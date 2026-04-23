Norweski biurowiec SporX łamie schematy: prawie cały z drewna i zero miejsc parkingowych!

Biurowiec SporX Drammen, Norwegia Autorzy: Dark Arkitekter Architektura wnętrz: Zinc Interiørarkitekter Konstrukcja: Degree of Freedom Generalny wykonawca: Betonmast Buskerud-Vestfold, Vestaksen Eiendom Akustyka: Rambøll Powierzchnia użytkowa: 6800 m² Realizacja: 2022

SporX cały z drewna

Budynek SporX oddano do użytku w 2022 roku. Zarówno jego konstrukcja, jak i fasady zostały wykonane z drewna. Z tego materiału wykonano też szyby windowe oraz elementy wykończenia wnętrz. Biurowiec dysponuje powierzchnią 6800 m². Dwukondygnacyjną bazę budynku zrealizowano w konstrukcji słupowo-belkowej z drewna klejonego, a dwie posadowione na niej bryły ze słupów i belek z drewna klejonego krzyżowo. Z uwagi na wymogi ochrony przeciwpożarowej było to sporym wyzwaniem dla autorów. Przy projekcie architekci ściśle współpracowali nie tylko z inżynierami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, ale też producentami drewna CLT i izolacji. Dzięki wykonaniu oddzielenia przeciwpożarowego w linii stropu, uniknięto obudowywania konstrukcji od spodu. Tym samym drewniane płyty oraz podpierające je belki zostały wyeksponowane, przyczyniając się do powiększenia przestrzeni biurowej.

Drewniany wieżowiec bez parkingu

W naszych projektach wykorzystujemy drewno w konstrukcji, na elewacji oraz w wykończeniach wnętrz – mówi architekt Sebastian Grzesiak, CEO i partner w Dark Arkitekter. Jest to naturalny i ekologiczny materiał, a równocześnie łatwo dostępny i opłacalny. Drewno jest surowcem odnawialnym. Przy zachowaniu zrównoważonej gospodarki leśnej jego zasoby są praktycznie niewyczerpalne. W stosunku do swojego ciężaru posiada wyjątkowe parametry nośne oraz wysokie właściwości izolacyjne. Jego użycie istotnie wpływa na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla – dodaje. Elementy z drewna CLT wyprodukowane zostały w fabryce Splitkon, leżącej pół godziny drogi od placu budowy, a samo drewno pochodzi z okolicznych lasów, co w znacznej mierze wpłynęło na redukcję CO2 w trakcie realizacji. Jedynym miejscem, w którym pojawia się beton jest parter. Z polerowanego betonu z domieszką szklanego kruszywa z recyklingu wykonano tu posadzkę. Budynek znajduje się w samym centrum miasta, tuż przy węźle komunikacji miejskiej, dlatego możliwa była całkowita rezygnacja z miejsc parkingowych. SporX mieści za to obszerny garaż dla rowerów z dodatkowymi funkcjami w postaci myjni jednośladów, strefy konserwacji i napraw oraz komfortowo wyposażonej szatni. Na parterze usytuowano przestrzeń coworkingową, restauracje i sale konferencyjne, powyżej biura. Dzięki drewnianej technologii możliwe jest dostosowywanie przestrzeni do bieżących potrzeb i zmiana planu rozmieszczenia pomieszczeń na każdym piętrze. Budynek SporX uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Outstanding.

