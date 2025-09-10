Archicom Collection od początku stawia na koncepcję, która odróżnia ją od innych marek deweloperskich. W każdej inwestycji znajdują się dzieła sztuki wybitnych artystów – oryginalne prace, które nie tylko zdobią przestrzenie wspólne, ale również budują prestiż i wartość nieruchomości.

Autor: Archicom Collection/ Materiały prasowe

– Nie ograniczamy się do estetyki. Sztuka w naszych inwestycjach pełni funkcję kulturotwórczą, edukacyjną i symboliczną. Zapewnia mieszkańcom kontakt z dziedzictwem najwybitniejszych twórców i sprawia, że przestrzeń życiowa zyskuje wymiar, którego nie da się wycenić. Jednocześnie jest to inwestycja w wartość – dzieła sztuki podnoszą prestiż budynków i stają się ich integralną częścią – mówi Dawid Wrona, Chief Operating Officer w Archicom.

Każde z dzieł trafiających do inwestycji wybierane jest we współpracy z uznanymi kuratorami. Pod uwagę brane są powiązania historyczne, estetyczne i symboliczne, tak aby sztuka nie była przypadkowym dodatkiem, lecz elementem głęboko wpisanym w charakter miejsca.

M7 – luksus i fotografie Newtona

Pierwszą inwestycją, w której Archicom Collection ogłosił obecność dzieł sztuki, jest M7 – nowoczesny apartamentowiec wchodzący w skład superkwartału Towarowa22. Budynek oferuje apartamenty premium, które odpowiadają na potrzeby najbardziej wymagających klientów: przestronne wnętrza, panoramiczne przeszklenia oraz dostęp do stref wspólnych zaprojektowanych z myślą o komforcie mieszkańców. Części wspólne M7 zdobić będą fotografie Helmuta Newtona, jednego z najwybitniejszych fotografów XX wieku, którego twórczość ukształtowała kanon fotografii mody.

W budynku znajdą się 132 apartamenty z balkonami, loggiami i tarasami dachowymi. Co więcej, w ramach M7 powstają również spersonalizowane apartamenty kolekcjonerskie – to koncepcja innowacyjna na skalę światową. Wybrane mieszkania zyskały aranżacje inspirowane ikonami filmu, muzyki i mody – m.in. Sylvią Gobbel, muzą Newtona, Marylin Monroe czy gwiazdami rocka. Wnętrza wyposażono w oryginalne fotografie i rekwizyty, dzięki czemu każdy właściciel może zamieszkać w przestrzeni nawiązującej do pasji lub postaci, która jest mu najbliższa.

Apartamenty Gutenberga – pop-art w miejscu drukarskiego dziedzictwa

Drugim projektem Archicom Collection w ramach superkwartału Towarowa22 są Apartamenty Gutenberga. Inwestycja powstaje na terenach dawnego Domu Słowa Polskiego – jednego z najważniejszych zakładów drukarskich PRL. Architektura obiektu odwołuje się do dziedzictwa tego miejsca, a sama nazwa stanowi hołd dla wynalazcy druku, Johannesa Gutenberga. Apartamenty Gutenberga będą składać się z dwóch budynków. Zaoferują 160 apartamentów o powierzchniach od 40 do 350 m2. Inwestycja będzie posiadać także szeroki wachlarz udogodnień. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji m.in. własną salę konferencyjną, lounge, świetnie wyposażoną mediatekę, Salonik Literacki Montblanc, salę kinową, strefę fitness i spa z saunami i stołami do masażu, a nawet wyjątkowy basen inspirowany rzymskimi łaźniami.

W przestrzeniach wspólnych budynku znajdzie się dzieło Andy’ego Warhola „The Alphabet Soup” z 1973 roku. Ikona pop-artu idealnie wpisuje się w charakter inwestycji – odwołując się do druku i reprodukcji, a jednocześnie podkreślając kreatywny, nowoczesny charakter całego założenia.

– Zależało nam, by sztuka w tej inwestycji była spójna z historią miejsca. Sitodruk Warhola to dzieło, które w niezwykle sugestywny sposób łączy tradycję drukarską z nowoczesną kulturą wizualną. W efekcie Apartamenty Gutenberga stają się pomostem między przeszłością a teraźniejszością – mówi Dawid Wrona.

Projekt obejmuje luksusowe apartamenty o zróżnicowanych metrażach, tarasy i loggie, a także strefy wspólne o podwyższonym standardzie. Dzięki połączeniu artystycznego kontekstu i najwyższej jakości architektury Apartamenty Gutenberga zyskują status inwestycji wyjątkowej w skali całego kraju.

Flare – współczesna elegancja przy Grzybowskiej

Innym projektem sygnowanym marką Archicom Collection jest Flare, powstający przy ul. Grzybowskiej 6A. To kameralny budynek apartamentowy, którego architektura łączy nowoczesną formę z elegancją. To pierwsza inwestycja Archicom Collection oferująca wyłącznie w pełni wykończone apartamenty. Dzięki prestiżowej lokalizacji w centrum miasta Flare odpowiada na potrzeby osób poszukujących połączenia prywatności z wygodą życia w sercu Warszawy. Co ciekawe, projekt stanowi rewitalizację istniejącego budynku. Deweloper całkowicie odmieni oblicze apartamentowca, projektując jego elewację od nowa, dodając tarasy i loggie.

Flare osiągnie 15 kondygnacji i pomieści 76 apartamentów o powierzchni od 30m² do nawet 190 m², w tym ekskluzywne penthousy z przestronnymi tarasami. Kluczowym atutem inwestycji jest jej doskonała lokalizacja z panoramicznym widokiem na centrum Warszawy - zaledwie 700 metrów od Pałacu Kultury i Nauki oraz sąsiedztwem kluczowych punktów kulturalnych i biznesowych.

Tu także nie zabraknie sztuki. W strefie wejściowej inwestycji Flare znajdzie się rzeźba Pietera Obelsa – monumentalna, metalowa forma, pełniąca rolę symbolicznego totemu oddzielającego przestrzeń publiczną od prywatnej. Dodatkowo wnętrza wzbogacą akwaforty Anisha Kapoora, jednego z najbardziej uznanych współczesnych artystów.

Archicom Collection Gallery – sztuka dostępna dla wszystkich

Wszystkie dzieła sztuki, które finalnie trafiają do inwestycji Archicom Collection, są wcześniej prezentowane w Archicom Collection Gallery, mieszczącej się w zabytkowej willi przy ul. Grzybowskiej 58. Dzięki temu kontakt z unikalnymi pracami mają nie tylko przyszli mieszkańcy inwestycji, ale również szeroka publiczność.

– Chcemy, aby sztuka była dostępna dla wszystkich, a nie tylko dla wąskiego grona kolekcjonerów. Dlatego udostępniamy nasze zbiory w galerii. To także sposób na edukację i budowanie świadomości kulturowej – dodaje Dawid Wrona.

Archicom Collection konsekwentnie pokazuje, że inwestycje mieszkaniowe mogą być czymś więcej niż tylko funkcjonalną przestrzenią. Dzięki wprowadzeniu sztuki współczesnej do codziennego życia mieszkańców, marka tworzy unikalny model, w którym luksus i kultura idą w parze. Obecność oryginalnych dzieł Newtona, Warhola, Obelsa czy Kapoora sprawia, że projekty takie jak M7, Apartamenty Gutenberga czy Flare stają się nie tylko prestiżowymi adresami, ale także częścią większej opowieści o roli sztuki w kształtowaniu przestrzeni miejskiej i codzienności mieszkańców.