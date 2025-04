Anna Cymer: architektura lat 90. była kiczowata, ale nasza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Ponad dwudziestoletni biurowiec przeszedł kompletną przebudowę. Metamorfoza nieciekawego architektonicznie budynku biurowego w nowoczesną, elegancką, wielkomiejską kamienicę zadziwia. Za tą niezwykłą przemianą stoi pracownia architektoniczna Tremend, z której wyszedł projekt m.in. dworca metropolitalnego w Lublinie, zdobywcę "architektonicznego Oscara".

– W cyklu „Metamorfozy na Plus” prezentujemy przedsięwzięcia, dzięki którym zapomniane historyczne obiekty i wnętrza otrzymują drugie życie za sprawą pasjonatów, racjonalnych biznesmenów, rzetelnych samorządowców, czy wreszcie – niespokojnych dusz... Wszyscy oni ożywiają dzięki swoim wizjom dorobek umysłów i rąk pokoleń architektów, inwestorów i budowniczych, którzy na placu budowy zostawili przed laty nadzieję, że ich dzieło ucieszy w odległej przyszłości jeszcze niejedno oko…

Ząbkowska – serce starej Pragi

Biurowiec na rogu Ząbkowskiej i Tarchomińskiej powstał w czasach wielkiej rewitalizacji ulicy Ząbkowskiej. Wówczas to dwaj obrońcy zabytków Pragi Janusz Sujecki i Jarosław Zieliński opracowali projekt odnowienia odcinka ulicy pomiędzy Targową i Brzeską. Władzom stolicy pomysł się spodobał i w 2001 r. przystąpiono do remontów. Do 2002 r. dawny wygląd odzyskało pięć kamienic. Potem już wolniej wyremontowano kolejne budynki.

Na wschodnim odcinku ulicy było mniej zachowanych starych kamienic, a puste miejsca zajmowały domy wznoszone w okresie powojennym. Do największych zachowanych zespołów architektonicznych należy kompleks zbudowań przemysłowych Warszawskiej Wytwórni Wódek, zrewitalizowany i uzupełniony o nowe współczesne obiekty.

Narożnik z historią

Na działce na rogu Tarchomińskiej i Ząbkowskiej pod numerem 41 wznosiła się stara czterokondygnacyjna kamienica wybudowana w 2 poł. XIX w. Po opuszczeniu budynku przez mieszkańców nowy właściciel terenu w marcu 1999 r. wyburzył go, używając materiałów wybuchowych. Podłożone ładunki niestety nie wybuchły tak, jak zaplanowali specjaliści. Kamienica zawaliła się na ulicę, a jej odłamki uszkodziły sąsiednie budynki.

Po uprzątnięciu gruzu przystąpiono do budowy dużego budynku biurowo-handlowego usytuowanego na działce wzdłuż obu ulic. Miał siedem kondygnacji w części narożnikowej i sześć w pozostałych dwóch skrzydłach. W podwórzu wzniesiony został pięciokondygnacyjny budynek mieszkalny w kształcie owalu – był połączony z głównym budynkiem przewiązką. Do 2014 r. w biurowcu miał swoją siedzibę m.in. państwowy Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych.

Okres pandemii i zmniejszenie zapotrzebowania na powierzchnie biurowe oraz wielki głód mieszkaniowy i wzrastające w szybkim tempie ceny lokali mieszkaniowych spowodowały zmianę funkcji budynku i związaną z tym przebudowę. Wyłączona została z przedsięwzięcia owalna część mieszkalna i połączone z nią przyziemie z garażami podziemnymi na tyłach biurowca.

Galant Ząbkowska - przebudowa totalna

Projekt przebudowy biurowca i stworzenie w tym miejscu nowoczesnej przestrzeni mieszkaniowej to zasługa pracowni architektonicznej Tremend. To nie było łatwe zadanie. W pierwszej fazie z dawnego budynku pozostał jedynie fragment żelbetowego szkieletu. Część konstrukcji trzeba było wykonać od nowa, aby przystosować obiekt do pełnienia nowych funkcji. To był przebudowa totalna. Budynek otrzymał nowe podziały wewnętrzne i elewacje, a dodatkowo jego niższe partie zostały podwyższone do jednego poziomu. Obiekt zaprojektowano jako nowoczesną, 7-kondygnacyjną kamienicę miejską z usługami w parterze.

Budynek kompletnie zmienił się na zewnątrz, jak i w środku. Elewacje otrzymały duże przeszklenia i szerokie balkony z przeszklonymi balustradami, które są charakterystycznym elementem fasad. Szkło balustrad i cofnięcie ściany z dużymi oknami daje efekt trójwymiarowości i głębi, przez co budynek, mimo swoich gabarytów, nabiera niezwykłej lekkości.

Galant Ząbkowska oferuje 84 mieszkania, w tym jednopokojowe o powierzchni 25 – 30 m2, dwupokojowe o powierzchni 31 – 53 m2 i trzypokojowe o powierzchni 59 – 78 m2. W podziemnym garażu jest 69 miejsc parkingowych. Na dachu zaprojektowane zostały 3 tarasy prywatne z panoramą Warszawy.

Główną inspiracją dla projektu była architektura przedwojennej Pragi oraz cegła jako bardzo plastyczny element. Chcieliśmy oddać hołd temu unikalnemu stylowi, jednocześnie wprowadzając nowoczesne elementy. Zastosowana na elewacji jasna, ręcznie formowana cegła doskonale wpisuje się w kontekst. Nowoczesny efekt bryły uzyskaliśmy dzięki połączeniu białej cegły z dużymi przeszkleniami, co nadaje budynkowi lekkości i elegancji. Dodatkowo, zestawienie kontrastowych kolorów płyt elewacyjnych w odcieniach bieli i grafitu podkreśla nowoczesny charakter budynku. Inspiracja architekturą sprawiła, że postawiliśmy na duże przeszklenia – od strony południowo-zachodniej rozpościerają się na starą Pragę, oferując mieszkańcom niesamowite widoki: okna-obrazy. – architekt Magdalena Federowicz-Boule, założycielka, prezeska i dyrektor kreatywna w pracowni Tremend

Motywy z przeszłości i nowoczesność

Wśród przedwojennych akcentów zwraca uwagę ceramiczna mozaika w charakterystyczne „gorseciki” znane z modernistycznych warszawskich kamienic, dekoracyjna żeliwna balustrada balkonowa i brama czy system identyfikacji wizualnej odwołujący się do awangardowej typografii. Pojawił się też charakterystyczny dla praskiej architektury detal: wzór balustrady w narożniku pierwszego piętra znany jako „agrafka”.

Budynek i mieszkania wyposażone są w systemy inteligentnego domu, co ułatwia codzienne życie i zapewnia poczucie komfortu i bezpieczeństwa. W budynku znajduje się recepcja, a cały obiekt jest monitorowany 24 godziny na dobę.

Galant Ząbkowska - lokalizacja

Inne „Metamorfozy na Plus”. Zobacz najbardziej spektakularne przemiany!

W naszym cyklu „Metamorfozy na Plus” odwiedzamy miejsca, w których współcześni wizjonerzy i inwestorzy przywracają do świetności dorobek swoich poprzedników. Do tej pory zwróciliśmy uwagę m.in. na takie obiekty jak odrestaurowane dworce kolejowe, pałace, dworki, budynki fabryczne, świątynie, kamienice i domy jednorodzinne.

Chcesz zobaczyć więcej niezwykłych przemian budowli z całej Polski? Poznaj inne artykuły z cyklu „Metamorfozy na Plus”.

Architektura-murator. Podcast 30/30 Czesław Bielecki. Architektura déjà vu

Bohema: adaptacja terenów poprzemysłowych na warszawskiej Pradze