Office House - nowy biurowiec na Woli gotowy

Biurowiec The Form już stoi i pracują w nim ludzie. Tuż po majówce dołączył do niego kolejny - Office House. To znaczy, że przy budowie kompleksu Towarowa 22 na Woli wszystko idzie zgodnie z planem i za rok wypijemy kawę w dawnej drukarni Słowa Polskiego. Teren inwestycji zmienia się dosłownie z dnia na dzień.

Pierwszy etap inwestycji, Office House, jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie - ogłosił w kwietniu 2025 r. Piotr Kozłowski, architekt i manager w Echo Investment. - Mamy już odbiory straży pożarnej i Sanepidu, czekamy na decyzję PINB. Po weekendzie majowym oddamy budynek i wprowadzi się tu pierwszy najemca - dodaje. Faktycznie się udało.

Nowa inwestycja w miejscu Domu Słowa Polskiego

Budynek ten nazwano roboczo "dom do pracowania" co ma nawiązywać do historii miejsca - przed laty to tu przecież był Dom Słowa polskiego. To będzie biuro z zieloną loggią, oranżeriami, a na ostatnim piętrze udało się wygospodarować spory taras - ale tylko do dyspozycji najemcy

Office House to zaledwie część potężnej inwestycji Echo Investment przy Rondzie Daszyńskiego, w kwartale Towarowa - Pańska - Miedziana. Zajmuje aż 6,5 hektara, a jej historia jest pełna zwrotów akcji. To, co ostatecznie powstanie, to co najmniej piąta koncepcja dla tego miejsca. Pamiętają Państwo, że najpierw dominującą funkcją tu miała być handlowa, a Towarową 22 mieli zaprojektować architekci BIG to BIG, czyli Bjarke Ingels Group. Po kilku latach projekt Echo powierzyło pracowni JEMS. Z tamtych czasów został i powstał budynek z atrium The Form - biurowiec z trzema tarasami. Nad innym budynkiem we współpracy z BIG pracowali architekci ze śląskiej pracowni Medusa Group. To właśnie w miejscu tego planowanego budynku powstał Office House, ostatecznie zaprojektowany przez JEMS-ów.

Jednocześnie z pracownią BIG działała Medusa i powstały koncepcje budynków od strony ulicy - wyjaśnia Piotr Kozłowski.

Biurowiec przy Rondzie Daszyńskiego. Dane

Biurowiec Office House ma ok. 31 tys. metrów kwadratowych powierzchni na wynajem.

Całkowita powierzchnia biurowa 27 800 m2

Kondygnacje naziemne 9

Kondygnacje podziemne 2

Wzdłuż południowej elewacji zaprojektowano porośnięte zielenią balkony i donice z roślinnością.

Żeby ograniczyć zużycie wody, do podlewania roślin wykorzystana będzie m.in. woda deszczowa.

Za biurowcem jest pergola.

Miąższość elewacji została zwiększona i dzięki temu „uspokaja” wiatr. Efekt: nie ma tu poczucia, że przebywamy w przeciągu

Biurowiec otrzymał certyfikat BREEAM Interim na najwyższym możliwym poziomie „Outstanding”

Parter budynku przeznaczono dla handlu, usług i gastronomii oraz na oranżerie z elementami małej architektury i miejscami do odpoczynku. Na pozostałych kondygnacjach powstaną elastyczne w aranżacji przestrzenie do pracy z zielonymi loggiami.

Wewnątrz też jest sporo tu odniesień do historii miejsca. W holu są więc kręcone schody z ażurowymi poręczami, płaskie lampy mają przypominać postindustrialne świetliki, są też charakterystyczne słupy.

Z biurowcem połączony jest pawilon o ażurowej konstrukcji, który m.in. będzie miał ogromny "lejek" do łapania deszczówki.

Towarowa 22. Nowy biurowiec od Echo Investment. Zdjęcia