Biura w miejscu Domu Słowa Polskiego. ING w The Form. "Czas posiadania tego samego biurka, minął"

Nowoczesne biuro wygląda tak: zieleń, kanapy, miejsca spotkań. Kolejne biura w miejscu największego zakładu poligraficznego w PRL - Domu Słowa Polskiego. W The Form na skrzyżowaniu ul. Miedzianej i Pańskiej 7 tys. metrów kwadratowych zajął ING Hubs. To biura dla 1300 pracowników. Parter to Gravity Point - przestronne miejsce spotkań, miejsce do pracy i do spędzania wolnego czasu. Są też sale konferencyjne, miejsce do relaksu, a nawet dzieła sztuki.