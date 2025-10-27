Lampy z duszą. Radosław Nakonowski daje industrialnym perełkom drugie życie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Moda na domy stodoły trwa. Coraz więcej inwestorów, także w Polsce, wybiera projekty inspirowane tradycyjną zabudową gospodarczą. Współczesne wariacje na temat domu stodoły łączą prostotę i funkcjonalność tego typu architektury z nowoczesnymi rozwiązaniami zapewniającymi wygodę, bezpieczeństwo i energooszczędność. To, co pozostaje niezmienne w przypadku domów w stylu nowoczesnej stodoły to kompaktowa bryła z dwuspadowym dachem, wykończona naturalnymi materiałami, od drewna, przez cegłę, po gont i strzechę. Zobaczcie zrealizowane ostatnio domy stodoły o różnych typologiach i wykończeniach.

POZ_7: dom stodoła z surowego drewna

W Wielkopolsce stanął dom stodoła POZ_7 projektu pracowni PL.architekci. Autorzy zaproponowali nowoczesny obiekt, który doskonale integruje się z naturalnym krajobrazem dzikich pól i lasów. Budynek ma zaledwie 225 m² powierzchni użytkowej i w całości został wykończony niezaimpregnowanym modrzewiem.

- Rzadko się zdarza inwestor, który docenia naturalne walory drewna jak to, że się ono starzeje, pęka, zmiana kolor – coraz bardziej wtapiając się w otocznie. I taki był zamysł całego projektu – dom ma być nowoczesną stodołą, ale ma wyglądać jakby był częścią wielkopolskiego krajobrazu i stał tu już dłuższy czas! Nie ma niczego udawać – tłumaczy pomysł realizacji swojego domu stodoły architekt Bartłomiej Bajon.

i Autor: Archiwum serwisu Nowoczesny dom stodoła POZ_7 z niezaimpregnowanego modrzewia autorstwa PL.architekci, z dużymi przeszkleniami i dwuspadowym dachem, wtopiony w naturalny krajobraz dzikich pól w Wielkopolsce. Więcej o architekturze tego typu na Architektura Murator Plus.

Główna bryła tego domu stodoły to przykryta dwuspadowym dachem otwarta przestrzeń z widoczną więźbą dachową. Dach wychodzi poza ściany szczytowe – od zachodu tworząc zadaszenie tarasu. Ściany szczytowe są w całości przeszklone, a elewacje obłożone zostały modrzewiem syberyjskim bez żadnej impregnacji.

- Wewnątrz we wszystkich pomieszczeniach położono deski jesionowe o szerokości niemal całego domu i mimo że niektóre pękają – dodają charakteru całemu wnętrzu. Inwestorka kocha nie tylko konie – stąd przydomowy wybieg – ale również naturalny krajobraz, dlatego też projekt otoczenia w minimalnym stopniu ingeruje w to, co zastaliśmy. Nie ma tu wystrzyżonego trawnika, jest naturalna łąka. Nie ma kostki, a jest podjazd z bruku porośnięty trawą – dodaje autor.

Dom POZ_7 Poznań

Autorzy: PL.architekci, architekci Bartłomiej Bajon, Katarzyna Cynka współpraca: Patrycja Dembowy, Bartosz Stanek

Powierzchnia użytkowa: 225 m²

Realizacja: 2019

Zdjęcia: Tom Kurek

i Autor: Archiwum serwisu Jak przystało na nowoczesną wersję domu stodoły, ściany szczytowe zostały w całości przeszklone

i Autor: Archiwum serwisu Od strony południowej dzięki podwójnym przeszkleniom zaprojektowano rodzaj szklarni dla kaktusów, które zbiera inwestorka

i Autor: Archiwum serwisu Okno biegnące niemal przez całą długość domu stodoły kadruje widok na okoliczne łąki

Dom własny architektów: dom stodoła z aluminium

Projektując dom dla siebie, architekci Agnieszka i Grzegorza Ziębikowie z gliwickiej pracowni projekt_DwA postawili na niewielki obiekt w stylu nowoczesnej stodoły.

Zaprojektowali budynek o prostej formie domu stodoły. Aby jeszcze bardziej podkreślić jego syntetyczny charakter, przewidzieli minimalną liczbę środków wyrazu, kształtów, form otworów, detali. „Okrojono” dom ze wszystkiego, co zbędne.

- Najpierw było miejsce – kontekst. Rozwijające się podmiejskie osiedle domów jednorodzinnych o bardzo zróżnicowanej zabudowie. Brak spójności w formie, gabarytach czy kolorystyce. Brak punktu odniesienia. O charakterze tego miejsca decydują widoki: na XIX-wieczny pałac z założeniem parkowym, stadninę koni z rozległymi pastwiskami i lasy. Stąd decyzja o zwróceniu się ku szerokiej perspektywie terenów otwartych – tłumaczą autorzy.

i Autor: Archiwum serwisu Swój dom stodołę architekci wykończyli blachą aluminiową na rąbek stojący

Ten mały dom stodoła w całości pokryty został blachą aluminiową na rąbek stojący. Jedynie główne wejście i wyjście na taras, podkreślone wcięciem w bryle, wykończono drewnem. Otwory okienne, pozornie swobodnie rozplanowane na elewacjach, z wnętrza kadrują konkretne widoki: na stadninę, łąki i las. Rozplanowanie wnętrza zostało podporządkowane potrzebom mieszkańców. Życie rodzinne toczy się w otwartej strefie dziennej, zajmującej przestrzeń dwóch kondygnacji.

Centrum stanowią kuchnia i jadalnia. Sypialnie umieszczono na piętrze, wzdłuż korytarza, z którego można spojrzeć przez wewnętrzne okna w dół, do strefy dziennej. Mimo stosunkowo niewielkiej powierzchni, wnętrza są przestronne, a dzięki liczbie otworów okiennych, ich lokalizacji i formie dobrze doświetlone. To dom stodoła wybudowany w prefabrykowanej technologii szkieletowej, która pozwoliła na swobodne ukształtowanie ścian, a jednocześnie szybką realizację stanu surowego.

Dom własny architektów Agnieszki i Grzegorza Ziębików

Szałsza, koło Gliwic

Autorzy: projekt_DwA, architekci Agnieszka Ziębik i Grzegorz Ziębik

Powierzchnia: 135 m²

Realizacja: 2019

Zdjęcia: PREFA / Croce & Wir

i Autor: Archiwum serwisu Okna, pozornie swobodnie rozplanowane na elewacjach tego domu stodoły, z wnętrza kadrują konkretne widoki

i Autor: Archiwum serwisu Rzut parteru. Życie rodzinne toczy się w otwartej strefie dziennej, zajmującej przestrzeń dwóch kondygnacji tego domu w stylu nowoczesnej stodoły

i Autor: Archiwum serwisu Przekrój. Choć ten dom stodoła ma jedynie 135 m², wnętrza wydają się przestronne

i Autor: Archiwum serwisu Ten dom stodoła powstał na wąskiej działce w jednej z podpoznańskich miejscowości

i Autor: Archiwum serwisu Autorzy zaproponowali dom stodołę na planie kwadratu, przekrywając bryłę dwuspadowym dachem

i Autor: Archiwum serwisu Cegły ze starej stodoły zostały wykorzystane do stworzenia nowej elewacji

i Autor: Archiwum serwisu Całą przestrzeń parteru tego domu stodoły autorzy otworzyli z jednej strony na zieleń

i Autor: Archiwum serwisu Rzut parteru. Nietypowym rozwiązaniem tego domu stodoły jest usytuowanie garażu pośrodku budynku

i Autor: Archiwum serwisu Przekrój. Powierzchnia użytkowa tego domu stodoły wynosi 270 m²

Hyttee: mały dom w stylu nowoczesnej stodoły

Aby przekonać się, czy dom stodoła jest właśnie dla ciebie, możesz skorzystać z domku Hytte we wsi Janowiec w Górach Bardzkich. Architektka Marlena Kilian i Marek Piojda zrealizowali tam prototyp domu o formie inspirowanej jednocześnie skandynawskim minimalizmem i regionalną architekturą Sudetów. Obiekt przeznaczony jest na wynajem. Pięciometrowej wysokości bryła na planie prostokąta o wymiarach 8,5 x 4,1 metra przekryta została dwuspadowym, bezokapowym dachem. Do budowy konstrukcji posłużyły panele z drewna klejonego krzyżowo (CLT). Elewację i dach tego domu stodoły wykończono specjalnie opalanymi deskami. Od strony północno-wschodniej na niemal całej długości ściany przewidziano przesuwne okna, które prowadzą na rozległy taras. W środku, na zaledwie 26 m², udało się rozplanować otwarty salon z kominkiem oraz aneksem kuchennym, za którym znajduje się wydzielona łazienka. Sypialnia zlokalizowana została na niewielkiej antresoli. Hyttee to mały dom stodoła, który dzięki zastosowaniu odpowiedniej izolacji cieplnej może być użytkowany przez cały rok.

Dom Hyttee

Janowiec, gmina Bardo

Autorzy: architektka Marlena Kilian, Marek Piojda

Powierzchnia użytkowa: 26 m²

Kubatura: 136 m³

Realizacja: 2019

Zdjęcia: Bohoto Photography

i Autor: Archiwum serwisu Prototyp tego małego domu stodoły stanął w Górach Bardzkich i można go wynająć

i Autor: Archiwum serwisu Autorami projektu tego domu w stylu nowoczesnej stodoły są architektka Marlena Kilian oraz Marek Piojda, pełniący funkcję wykonawcy

i Autor: Archiwum serwisu Na 26 metrach kwadratowych tego małego domu stodoły zmieścił się otwarty salon z kominkiem oraz aneksem kuchennym i łazienką

i Autor: Archiwum serwisu Mimo niewielkich rozmiarów, a może właśnie dzięki nim, ta modern barn dysponuje też tarasem

Dom Przełamany: stodoła w mieście

Nietypowy dom stodoła zbudowano niedawno na wrocławskim osiedlu Oporów. Zastąpił stojący w tym miejscu niewielki dom przedwojenny, o prostej bryle i dwuspadowym dachu. Warunki zabudowy zakładały m.in. ograniczenia dla szerokości elewacji, wysokości okapu i kalenicy, natomiast życzeniem inwestorów było stworzenie współczesnego obiektu, którego program znacznie przekraczał powierzchnię użytkową dawnej zabudowy – tłumaczy architekt Igor Kaźmierczak z biura S3NS Architektura. Autorzy podjęli próbę ukazania pierwotnych proporcji historycznego domu. Zaprojektowali go w wersji podwojonej, przesuwając nieco obie bryły względem siebie. Jedna mieści część dzienną, druga nocną. Dla uwypuklenia pierwotnej formy zastosowano dwa kontrastujące ze sobą zarówno w kolorze jak i fakturze materiały – dodaje architekt.

Dom Przełamany

Wrocław, ul. Śniegockiego

Autorzy: S3NS Architektura, architekt Igor Kaźmierczak

Realizacja: 2019

Zdjęcia: Maciej Lulko

i Autor: Archiwum serwisu Wyzwaniem projektowym było stworzenie domu stodoły, który swoją formą wpisze się w skalę sąsiedniej zabudowy

i Autor: Archiwum serwisu Elewacje i dach tego domu stodoły pokryto kontrastującymi materiałami

i Autor: Archiwum serwisu Dom stodoła na Oporowie od strony ogrodu

i Autor: Archiwum serwisu Architekt zdecydował o wyłączeniu garażu z program użytkowego domu stodoły, co pozwoliło na swobodniejsze kształtowanie funkcji i formy. Zaproponował zadaszony, zintegrowany z budynkiem podjazd, pod którym swobodnie mogą zaparkować trzy duże auta

Arka Koniecznego: dom stodoła z betonu

Formę domu stodoły, choć stojącej na trzech cienkich ścianach, przybrał też dom własny architekta Roberta Koniecznego. Budynek, położony na zboczu Równicy w Brennej, to monolityczna bryła z betonu, szkła i stali, której kształt podyktowany został topografią. Największą wartością działki jest wspaniały widok, który się z niej roztacza. Stąd myśl, by dom stał się ramą, która kadruje otaczający krajobraz. Optymalną okazała się otwarta na górski pejzaż budowla parterowa, zapewniająca ten sam widok ze wszystkich pomieszczeń. Pojawił się jednak problem poczucia bezpieczeństwa, gdyż działka znajduje się na absolutnym odludziu. Rozwiązaniem stało się „odkręcenie” budynku tak, by z ziemią stykał się tylko jednym narożnikiem, a reszta zawisła nad zboczem wzgórza. W ten sposób część parteru, w której zlokalizowałem sypialnie została wyniesiona na poziom pierwszego piętra – tłumaczy architekt. W odpowiedzi na zapisy planu miejscowego, ale też w nawiązaniu do lokalnej zabudowy, obiekt otrzymał dwuspadowy dach. Zastosowanie skośnych ścian w przyziemiu podyktowane zostało względami bezpieczeństwa, ale stanowią one też stężenie konstrukcji, która bazuje na trzech pionowych płytach będących jedynym podparciem Arki Koniecznego. Tak minimalna ingerencja w grunt oraz wąski prześwit pod budynkiem zapewniają swobodny przepływ wody i eliminują ryzyko osuwisk – pisali na łamach „A-m” 12/2005 Bartosz i Michał Haduchowie.

Arka Koniecznego

Brenna, stok Równicy

Autorzy: KWK Promes, architekci Robert Konieczny, Łukasz Marciniak

Realizacja: 2015

Zdjęcia: Olo Studio

i Autor: Archiwum serwisu Przy wejściu głównym tego domu stodoły zastosowano most zwodzony, który w pozycji zamkniętej stanowi integralną część elewacji

i Autor: Archiwum serwisu Minimalna ingerencja w grunt oraz wąski prześwit pod budynkiem zapewniają swobodny przepływ wody i eliminują ryzyko osuwisk

i Autor: Archiwum serwisu Wielkie panoramiczne przeszklenia tego domu stodoły kadrują krajobraz za oknem

i Autor: Archiwum serwisu Rzut parteru

i Autor: Archiwum serwisu Przekrój A-A