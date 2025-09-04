Gigantyczny hotel Gołębiewski w Pobierowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Na dachu narciarze z drinkiem, w podziemiach - małpi gaj

Położona między Ustroniem a Szczyrkiem Brenna uchodzi dziś za jeden z najpiękniejszych kurortów Beskidu Śląskiego. To właśnie tutaj, na miejscu dawnego ośrodka wypoczynkowego „Pod Starym Groniem”, powstanie nowoczesny kompleks hotelowo-konferencyjno-rekreacyjny, zaprojektowany przez pracownię Archas Design. Inwestor - będący jednocześnie właścicielem obecnego ośrodka - uzyskał już pozwolenie na budowę.

Kompleks o powierzchni ponad 7 tys. m² będzie składał się z dwóch brył ułożonych w kształt litery „V”. Część hotelowa pomieści 180 gości, natomiast w części konferencyjno-rozrywkowej zaplanowano sale spotkań, kręgielnię, restaurację oraz ski bar z panoramicznym tarasem na najwyższej kondygnacji. Zielony dach obiektu stanie się przedłużeniem stoku narciarskiego - zimą narciarze wjadą na niego bezpośrednio z wyciągu, by od razu skorzystać z położonego na tej wysokości ski baru.

i Autor: Archas Design/ Materiały prasowe Hotel w Brennej (Beskid Śląski) z pozwoleniem na budowę

W podziemnej części kompleksu, w miejscu połączenia obu brył, powstanie strefa wellness z basenem, spa oraz patio z ogrodem japońskim. Całość spoi przeszklone lobby, a dodatkowe udogodnienia obejmą rowerownię z serwisem w podziemiach oraz przestrzeń dla najmłodszych z małpim gajem i suchym basenem wypełnionym piłeczkami.

i Autor: Archas Design/ Materiały prasowe Hotel w Brennej (Beskid Śląski) z pozwoleniem na budowę

Nowe miejsca pracy kosztem „europejskiego standardu”

Jeśli zestawimy planowany luksusowy hotel z obecną zabudową, różnica między nimi wyda się ogromna. Obok ponad 40-letnich domków typu Brda tak monumentalna inwestycja hotelowa jawi się jako prawdziwa skrajność. Z jednej strony wielu dostrzega w tym przedsięwzięciu korzyści. Jak podkreśla Zbigniew Pajestka - właściciel ośrodka wraz z przyległym wyciągiem narciarskim, a zarazem inwestor nowego hotelu:

Zarówno władze samorządowe jak i mieszkańcy b. pozytywnie oceniają inwestycję ze względu chociażby na nowe miejsca pracy, przyciągnięcia do Brennej grupy wymagających turystów, zarówno krajowych jak i zagranicznych, m.in. z pobliskich Czech i Słowacji.

Trudno nie zgodzić się z tym, że dla miejscowości-kurortu powstanie nowych miejsc pracy w branży hotelarskiej to duża wartość. Jednak z drugiej strony, wspomniani przez Pajestkę „wymagający turyści” mogą z czasem stać się obciążeniem dla miejscowości. Przywożąc ze sobą oczekiwania wobec „europejskich standardów”, mogą doprowadzić do stopniowej globalizacji charakteru Brennej, co w konsekwencji może zaszkodzić mniejszym, lokalnym przedsiębiorcom.

Sam projekt hotelu – mimo zastosowania takich elementów jak ostre linie dachów, wysunięte okapy, modrzewiowe deski czy piaskowiec z lokalnego kamieniołomu, którym ma być wykończona część konferencyjno-rozrywkowa – nadal sprawia wrażenie raczej uniwersalnego i anonimowego, niż zakorzenionego w tradycji Brennej. To tym bardziej niepokojące, że (jak czytamy w informacji prasowej) hotel „ma szansę stać się wizytówką miejscowości”.

i Autor: Archas Design/ Materiały prasowe Hotel w Brennej (Beskid Śląski) z pozwoleniem na budowę

Dużo kwestii wciąż pozostaje wielką niewiadomą

Jak przyznaje inwestor, podczas prac nad projektem nie brano pod uwagę koncepcji zakładającej zachowanie choćby kilku domków. Na razie nie wiadomo, co stanie się z materiałami pochodzącymi z ich rozbiórki. Niewiadomą pozostaje także to, czy nowy hotel w jakikolwiek sposób nawiąże do historii tego miejsca - na przykład poprzez wystawę, elementy wystroju czy nazewnictwo sal. Odpowiedzi na te pytania zapewne pojawią się z czasem, jednak prawdopodobnie będzie to już moment, w którym na dyskusję lub ewentualne zmiany będzie za późno. Nie ma też pewności, czy oferta nowego obiektu w Brennej obejmie - choćby częściowo - tańsze formy zakwaterowania, tak jak ma to miejsce obecnie w przypadku ośrodka „Pod Starym Groniem”. Jak przyznaje Zbigniew Pajestka:

„Jeżeli chodzi o szczegóły dotyczące rozpoczęcia i zakończenia budowy, a później oferty hotelu, to na razie nie możemy podać takich informacji, gdyż trwają rozmowy dot. finansowania całej inwestycji. Jest na to zbyt wcześnie, takie decyzje zapadną zapewne dopiero w przyszłym roku. Sam ośrodek na razie funkcjonuje bez zmian do końca sezonu. Jak będzie w przyszłym roku, jeszcze nie wiemy”.

Domki letniskowe typu Brda. Sentyment i prostota

Decyzja o budowie takiego obiektu budzi tym większe zaskoczenie, że domki typu Brda – symbol wypoczynku z czasów PRL-u – właśnie dziś przeżywają prawdziwy renesans. Jak podkreśla architekt Krzysztof Niebrzydowski, autor projektu „Domek letniskowy BR2”, stworzonego w hołdzie dla kultowego domu letniskowego Brda:

Źródłem kultowości Brdy jest z jednej strony sentyment i tęsknota, z drugiej - prostota i uniwersalność konstrukcji. Sentyment dzisiejszych inwestorów - pokolenia 40+ - do czasów dzieciństwa, wakacji z rodzicami w zakładowych ośrodkach wczasowych, gdzie królowała Brda, i tęsknota za wolnością, powrotem do korzeni, zapachem dymu z ogniska rozpalonego obok szałasu, którego nowoczesną wersją jest właśnie Brda i jej dzisiejsze odsłony.

Domki z ponad 40-letnią tradycją mogły stać się znakomitym punktem wyjścia dla nowej inwestycji – takiej, która wyrastałaby z ich estetyki lub przynajmniej czerpała z nich inspirację. Tak się jednak nie stało.