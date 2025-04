Spis treści

Pomnik Walki i Męczeństwa na Majdanku (1969, proj. W. Tołkin, J. Dembek)

i Autor: Julia Dragović / archiwum prywatne, Archiwum prywatne Pomnik Walki i Męczeństwa na Majdanku (1969, proj. W. Tołkin, J. Dembek) - Mauzoleum

Potężny pomnik upamiętniający ofiary byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku mógł nigdy nie powstać, bo to nie on wygrał konkurs rozpisany w 1967 roku. Kiedy jednak okazało się, że zwycięski projekt nie spełnia wszystkich wymagań, postanowiono zrealizować zgłoszenie Wiktora Tołkina (miał już na koncie Pomnik Zaślubin Polski z Morzem w Kołobrzegu oraz Pomnik Walki i Męczeństwa na terenie byłego obozu Stutthof) inż. Janusza Dembka.

Monument składa się z Bramy, Drogi Hołdu i Pamięci mierzącej 1300 metrów i okrągłego Mauzoleum, w którym umieszczono ziemię zmieszaną z prochami więźniów. Stoi na terenie byłego obozu - obecnie Państwowego Muzeum na Majdanku.

Adres: Droga Męczenników Majdanka 67

Dworzec autobusowy PKS Lublin (1967, proj. W. Żochowski)

i Autor: Julia Dragović / archiwum prywatne, Archiwum prywatne Dworzec autobusowy PKS Lublin (1967, proj. W. Żochowski)

Budynek dworca z charakterystycznym daszkiem zaprojektował Wiesław Żochowski. W 1967 roku, po dwóch latach budowy, lubelski PKS oddano do użytku podróżnym. W 1971 roku na jednej ze ścian ułożono mozaikę, którą można oglądać do dziś (w 2015 roku przeszła porządne czyszczenie). Niestety, obwieszony reklamami i wypełniony komercyjnymi budkami obiekt nie ułatwia wpadnięcia w zachwyt.

W 2022 roku wpisano go do rejestru zabytków z wyłączeniem gruntu, na którym stoi. Jak się okazuje, jego konstrukcja umożliwia przeniesienie go w inne miejsce i nadanie nowej funkcji. Wpis uciął wszelkie spekulacje co do być albo nie być zaniedbanej bryły. Tymczasem w Lublinie powstał nowy, nagradzany dworzec autobusowy w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego.

Adres: al. Tysiąclecia 6

Miasteczko Akademickie UMCS (1949 - obecnie, proj. C. Gawdzik, T. Witkowski)

i Autor: Julia Dragović / archiwum prywatne, Archiwum prywatne Mozaiki na budynku Wydziału Prawa UMCS

Dzielnica Uniwersytecka UMCS to przekrój współczesnej architektury - od ociężałych, socrealistycznych budynków z lat 50. przez ikoniczną Chatkę Żaka z lat 60., aż po budowane wciąż obiekty Kampusu. Nie zabrakło oczywiście charakterystycznych dla tego okresu mozaik zdobiących elewacje i wnętrza (i jak to zwykle bywa, nie wszystkie przetrwały do dziś).

Za zagospodarowanie przestrzeni odpowiada Czesław Gawdzik, który wraz z Tadeuszem Witkowskim opracował plan Miasteczka. Dzielnica stale się rozbudowuje, jednak wciąż w oparciu o pierwotne założenia architektów.

Osiedle im. Juliusza Słowackiego - LSM (1964 - 1972, Zofia i Oskar Hansenowie)

i Autor: Julia Dragović / archiwum prywatne, Archiwum prywatne Bloki projektowane przez Hansenów

Osiedle oraz jego architektów, Oskara i Zofię Hansenów Polska szerzej poznała dzięki książce Filipa Springera, Zaczyn: o Zofii i Oskarze Hansenach (2013). Bloki osiedla miały być dostosowane do potrzeb mieszkańców; otoczone zielenią, z pełną infrastrukturą handlową, kulturalną, edukacyjną i komunikacyjną. Wizjonerska koncepcja Hansenów wyprzedzała swoje czasy, jednak zderzyła się z murem niedoborów i różnej natury ograniczeń panujących w Polsce Ludowej.

Osiedle o charakterystycznych balkonach, przyozdobione mozaikami, kolorowymi placami zabaw z epoki, betonową małą architekturą w dużej mierze oparło się remontom, które zaburzyłyby wyjątkowy charakter tego miejsca.

Lubelski Urząd Wojewódzki (1976 - 1992, proj. T. Bobek)

i Autor: Julia Dragović / archiwum prywatne, Archiwum prywatne Lubelski Urząd Wojewódzki (1976 - 1992, proj. T. Bobek) - fasada

Budynek o charakterystycznej fasadzie, potężny choć lekki, posadowiony na nogach w kształcie litery V, powstawał w latach 70. z zachowaniem zasad architektury modernistycznej. Kiedy w 2016 roku ogłoszono plany remontowe, w przestrzeni publicznej pojawiło się dużo głosów broniących jego walorów.

Remont nie okazał się katastrofalny w skutkach; dziś trudno nazwać obiekt wyremontowanym. Biorąc pod uwagę niebezpieczeństwa, jakie dla architektury socmodernistycznej niosą za sobą wszelkie prace remontowe, ciężko stwierdzić, czy to dobrze, czy też nie.

Osiedla LSM

i Autor: Julia Dragović / archiwum prywatne, Archiwum prywatne Pawilon na LSM-ie ze szklaną mozaiką

LSM to nie tylko "osiedle Hansenów" - powstały tu też inne osiedla warte uwagi, m.in.:

Osiedle im. Adama Mickiewicza budowane jako osiedle-ogród,

Osiedle im. Zygmunta Krasińskiego ze słynnym Pegazem,

Osiedle im. Henryka Sienkiewicza,

Osiedle Piastowskie.

Wypełnione rzeźbami plenerowymi, wśród zieleni i z pełną infrastrukturą stanowiły wzorcowe osiedla dla wielu innych miast. W całym Lublinie znajduje się oczywiście dużo więcej modernistycznych budynków wartych uwagi.

