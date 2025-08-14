Openness, czyli otwartość

Zaplanowaliśmy specjalne wejścia na żywo transmitowane w social mediach, podczas których będziemy komentowali to, czym żyją goście tegorocznej edycji i odnosili się do najbardziej interesujących wypowiedzi i działań każdego dnia imprezy. A będzie o czym rozmawiać, ponieważ Weekend Architektury zawsze obfituje w prelekcje, dyskusje, spacery, wystawy, projekcie filmowe. Osią narracji tegorocznego festiwalu jest hasło Otwartość/Openness. Za programem stoją kuratorki-architektki Dorota Sibińska (xystudio) i Dominika Zielińska (Workplace), przy wsparciu Filipa Domaszczyńskiego (xystudio) i Mariusza Twardowskiego (Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej). Każdemu z czterech dni festiwalu towarzyszy inny wątek: czwartek to Odkrywanie miasta, piątek – Zwrot ku naturze, sobota – Archi-openess, a niedziela – Spotkania z historią.

Podcast Architektoniczny znad morza

W Gdyni będziemy od 28 do 31 sierpnia. Nasze studio znajdzie się w Centrum Modernizmu Gdynia InfoBox, na ul. Świętojańskiej 30, na pierwszym piętrze. Zaplanowaliśmy sześć transmitowanych na żywo rozmów z architektami, krytykami architektury, projektantami. Już teraz warto zarezerwować sobie czas:

28 sierpnia - 19:00 – 19:30

29 sierpnia – 10:00 – 11:00

29 sierpnia – 19:30 – 20:00

30 sierpnia – 10:00 – 11:00

30 sierpnia – 19:30 – 20:00

31 sierpnia – 10:00 – 11:00

Podcast Architektoniczny to jedna z cyfrowych odsłon naszego miesięcznika. Rozmawiamy o życiu między budynkami, realiach zawodu i nadziejach na przyszłość. Pomagamy w lepszym zrozumieniu rzeczywistości. Podcast prowadzi Artur Celiński.

Rozmowy ważne, spotkania otwarte

Nasze rozmowy będą transmitowane na profilach social mediów „Architektury-murator” i Weekendu Architektury w Gdyni. Odcinki podcastu stworzone podczas tego wydarzenia będzie można znaleźć na naszej stronie www oraz wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów (Apple, Spotify, Spreaker i podobne).

Dotychczas w serii Podcastu Architektonicznego ukazało się 31 odcinków. Wśród naszych rozmówców znaleźli się m.in. Monika Arczyńska, Czesław Bielecki, Kamil Domachowski, Piotr Grochowski, Szymon Januszewski, Maciej Kaufmann, Robert Konieczny, Wojciech Kotecki, Ewa Kuryłowicz, Przemo Łukasik, Zbigniew Maćków, Marcin Maraszek, Grzegorz Piątek, Ewa Porębska, Dorota Sibińska, Filip Springer, Aleksandra Wasilkowska, Magdalena Wnęk, Szymon Wojciechowski, Łukasz Zagała.

Organizowany przez Miasto Gdynia od 2011 roku Weekend Architektury należy dziś do najważniejszych cyklicznych spotkań architektów, urbanistów, projektantów wnętrz oraz badaczy architektury. Na tle wielu innych imprez tego typu wyróżnia ją egalitarny i otwarty charakter – obok profesjonalistów tradycyjnie wezmą w niej udział również mieszkańcy i turyści. Program festiwalu na stronie internetowej organizatora - LINK.

