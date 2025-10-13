Anna Cymer: architektura lat 90. była kiczowata, ale nasza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Oczywiście, w przypadku takich miejsc to fizjologia jest na pierwszym planie, a nie estetyka. Ale czy publiczne toalety muszą być przaśne lub w ogóle nie zapadające w pamięć? Nie. I w Polsce jest kilka przykładów toalet, które są nie tylko praktyczne, ale i świetnie wyglądają. Na przykład w Katowicach, w Spodku. Tu na remont toalet, z których korzystają nie tylko fani na koncertach czy widzowie na meczach, ale i klienci Centrum Kato, czyli pop-up barów, jakie pojawiają się przy Spodku zawsze latem, ogłoszono nawet konkurs architektoniczny. I to, co jest dzisiaj, jest właśnie wynikiem konkursu. Pomieszczenia utrzymane są w stylistyce industrialnej, ze stonowaną kolorystyką. Powściągliwość i minimalizm tworzą eleganckie i funkcjonalne wnętrza w pełni przystające do architektury ikony Katowic.

Przypomnijmy. Konkurs na modernizację toalet w Spodku ogłosił katowicki oddział SARP na zlecenie PTWP Event Center jeszcze w 2018 roku. Nadesłano ponad 30 prac. W listopadzie 2018 katowicki magistrat ogłosił przetarg na wykonawstwo, natomiast w kwietniu 2019 roku ruszyły remonty. Prace prowadzono etapami. Nowe toalety działają od 2020 roku.

W konkursie zwyciężyło 2G Studio z Kielc. W 2021 roku pisaliśmy w Architekturze: Propozycja architektów obejmowała cztery typy toalet. Przeznaczone dla widzów, zlokalizowane są na najniższym poziomie budynku, pod widownią. Te dla VIP-ów znajdują się kondygnację wyżej. Na wysokości korony Spodka są toalety dla gości sali bankietowej, tzw. Sali Bingo, dla niepełnosprawnych usytuowano je w pobliżu wejść z antresoli. Projektanci zmodernizowali też układ funkcjonalny. W strefie dla widzów, w częściach damskich i męskich, wydzielono kabiny przeznaczone dla małych dzieci. Ułatwiono też dostęp dla osób z niepełnosprawnościami.

Pierwsza nagroda trafiła do pracowni architektonicznej 2G Studio w składzie: mgr inż. arch. Wojciech Gwizdak, Ł. Macek, arch. D. Gwizdak, W. Król, K. Dybała, w której charakterystycznym elementem jest wykorzystanie grodzic stalowych.

- Chcieliśmy w naszej pracy konkursowej zachować czystość, spójność i klarowność. Założyliśmy bardzo prosty układ przestrzenny. Stalowe grodzice wprowadzają w nim rytmikę i w pewien sposób symbolizują wejście w fundamenty budynku - wyjaśniał Wojciech Gwizdak, szef 2G Studio.

Estetyka, nawiązująca do industrialnych korzeni Katowic

Najbardziej interesującym elementem projektu jest estetyka wnętrz, nawiązująca do industrialnych korzeni Katowic - pisała dla magazynu Architektura Justyna Swoszowska zaraz po tym, jak oddano do użytku nowe toalety w Spodku. I dodała: - Nie jest to jednak nachalne operowanie materiałami kojarzącymi się z przemysłem górniczym, wykorzystano bowiem w aranżacji stalowe grodzice - pisała Swoszowska.

Czerń, lśniące umywalki i ledowe oświetlenie luster

Architekt Wojciech Gwizdak wspomniał, że wpadł na pomysł ich użycia podczas przeglądania archiwalnych zdjęć z okresu budowy. Przemysłowy charakter malowanych na czarno stalowych ścianek łagodzą białe, lśniące elementy umywalek, muszli i pisuarów oraz ledowe oświetlenia luster. Dzięki wytycznym i nadzorom konserwatorskim nowe toalety maksymalnie wpisują się w zabytkowy już charakter budynku Spodka.

Spodek, ikona architektury

Spodek w Katowicach, obiekt z lat 70. XX wieku, do dziś ikona miasta, już w XXI wieku, przez kilka lat przechodził mocne zmiany. Kosztowała miliony. Tylko wymiana pokrycia dachu hali widowiskowo-sportowej pochłonęła 4,3 mln zł. Wcześniej zaś z elewacji ściągnięto 40 tys. azbestowo - cementowych łusek, które zostały zastąpione łuskami aluminiowymi.

