21 maja [2024 r. - przyp. red.] ten budynek został po raz pierwszy w swojej historii udostępniony publiczności. Każdy, kto będzie chciał poznać to miejsce, może tutaj przyjść i doświadczyć tego absolutnie unikalnego pałacu i dodatkowo zobaczyć reprezentację najwspanialszej i najbardziej cennej kolekcji książek, manuskryptów i rękopisów znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowej. Moim zdaniem to jeden z najpiękniejszych pałaców warszawskich - mówił przed otwarciem Tomasz Konior, jeden ze współautorów projektu renowacji obiektu, aranżacji wystawy i dostosowania wnętrz do wymagań współczesności.

Wszędzie w Pałacu mamy do czynienia z unikalną historią tego miejsca i wyjątkowej klasy detalem. Począwszy od posadzek, przez obramowania okien, wykończenie ścian, sklepienia, lampy, aż po znajdujące się tutaj żyrandole - stwierdza Konior. Po renowacji możemy podziwiać dwie główne pałacowe sale w całej okazałości. Sala Kariatyd została odrestaurowana w całości - do świetności przywróciliśmy tu przepiękny parkiet z mozaiką, wszystkie sztukaterie, pilastry, stiuki, rzeźby i bardzo bogato zdobione sklepienie - opowiada Architekt.

Jest też w Pałacu jedno szczególne miejsce. Dla Tomasza Koniora to swojego rodzaju sakrum i memento - to sala pamięć, której centralne miejsce zajmuje urna z prochami książek przypominająca o tym, co się zdarzyło podczas II wojny światowej, a co szczególnie teraz, jest dla nas przestrogą, żeby już nigdy się nie stało".

"Książki-trupy. Ogień zajmował się nimi w tak subtelny sposób i przez tak wiele dni, że zadrukowane strony poddawały się powoli, dosłownie jedna po drugiej. Woluminy zachowały swój kształt, nic więcej" - czytamy na otaczającej nas animacji.

Tomasz Konior zachęca do samodzielnego zwiedzania Pałacowych wnętrz - Ten budynek nigdy nie był dostępny. Nigdy nie można było go zobaczyć w takim detalu i świetle. To rzeczywiście coś, co zmienia oblicze, proporcje i charakter tych wnętrz.

Pałac Krasińskich w Warszawie – zwiedzanie możliwe po modernizacji

Zlokalizowany przy pl. Krasińskich XVII-wieczny pałac można było przedtem podziwiać głównie z zewnątrz. Zwiedzanie wnętrz było możliwe tylko od święta i po wcześniejszym umówieniu, więc mało kto miał okazję skorzystać z tej opcji. W ubiegłym roku jednak się to zmieniło. Od 21 maja 2024 r. pałac Krasińskich jest dostępny do normalnego zwiedzania przez 6 dni w tygodniu. To efekt wieloletniego, zakończonego niedawno remontu, dzięki któremu możliwe stało się zaproszenie gości do środka.

– Wstęp na wystawę jest bezpłatny, a Pałac Rzeczypospolitej (...) stanie się nie tylko nową atrakcją turystyczną na mapie Warszawy, ale przede wszystkim bezpiecznym i przyjaznym miejscem, w którym warto spędzić wolny czas – informuje Biblioteka Narodowa.

Uroczyste otwarcie pałacu Krasińskich w Warszawie odbyło się w dniu 21 maja o 20.30. Na wydarzenie obowiązywał wstęp wolny. Okazję tę uświetnił uroczysty koncert w reżyserii Krzysztofa Materny. Można w nim było zobaczyć m.in. Joannę Kulig, Jolantę Majchrzak, Justynę Schneider, Daniela Olbrychskiego, Marcina Przybylskiego, Olka Różanka, Tadeusza Woźniaka, Zespół Rocka Progresywnego pod kierownictwem Marka Raduli oraz Sinfonię Varsovię pod batutą Wojciecha Michniewskiego. Podczas koncertu wykonany został nowy utwór „Słowo” autorstwa Tadeusza Woźniaka.

Co w pałacu Krasińskich? Wnętrze skrywa pamiątki po m.in. Mickiewiczu i Chopinie

W pałacu Krasińskich warto zobaczyć m.in. odrestaurowane i odświeżone barokowe wnętrza. W ramach zakończonej modernizacji obiekt przystosowano do współczesnych standardów (m.in. pod względem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami) i stworzono warunki do ekspozycji zbiorów Biblioteki Narodowej. A jest co oglądać, bo w środku zgromadzono unikalne skarby.

– W barokowych wnętrzach Pałacu będzie można oglądać bezcenne zabytki polskiego i światowego piśmiennictwa, takie jak Kazania świętokrzyskie, Psałterz floriański, Rocznik świętokrzyski dawny, rękopisy kronik Galla Anonima i Wincentego Kadłubka, a także średniowieczne i renesansowe dzieła iluminatorów europejskich, w tym słynna Sforziada – podaje Biblioteka Narodowa. – Odrębne miejsce na wystawie stałej zajmą rękopisy literackie – jedyny autograf utworu Jana Kochanowskiego, Balladyna Juliusza Słowackiego, Oda do młodości Adama Mickiewicza oraz zbiory rękopisów Cypriana Kamila Norwida, Zbigniewa Herberta czy Czesława Miłosza. Znajdą się na niej także zabytki kultury muzycznej, takie jak rękopisy Fryderyka Chopina i Henryka Mikołaja Góreckiego czy oryginały utworów Agnieszki Osieckiej i Jacka Kaczmarskiego.

Pałac Krasińskich – zwiedzanie, bilety, godziny otwarcia

Pałac Krasińskich w Warszawie dostępny jest dla zwiedzających przez 6 dni w tygodniu, przez cały rok. Godziny otwarcia pałacu Krasińskich to:

poniedziałek – 11–19,

wtorek – zamknięte,

środa – 11–19,

czwartek – 11–19,

piątek – 11–19,

sobota – 11–19,

niedziela – 11–19.

Ostatnie wejście do pałacu możliwe jest o godzinie 18.45.Warto przed zaplanowaniem wycieczki sprawdzić na stronie internetowej obiektu, czy na pewno jest otwarty, gdyż bywa w wybrane dni zamykany z uwagi m.in. na dni świąteczne.

Jeśli chodzi o bilety, to nie trzeba ich kupować, gdyż zwiedzanie jest bezpłatne.

Pałac Krasińskich – mapa i dojazd. Jak dojechać do pałacu Rzeczypospolitej?

Do Pałacu Krasińskich w Warszawie najwygodniej dojechać autobusem, wysiadając na przystanku „Plac Krasińskich” lub „Świętojerska”. Dociera tu wiele różnych linii autobusowych z różnych części miasta, w tym linie 116, 178, 180, 503 i 518.

Można również dotrzeć tramwajem na przystanek „Muranów” (linie 15, 18, 35, 36) i udać się dalej pieszo ul. Świętojerską (ok. 300 m). Około 700 m od pałacu znajduje się stacja metra M1 Ratusz Arsenał.

