Życie w Architekturze 2025. Dom jednorodzinny w Konstancinie. Architektura: arch. Katarzyna Mach, arch. Wojciech Kotecki

Życie w Architekturze 2025. Dom jednorodzinny w Konstancinie. Założenia Autorskie

Projekt Domu w Konstancinie powstał na zlecenie państwa Sawickich, pary zapalonych podróżników, których osobowość i indywidualne podejście do życia wymykają się prostym schematom. Dla architektów spotkanie z takim inwestorem stawia wyzwania, inspiruje. Sama „sytuacja wyjściowa” również wymyka się prostym klasyfikacjom. Oto inwestorzy decydują się na budowę domu w Konstancinie-Jeziornie, miejscowości znanej z willowej architektury – zwanej przekornie „polskim Beverly Hills” ze względu na popularność, jaką cieszy się wśród polskiego „1 procent”. Nowy pejzaż architektoniczny miejscowości z dominującą stylistyką pałacowo-dworkową zarysowuje obraz preferencji i aspiracji estetycznych współczesnej polskiej wyższej klasy średniej i klasy wyższej. Na tym tle Dom Sawickich to „dom własny”, na wskroś osobisty, nieco introwertyczny, a zarazem otwarty na otoczenie.

Miał być to dom-schronienie, miejsce, do którego się wraca, przestrzeń przechowywania wspomnień, w tym gromadzonej latami kolekcji osobistych artefaktów: pamiątek z podróży. Sawiccy, obserwując podczas swoich wypraw jak w najróżniejszych, nieraz ekstremalnych warunkach ludzie tworzą proste, choć wysoce efektywne schronienia, zafascynowali się archetypem jednej wspólnej przestrzeni osłoniętej kopułą: jak tipi, jurta czy igloo. Być może to charakterystyczna dla tych form współzamieszkiwania bliskość i intymność były tym, co szczególnie przemówiło do wrażliwości pary – małżeństwa, które całe życie spędziło razem, dzieląc wspólne zainteresowania i pasje, i którym kierowała potrzeba stworzenia „swojego miejsca na ziemi”. Ta idea stała się punktem wyjścia dla naszego wspólnego projektu.

Tak na leśnej działce, pośród sosnowych drzew powstał dom: parterowy, jednoprzestrzenny, umieszczony na poziomie gruntu. Zaprojektowany tak, by mieszkańcy zawsze byli razem. Przestrzeń obejmuje kuchnię, sypialnię, salon, basen i garaż — wszystko pod szeroko rozpiętym dachem o namiotowej geometrii.

Życie w Architekturze 2025. Dom jednorodzinny w Konstancinie. Autorzy

Autor projektu:

Architektura: arch. Katarzyna Mach, arch. Wojciech Kotecki Współpraca: arch. Magdalena Jurkiewicz Architektura ogrodu: Katarzyna Dorda, Sonja Marczewski, Marta Tomasiak (Landscape Practice) Architektura wnętrz: Monika Bronikowska, Adam Bronikowski (Hola Design)

Zespół autorski:

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Projekt Domu w Konstancinie to przykład realizacji, której koncepcja od początku powstawała w ścisłej współpracy z inwestorami – jego przyszłymi mieszkańcami. To dom, który wyraża osobowość domowników i odpowiada na ich potrzeby oraz którego byli oni równoprawnymi współautorami. Państwu Sawickim zależało, by dom był osobistym schronieniem, a zarazem był otwarty na otaczającą przyrodę. Stąd inspirowany formą tradycyjnych domostw projekt jednoprzestrzennej, parterowej bryły zorganizowanej na poziomie leśnej ściółki.

Dom w maksymalnym stopniu miał być połączony z naturą. Służą temu rozwiązania przestrzenne: atrium z wewnętrznym ogrodem; 2 półpatia wcinające się w bryłę budynku; panoramiczne, rozsuwane okno o długości 22m z widokiem na las (po rozsunięciu scalające dom z ogrodem) oraz mobilny taras, który służy jako przedłużenie salonu i pawilon plenerowy pośród drzew. Ruchome ściany i otwierany dach pozwalają nie tylko na przenikanie się wnętrza z zewnętrzem, ale też stanowią naturalną wentylację działającą na takiej samej zasadzie jak w tipi. Wraz z cyrkulującym powietrzem do środka domu wdziera się wiatr niosący dźwięki i zapachy lasu. Zgodnie z założeniem inwestorów bryła, wnętrza i ogród miały tworzyć jedną, spójną całość. Tu nieoceniona okazała się współpraca między architektami, architektami krajobrazu i architektami wnętrz.

Inwestorzy brali czynny udział w doborze materiałów (jak kwarcyt Vals, który Sawiccy wypatrzyli podczas jednej z podróży), mebli czy roślinności. W eksponowanym miejscu w salonie znalazł się fortepian, na którym gra jest pasją pani domu. Dom jest schronieniem dla osobistych przedmiotów państwa Sawickich – pamiątek z podróży, sukcesywnie powiększającej się kolekcji, którą określa wartość nie tyle materialna, co emocjonalna. W tym sensie jest to dom „w procesie”, zaprojektowany, by współgrać z życiem wyznaczanym spokojnym rytmem kolejnych podróży i powrotów, gromadzenia osobistych artefaktów i wspomnień oraz porastającej go zewsząd roślinności.

Dom jednorodzinny w Konstancinie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa: Dom jednorodzinny w Konstancinie

Inwestor: Piotr i Barbara Sawiccy

Generalny wykonawca: PFS Investments Świętochowscy Spółka komandytowa

Powierzchnia zabudowy: 519 m2

Powierzchnia użytkowa: 437 m2

Powierzchnia całkowita: 507,7 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 4238 m2/2558 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019-2022/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

