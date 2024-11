FABRYKA TRILUX W ŚWIDNIKU, CZYLI JAK PROJEKTOWAĆ OŚWIETLENIE DLA PRZESTRZENI PRZEMYSŁOWO-BIUROWYCH W DUCHU HCL

Human Centric Lighting (HCL) to koncepcja, która zakłada, że oświetlenie powinno pełnić zarówno użytkową, czy też dekoracyjną funkcję, jak też, dzięki zmiennej barwie i natężeniu światła, współgrać z ludzkim organizmem. Dzięki dynamicznemu sterowaniu światłem w duchu HCL, przebywając, nawet przez dłuższy czas, w sztucznie oświetlonych biurach czy halach, pracownicy nie doświadczają szkodliwego dla ich samopoczucia zaburzenia biorytmu. To z kolei przekłada się zarówno na ich produktywność, jak i szeroko pojęty dobrostan.

Koncepcję HCL, za pomocą własnych rozwiązań oświetleniowych, z powodzeniem promuje firma TRILUX. W swojej nowej fabryce w Świdniku wprowadziła je w życie, a skomplikowany projekt oświetleniowy zleciła swojemu projektantowi systemów oświetleniowych, Grzegorzowi Wróblowi, który z firmą związany jest już od sześciu lat. Tym razem, jego zadaniem było zaplanowanie oświetlenia dla ok. 3000 m2 powierzchni biurowej oraz ok. 20 000 m2 powierzchni produkcyjnej i magazynowej.

Inteligentne sterowanie oświetleniem

Jak dostosować oświetlenie nie tylko do różnych jego funkcji, ale też różnych pór dnia, pór roku, a nawet systemu zmianowego? Projektant zastosował inteligentny system zarządzania oświetleniem LiveLink Premium. To idealne rozwiązanie systemowe w przypadku tak dużych projektów. Dzięki modułowości i skalowalności, umożliwia sterowanie niemal nieograniczoną liczbą opraw oświetleniowych i realizację projektów złożonych nawet z kilku tysięcy opraw – tak, jak w przypadku zakładu TRILUX w Świdniku. LiveLink Premium umożliwia zarówno automatyczne, jak też ręczne sterowanie wszystkimi punktami świetlnymi poprzez jeden centralny system. Dzięki czujnikom ruchu i światła, pozwala na ograniczenie zużycia energii wyłączając, włączając, rozjaśniając lub przyciemniając światło, w zależności od potrzeb.

Projekt oświetlenia w części produkcyjnej

Jak wykazało badanie przeprowadzone przez firmę A.T. Kearney, prawidłowe oświetlenie zwiększa produktywność o 13% i zmniejsza liczbę wypadków o 11%. W fabryce TRILUX chodziło jednak o coś więcej. Projektant systemów oświetleniowych chciał, aby oświetlenie współgrało zarówno z wykonywanymi zadaniami na linii produkcyjnej, jak i ze specyfiką pracy zmianowej, która zazwyczaj rozregulowuje naturalny biorytm. Rolą światła w tej części obiektu jest zatem nie tylko doświetlenie powierzchni roboczych, ale przede wszystkim dostosowanie się do biorytmu pracowników.

To dlatego rano, zgodnie z filozofią HCL i dzięki wspomnianemu, inteligentnemu systemowi sterowania LiveLink Premium oraz kompatybilnym z nim oprawom z serii E-LINE, barwa światła upodabnia się do światła początku dnia, pozwalając pracownikom w sposób naturalny wejść w swój rytm. Do południa, barwa światła zmienia się na chłodniejszą, a to wspiera naturalną aktywność i wydajność pracy. Wraz z dalszą wędrówką słońca po nieboskłonie, w godzinach popołudniowych barwa światła ponownie się ociepla, przygotowując pracowników do odpoczynku” – wyjaśnia Grzegorz Wróbel, Lighting System Designer w TRILUX i dodaje: „Oświetlenie uzupełniliśmy także oprawami MIRONA i TUGRA, dzięki którym dodatkowo doświetlono poszczególne strefy tam, gdzie było to niezbędne”.

Podejście HCL zastosowano także dla zmian wieczornych i nocnych. W tym wypadku, na początku zmiany, światło ma chłodniejszą barwę, która sprzyja koncentracji mimo późnych godzin. Pod koniec zmiany światło ociepla się, by przygotować pracownika do odpoczynku po zakończonej pracy.

Projekt oświetlenia w części biurowej

W tym aspekcie, kluczowe dla projektu było dostosowanie oświetlenia nie tylko do biorytmu pracowników, ale też do specyfiki pracy w duchu koncepcji „New Work”. Wymagało to nieco innego podejścia do planowania przestrzeni tak, by zarządzając światłem możliwe było dynamiczne jej modyfikowanie.

Przykładowo, część osób w danym dniu wybierze pracę w przestrzeni otwartej, czyli na tzw. „open space”, by móc swobodnie wymieniać myśli z innymi koleżankami i kolegami z działu. Część potrzebować będzie zgoła odmiennych warunków i bardziej wyizolowanych przestrzeni, które sprzyjają skupieniu i pracy kreatywnej. Inna część zespołu potrzebować będzie w tym dniu sali konferencyjnej, która wspomoże ich w integracji na żywo, a część takiej, która pomoże skupić się na prezentacji prowadzonej częściowo zdalnie.

W fabryce TRILUX w Świdniku uwzględniono wszystkie scenariusze różnych potrzeb i przypisano je do odpowiednich, wcześniej wydzielonych przestrzeni, a projektant systemów oświetleniowych zadbał o wyposażenie ich w szeroką gamę opraw, które umożliwiają zmianę funkcjonalności pomieszczeń w zależności od potrzeb.

„W sumie, na 3000 m2 użyliśmy ok. 20 różnych typów opraw” – podkreśla Grzegorz Wróbel i doprecyzowuje: „W strefie open space przydatne okazały się oprawy FINEA zwieszone nad miejscami pracy, które zostały uzupełnione oprawami ONPLANA i SONNOS, oświetlającymi przestrzenie komunikacyjno-biurowe. Dzięki możliwościom systemu zarządzania oświetleniem LiveLink Premium i współgrającymi z nim oprawami TUGRA, FINEA i E-LINE, te same pomieszczenia konferencyjne zmieniają swoją funkcję w zależności od potrzeb. W sali, w której odbywa się narada, można ustawić chłodniejszą barwę światła wyostrzającą zmysły i sprzyjającą pełnej aktywności. Natomiast, jeśli w tej samej sali zaplanowano spotkanie integracyjne, to światło to można ocieplić, co sprzyjać będzie relaksowi i budowaniu więzi”.

W Fabryce TRILUX w Świdniku nie zabrakło także pomieszczeń służących wyłącznie do relaksu. Zamontowane w nich rolety pozwalają pracownikom, choć na chwilę, odciąć się od świata, a to zdecydowanie sprzyja szybkiej regeneracji.

Biuro TRILUX warto także odwiedzić wieczorem. Przechodząc przez puste o tej porze pomieszczenia, gdy jest ono wyludnione, wskutek aktywacji czujników ruchu można doświadczyć efektu automatycznego rozświetlania się pomieszczeń i poczuć się pewnie i komfortowo wiedząc, że jest się samemu w biurze. Siadając przy jednym z biurek o tej porze dnia zauważymy po pewnym czasie, że oświetlenie skupi się tylko nad naszą głową, w danym miejscu, generując znaczne oszczędności energii.

Tak zaprojektowana przestrzeń, malowana światłem, ma pozytywny wpływ na samopoczucie i ogólny dobrostan pracowników, tym samym udowadniając, że HCL to coś więcej, niż tylko modny trend w projektowaniu wnętrz. To sposób dla pracodawców, a także projektantów wnętrz, na to, by się wyróżnić z tłumu.