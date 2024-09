Spis treści

Murator Remontuje: Metamorfoza pokoju dziecięcego. Malowanie z wykorzystaniem taśm malarskich Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zet Dom, Warszawa Wawer

Nazwa obiektu Zet Dom Adres obiektu Warszawa, ul. Żonkilowa Autorzy Paweł Lis Architekci, architekt Paweł Lis Konstrukcja CYBA Powierzchnia terenu 1250.0 m² Powierzchnia użytkowa 270.0 m² Data realizacji (koniec) 2019

Czytaj też:

Dom z lat 70. z wanną w sypialni. Zdjęcia

Długa i wąska działka, rodzina z dwójką dzieci

Projektanci mieli do dyspozycji długą i wąską działkę, położoną wśród willowej zabudowy warszawskiego Wawra. Inwestorom, młodej rodzinie z dwójką dzieci, zależało na prostej, minimalistycznej architekturze. Autorzy zaproponowali więc prostopadłościenną, dwukondygnacyjną bryłę na planie zbliżonym do litery Z. Wejście do domu oraz szeroki podjazd do garażu znajduje się od strony północno-wschodniej, po przeciwnej – zielony dziedziniec, na który wychodzą szerokie okna parteru oraz pokoi na piętrze. Zewnętrzna strefa wypoczynku została zadaszona lekkim stropem podpartym tylko na jednej ścianie od strony budynku.

Czytaj też:

Trzystumetrowa rezydencja architektów z biura Pawel Lis Architekci z trzech prostopadłościennych brył

Parter - sypialnia rodziców, piętro - przeszklone pokoje dzieci

Parter podzielono na dwie strefy. W dziennej znajduje się salon z jadalnią oraz otwarta kuchnia. W tej części domu zlokalizowany jest również gabinet i pracownia. W strefie nocnej mieści się sypialnia z łazienką i garderobą. Przestrzenie rozdziela korytarz z jednobiegową linią schodów wspornikowych wspartych na surowej, żelbetowej ścianie konstrukcyjnej. Z kolei na piętrze, w środkowym przęśle litery Z, znajdują się przeszklone z dwóch stron pokoje dzieci z niezależną łazienką.

Czytaj też: Dom po Drodze projektu KWK Promes |

Na fragmentach elewacji zastosowano płyty izolacyjne PIR o współczynniku przewodzenia ciepła λ 0,022W/(mK). Całość wykończono płytką klinkierową w kolorze kości słoniowej. Wielkoformatowe okna w antracytowych ramach aluminiowych, których wysokość w parterze wynosi 3 m, wyposażone są w pakiet trzyszybowy i tzw. ciepłą ramkę. Na parterze i piętrze wyjście ze wszystkich pokoi na tarasy zapewniono poprzez zastosowanie systemów przesuwnych okien typu HS. Na podłogach został wylany szary mikrocement, a w łazienkach położono wielkoformatowy gres.

Zdjęcia: Radek Gałczyński

Minimalistyczny dom Z. Zdjęcia