Biały dom w Łomiankach z atrium pośrodku to projekt autorstwa moomoo architects

Agata Biskupska-Kosmala
Agata Biskupska-Kosmala
moomoo architects
moomoo architects
2026-01-18 21:34

Śnieżnobiała bryła o wielospadowym dachu kryje nie tylko przestrzeń mieszkalną, ale również garaż i kameralne atrium wyłożone naturalnym drewnem. W podwarszawskich Łomiankach stanął niewielki dom według projektu łódzkiego biura moomoo architects.

Lampy z duszą. Radosław Nakonowski daje industrialnym perełkom drugie życie

Biały dom o powierzchni 160 mkw

Nazwa obiektu Biały dom w Łomiankach
Autorzy moomoo architects
Zespół projektowy Jakub Majewski, Łukasz Pastuszka, Bartłomiej Skowronek, Robert Dziki, Katarzyna Leśniewska
Powierzchnia użytkowa 160 m²
Projekt 2012
Data realizacji (koniec) 2018
Przeczytaj także:
Biały jak śnieg i wybudowany tak, by nie zasłaniał widoku. W środku mieszkania …

Dachy wykończone białą membraną

Charakterystyczna bryła, składająca się z dwóch części przekrytych dwuspadowymi dachami wykończonymi białą membraną i niewielkiego atrium pośrodku, dysponuje powierzchnią zaledwie 160 m². Na parterze autorzy rozplanowali strefę dzienną z aneksem kuchennym, gabinetem i garażem na dwa samochody, powyżej zaś trzy sypialnie, dwie łazienki i pomieszczenie techniczne. O wyrazie architektonicznym budynku decyduje wyrazisty podział na otynkowane na biało piętro i transparentny dół. W kontraście dla zewnętrznych elewacji ściany atrium wykończono pionowymi listwami.

Pracownia moomoo architects

Pracownię moomoo architects prowadzą od 2007 roku Jakub Majewski i Łukasz Pastuszka, absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Łódzkiej. Na swoim koncie maja głównie projekty domów i wnętrz. Do jednej z ich ostatnich realizacji, prezentowanych na wystawie najlepszych budynków jednorodzinnych krajów Grupy Wyszehradzkiej „V4 Family Houses 2020”, należy Biały dom w Łomiankach.

Mrowiec, Łomianki, Moomoo
16 zdjęć
Podcast Architektoniczny
Detal, dach i rynna. Jak Galeco zmienia estetykę polskich domów
Podcast Architektoniczny
Mediateka.pl
Architektura Murator Google News