Kolor w mieszkaniu. Inspiracją były trampki

Very Happy Flat we Wrocławiu to najnowsza realizacja Piotra Cugiera i Rafał Tamowicza z młodej pracowni NA NO WO Architekci. Projektanci mieli do dyspozycji 90-metrowy apartament w jednym z nowo powstałych bloków w dzielnicy Południe.

Lokal miał się stać funkcjonalnym miejscem do życia dla czteroosobowej rodziny i ich kota. Podstawą projektu było więc takie rozplanowanie wnętrza, by każdy z domowników, łącznie ze zwierzakiem, miał tu swój azyl, a jednocześnie, by oferowało ono jak najwięcej wolnej przestrzeni. Elementy wystroju miały być ograniczone do minimum, w pewien sposób kotoodporne i uwzględniające zwyczaje zwierzęcia. By mieszkanie nie stało się przez to zbyt purystyczne i nudne, architekci postawili na kolor. Wybór padł na zaproponowaną przez inwestorkę paletę intensywnych róży, żółcieni i błękitów. Referencyjne barwy właścicielka znalazła w... parze swoich ulubionych sneakersów.

Białe ściany i podłogi w mieszkaniu

Dzięki dużej ilości okien i ekspozycji na dwie strony świata mieszkanie jest dobrze doświetlone i jasne, co podkreślono w aranżacji bielą ścian i podłóg. Ten neutralny kolor stał się idealnym tłem dla neonowych, intensywnych barw wyposażenia i detali. Specjalnie z myślą o kocie salon wyposażono w indywidualnie zaprojektowany drapak, kocią fontannę, a łazienkowe drzwi w otwór umożliwiający dostęp do kuwety ukrytej w zabudowie szafki podumywalkowej. Podłogi ze względów praktycznych zostały wykończone odporną na wilgoć i zarysowania deską winylową. W korytarzu w zabudowie meblowej uwzględniono podświetlaną wnękę na terrarium dla kolejnych domowników – patyczaków.

