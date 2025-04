Architekt Thomas Phifer o Muzeum Sztuki Nowoczesnej: Nie miało być lekką bryłą i ginąć na tle Pałacu Kultury

Nowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej na placu Defilad to jeden z pięciu finalistów tegorocznej nagrody architektonicznej tygodnika "Polityka". Budynek zaprojektowany przez nowojorskie studio Thomas Phifer and Partners przy współpracy biura APA Wojciechowski to jeden z najważniejszych projektów publicznych realizowanych w Polsce. Czytajcie, co to za budynek.