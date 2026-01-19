Porównują ją często do stalowego plastra miodu. Wieża The Vessel w Nowym Jorku

Hudson Yards to dzielnica przechodząca największą transformację urbanistyczną w historii Nowego Jorku. Według masterplanu przygotowanego przez pracownię KPF zachodnia część Manhattanu miała stać się nową usługową dzielnicą Nowego Jorku. Głównym założeniem było stworzenie na przekrywającej tory kolejowe żelbetowej platformie budynków biurowych, mieszkalnych, użyteczności publicznej i przestrzeni kulturalnych. W ramach projektu powstały m.in. takie realizacje jak: modernizacja High Line (proj. Diller Scofidio + Renfro we współpracy z Field Operations i Pietem Oudolfem) oraz przestrzeń kulturalna The Shed (proj. Diller Scofidio + Renfro, „A-m” 10/19).

Przypominamy tekst, który ukazał się w Architekturze-murator w 2019 roku.

i Autor: © Bernstein Associates Photographers/dzięki uprzejmości Related-Oxford/ Materiały prasowe Obiekt zlokalizowano w zachodniej części Manhattanu. Założeniem było stworzenie nowej dzielnicy usługowo-mieszkalnej zbudowanej na 11 ha platformie przekrywającej tory kolejowe. W ramach projektu m.in. zmodernizowano nowojorską High Line

Cel: Nie dać się przytłoczyć wieżowcom Manhattanu

Autorzy rewitalizacji, poza funkcjonalnym programem urbanistycznym, postanowili nadać przestrzeni charakterystyczne artystyczne elementy rozpoznawcze, które w zamierzeniu miały stać się symbolami dzielnicy. Opracowanie koncepcji powierzono londyńskiej pracowni Heatherwick Studio, której projekt The Vessel stanowi część większego założenia otwartej przestrzeni publicznej Hudson Yards, o łącznej powierzchni ponad dwóch hektarów. Już we wstępnej fazie projektanci założyli stworzenie pojedynczej dominanty zamiast serii mniejszych form, której skali nie przytłoczą okoliczne wieżowce.

i Autor: © Bernstein Associates Photographers/dzięki uprzejmości Related-Oxford/ Materiały prasowe Widok od strony rzeki Hudson

The Vessel. Inspirowana studniami schodkowymi z Indii

Koncepcję przewodnią stanowiła ciekawa w swojej prostocie idea wznoszącej się warstwowo przestrzeni publicznej, zainspirowanej indyjskimi studniami schodkowymi. W suchym klimacie Indii, by dotrzeć do ukrytego lustra wody, należało pokonywać wiele przenikających się wzajemnie ciągów schodów, które tworzyły przestrzeń wzajemnej interakcji społecznej, pozostając ciekawą wizualnie geometrycznie formą. W odróżnieniu od studni schodkowych oraz analizowanych we wczesnej fazie projektu założeń amfiteatralnych otwartych w jednym kierunku, finalna koncepcja The Vessel otwiera się na obie strony – do wewnątrz i na zewnątrz ażurowej struktury – co umożliwiło uzyskanie widocznej z daleka urbanistycznej rzeźby w sercu nowej dzielnicy.

i Autor: dzięki uprzejmości Michael Moran for Related-Oxford/ Materiały prasowe Widok od strony północno-zachodniej – w oddali widoczny Empire State Building. Architekci projektując wieżę inspirowali się indyjskimi studniami schodkowymi

The Vessel. Konstrukcja

W wyniku wielu analiz powstała platforma przypominająca ażurowy kosz sięgający 46 m, o zmiennej średnicy – ponad 15 m w podstawie i 45 m w górnej części. Konstrukcja, opisywana często jako form follow instagram jest zmultiplikowaną platformą widokową zbudowaną ze 154 wzajemnie przenikających się ciągów schodów o 2465 stopniach oraz łączników o łącznej długości ponad 1,6 km. Stworzenie 16 piętrowej samonośnej konstrukcji, bez użycia dodatkowych słupów czy usztywniających belek, stanowiło dla inżynierów nie lada wyzwanie. Ostateczne rozwiązanie umożliwiło zaprojektowanie 75 indywidualnych stalowych elementów (typu dog-bone), które balansują rozkład sił wychylonej o 15 m w różnych kierunkach konstrukcji nośnej.

i Autor: dzięki uprzejmości Francis Dzikowski for Related-Oxford/ Materiały prasowe Obiekt został tak skonstruowany, aby otwierał się zarówno na zewnątrz jak i do wewnątrz, dzięki takiemu założeniu zwiedzający mają nieograniczony widok na panoramę Nowego Jorku. Stalowe panele, którymi wykończono platformę nadały dodatkowy charakter tej urbanistycznej rzeźbie

Praca w centrum Nowego Jorku wiąże się z ogromnymi restrykcjami dotyczącymi blokowania ruchu ulicznego, dlatego w tym przypadku skrócenie czasu montażu w oparciu o prefabrykowane elementy było kluczowe. Szkielet konstrukcyjny wyprodukowano we włoskim Monfalcone, skąd prefabrykowane elementy przetransportowano przez Atlantyk w sześciu turach, a następnie barkami dostarczono na miejsce i złożono. Ich łączny proces fabrykacji oraz instalacji wraz z wykończeniem trwał niecałe 3 lata.

i Autor: dzięki uprzejmości Related-Oxford/ Materiały prasowe Prefabrykowane, stalowe elementy konstrukcyjne zostały wyprodukowane w stoczni w Monfalcone, skąd statkami przetransportowano je do Nowego Jorku

Konstrukcję od spodu obłożono polerowanymi na wysoki połysk profilami z miedzianej stali, umożliwiając wizualną interakcję „balkonów” i przestrzeni publicznej wokół obiektu. Całość założenia dopełniają szklane balustrady z charakterystycznym szerokim górnym profilem od strony wewnętrznego dziedzińca oraz krawędzi zewnętrznych. Posadzkę wyłożono kamiennymi płytami nawiązującymi do wykończenia otaczającego placu.

W projekcie zastosowano specjalnie zaprojektowaną windę, poruszającą się ukośnie wzdłuż kolejnych platform, umożliwiając wszystkim mieszkańcom Hudson Yards widok na nową dzielnicę Nowego Jorku.

Podcast Architektoniczny Małgorzata Mader. Intymny wymiar architektury

i Autor: dzięki uprzejmości Joe Woolhead for Related-Oxford/ Materiały prasowe Zaprojektowano 75 indywidualnych stalowych elementów typu dog-bone

Metryka Metryka realizacji Wieża widokowa The Vessel Hudson Yards, Nowy Jork, USA Autorzy: Heatherwick Studio Współpraca: KPF Associates Architektura krajobrazu: Nelson Byrd Woltz Konstrukcja: Thornton Tomasetti Wykonawca konstrukcji stalowej: Cimolai Wykonawca wind: Cimolai Technologies Wykonawca okładziny: Permasteelisa Inwestor: Related, Oxford Properties Group Projekt oświetlenia: L’Observatoire International Powierzchnia całkowita: 2210 m2 Realizacja: 2019

i Autor: © Geoff Butler/ Materiały prasowe Na placu budowy wszystkie dostarczone z Włoch elementy złożono i wykończono – cały proces trwał niecałe 3 lata

i Autor: © Geoff Butler/ Materiały prasowe Na placu budowy wszystkie dostarczone z Włoch elementy złożono i wykończono – cały proces trwał niecałe 3 lata

i Autor: dzięki uprzejmości Joe Woolhead for Related-Oxford/ Materiały prasowe Montaż prefabrykowanych modułów typu dog-bone

i Autor: © Geoff Butler/ Materiały prasowe Montaż miedzianej okładziny

i Autor: © Geoff Butler/ Materiały prasowe Aby skrócić czas budowy, ze względu na restrykcje związane z blokowaniem ruchu drogowego w centrum Nowego Jorku, architekci zdecydowali o wykorzystaniu elementów prefabrykowanych

i Autor: © Geoff Butler/ Materiały prasowe Montaż schodów na platformie widokowej – do ich budowy wykorzystano aż 154 moduły

i Autor: © Geoff Butler/ Materiały prasowe Platforma widokowa formą przypomina ażurowy kosz. Bryła o wysokości 46 m to 16 piętrowa samonośna konstrukcja

i Autor: dzięki uprzejmości Joe Woolhead for Related-Oxford/ Materiały prasowe Prefabrykowane elementy podnoszono za pomocą dźwigu, a następnie łączono ze sobą na placu budowy

i Autor: dzięki uprzejmości Michael Moran for Related-Oxford/ Materiały prasowe Od strony zewnętrznej bryłę obłożono stalowymi panelami miedzianymi, w których odbijają się okoliczne budynki

i Autor: dzięki uprzejmości Michael Moran for Related-Oxford/ Materiały prasowe Oprócz schodów platformę wyposażono w specjalną windę poruszającą się ukośnie wzdłuż kolejnych kondygnacji

i Autor: Getty Images/ Materiały prasowe Schody wykończono kamiennymi płytami podobnymi do tych, które znajdują się na placu

i Autor: il. Heatherwick Studio/ Materiały prasowe Sytuacja. Oznaczenia: 1 – High Line; 2 – The Shed; 3 – wieża widokowa The Vessel; 4 – stacja metra

i Autor: il. Heatherwick Studio/ Materiały prasowe Rzut parteru

i Autor: il. Heatherwick Studio/ Materiały prasowe Rzut dachu

i Autor: dzięki uprzejmości Michael Moran for Related-Oxford/ Materiały prasowe Widok na rzekę Hudson – 46-metrowa wieża składa się ze 154 ciągów schodów połączonych ze sobą łącznikami. Chcąc zwiedzić całą platformę trzeba pokonać w sumie aż 2465 stopni

i Autor: il. Heatherwick Studio/ Materiały prasowe Przekrój A-A

i Autor: Heatherwick Studio/ Materiały prasowe Makieta – przekrój przez jeden z poziomów wieży widokowej

i Autor: il. Heatherwick Studio/ Materiały prasowe Schemat konstrukcyjny wieży

i Autor: il. Heatherwick Studio/ Materiały prasowe Przekrój przez windę

i Autor: il. Heatherwick Studio/ Materiały prasowe Przykładowy, prefabrykowany moduł typu dog-bone

i Autor: il. Heatherwick Studio/ Materiały prasowe Schemat formowania bryły

i Autor: Heatherwick Studio/ Materiały prasowe Mockupy profili balustrady z różnym wykończeniem