturalnych i biznesowych.

Tu także nie zabraknie sztuki. W strefie wejściowej inwestycji Flare znajdzie się rzeźba Pietera Obelsa – monumentalna, metalowa forma, pełniąca rolę symbolicznego totemu oddzielającego przestrzeń publiczną od prywatnej. Dodatkowo wnętrza wzbogacą akwaforty Anisha Kapoora, jednego z najbardziej uznanych współczesnych artystów.