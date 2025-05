Spis treści

Tak powstają ręcznie malowane naczynia w Fajansie Włocławskim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

To była trzecia edycja konkursu Życie w Architekturze i rok 2000. W Polsce 10 lat po transformacji powstały takie budynki jak BRE Bank w Bydgoszczy, czy osiedle Hozjusza w Warszawie. I one też wygrywały nasz plebiscyt, który po raz pierwszy objął nie tylko stolicę, ale i inne miasta i regiony Polski. W Warszawie zgłoszono do konkursu 136 obiektów, w tym 75 budynków użyteczności publicznej, 47 budynków wielorodzinnych, 14 domów jednorodzinnych.

Pałac w Alejach Ujazdowskich w Warszawie z nagrodą

Wówczas też po przyznano nagrody specjalne konkursu Życie w Architekturze. I tak, nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za najlepszą modernizację zabytkowego obiektu przyznano rozbudowie Pałacu Sobańskich w Alejach Ujazdowskich. To wtedy pałac z XIX wieku, przed którym stoi kopia posągu Dawida dłuta Donatellego, zyskała przeszkloną dobudowę. To realizacja pracowni A&D Wejchert Architects z Dublina.

W uzasadnieniu nagrody czytamy:

Budynek z rodzaju towarzyszących, tym niemniej obecny, dyskretny, elegancki. Nagrodę przyznano za mistrzowskie zestawienie architektury high-tech przełomu XX i XXI wieku z zabytkowym zespołem pałacowym, tworzące nową korzystnie multiplikującą się wartość przestrzenną i artystyczną; twórcze przekształcenie i dopasowanie historycznej rezydencji pałacowej do nowych funkcji biznesowo-komercyjnych; wysoką kulturę architektoniczną, wyrażającą się w odpowiednich decyzjach architekta: od całościowej idei przestrzenno-funkcjonalnej adaptacji i rozbudowy zespołu pałacowego po dobór detali wykończenia wnętrz.

Historia pracowni A&D Wejchert Architects

Historia pracowni A&D Wejchert Architects jest warta przypomnienia: zaczyna się w 1964 roku wielkim sukcesem w międzynarodowym konkursie architektonicznym na Uniwersytet w Dublinie. To ta realizacja była trampoliną do międzynarodowej kariery młodego Andrzeja Wejcherta. Potem za granicą zaprojektował jeszcze wiele budynków dla uczelni, a także handlowych czy dla służby zdrowia. Zawodowe życie związał z Irlandią, gdzie pracował razem z żoną Danutą Wejchert. Tam też zmarł w roku 2009. W Polsce, w Warszawie na przełomie XX i XXI wieku powstały według jego projektu prócz biurowca przy Pałacu Sobańskich także gmach ITI w 1994 roku czy Gmach Mediów w 2002.

Zobacz też:

Zamki i pałace Warszawy. Imponujące rezydencje

Historia Pałacu Sobańskich w Warszawie

Powstanie budynku nie jest do końca jasne i są dwie wersje. Pierwsza - w tym miejscu stała wcześniej willa według projektu Juliana Ankiewicza, zbudowana dla Anieli Bławackiej, a w 1876 roku przebudowano ją. Rozbudowano istniejący budynek w prawdziwy pałac, a autorem projektu był architekt Leandro Marconi. Druga wersja jest taka, że pałac powstał dopiero w latach 70. XIX wieku, a postawiła go rodzina Sobańskich.

Przed pałacem stoi kopia rzeźby Donatellego - to Dawid. W roku 1912 wejście do budynku ozdobiły popiersia królów Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły. W ogrodzie rośnie pomnikowy dąb szypułkowy.

Aż do lat 30. XX wieku pałacowa działka sięgała aż do ulicy Koszykowej, a za pałacem był ogromny ogród. Ale została rozparcelowana - w miejscu ogrodu powstała aleja Przyjaciół.

Sam pałac w latach 30. był siedzibą ambasady USA. Pałac Sobańskich był też domem profesora Wilczura, głównego bohatera filmu "Znachor".

Pałac został zburzony podczas powstania warszawskiego. Po wojnie go odbudowano. Stał się siedzibą Frontu Jedności Narodu (1952-1983), następnie Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (do 1989). Po przemianach gospodarczych pałac najpierw stał się siedzibą Komitetu Obywatelskiego "Solidarność", a potem Klubu Polskiej Rady Biznesu. Dziś jest tu też m.in. sala balowa i restauracja, odbywają się wesela, konferencje i spotkania biznesowe.

Rozbudowa Pałacu Sobańskich. Dane

Modernizacja i rozbudowa zabytkowego zespołu pałacu Sobańskich

Lokalizacja: Al. Ujazdowskie 13, Warszawa

Autorzy: A&D Wejchert Architects, Dublin: architekci Andrzej Wejchert, Danuta Wejchert, David Lanigan

Współpraca: APAR-WADECO Warszawa, architekci Tadeusz Szumielewicz, Artur Zbiegieni

Projekt wnętrz: architekt wnętrz Grażyna Prokofi, Brema

Projekt pergoli ogrodowych: Jacek Czeczot-Gawrak

Konstrukcja: Buro Happold, Bath-WarszawaInwestor: Wejchert Investments

Powierzchnia użytkowa: 2419,04 m²

Kubatura: 8522,78 m³

Projekt: 1998

Realizacja: 1998-1999

Koszt inwestycji: 12 000 000 marek niemieckich

Publikacja: „Architektura-murator" 2/ 2000

Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za najlepszą modernizację zabytkowego obiektu 1989-1999

Nominacja do nagrody głównej w kategorii obiektów użyteczności publicznej - edycja ogólnopolska 1989-1999

Najlepszy budynek Warszawy w kategorii obiektów użyteczności publicznej 1989-1999

Najlepsza modernizacja zabytkowego obiektu w l. 1989-1999. Zdjęcia