Spis treści

Inwestycje Gdańskich Nieruchomości, miejskiej spółki zarządzającej komunalnymi zasobami lokalowymi i gruntowymi naprawdę robią wrażenie. Dzięki współpracy z innymi spółkami miasta, władzami Gdańska oraz prywatnymi inwestorami w rama partnerstwa publiczno-prywatnego udało się przywrócić do życia obszary zabudowy komunalnej, które nie miały w mieście dobrej sławy. Położone w atrakcyjnych miejscach z dużym udziałem zieleni, są także obszarem licznych nowych inwestycji deweloperskich.

Dolne Miasto i Stare Przedmieście - zaniedbany skrawek centrum Gdańska

Biskupia Górka w Gdańsku to duży sukces lokalnej społeczności i miasta. O rewitalizacji tej położonej w sąsiedztwie Głównego Miasta i Bramy Wyżynnej malowniczego starego osiedla dowiedziała się cała Polska. Położone kawałek na wschód Stare Przedmieście i Dolne Miasto to też piękne skrawki Gdańska, nieco zapomniane przez dziesięciolecia, szczególnie od lat 90. XX w. O nich też jest głośno, ale jak na razie lokalnie. Prowadzona od 2014 r. rewitalizacja tej południowej części historycznego centrum Gdańska już dała efekty. Największą popularnością cieszą się wyremontowane nabrzeża nad Motławą i Nową Motławą oraz pozostałości bastionowych fortyfikacji nad „zębatymi” fosami Opływu Motławy z wodną Bramą Kamienną i Bramą Nizinną oraz potężnymi bastionami Żubr i św. Gertrudy, z których można podziwiać panoramę starego Gdańska.

Stare Przedmieście i Dolne Miasto od końca lat 50. XX w. zostało odcięte od Głównego Miasta szeroką dwupasmową arterią gdańskiej Trasy W-Z. Zburzonych w 1945 r. kamienic już nie odbudowano, a te, które tu pozostały, zostały pozostawione same sobie. Tutaj w wielu zakątkach drzemie duch z okresu wyzwolenia miasta. Te same mury, bruk i chodniki. Domy w przeciwieństwie do ulic okazały się jednak delikatniejsze. Trzeba było je natychmiast ratować. Szkoda, że tak późno, ale dobrze, że w ogóle. Przy okazji remonty nie ominęły i leciwych bruków.

W dzielnicy nie brakuje też i nowego budownictwa, wśród którego zwracają uwagę wieżowce z PRL i nowe kwartały nowoczesnego budownictwa, które wkroczyło na zdegradowane i zaniedbane od lat 90. XX w. tereny przemysłowe.

i Autor: DJ

Remonty ulic, kamienic i rewitalizacja terenów zielonych w Gdańsku

Program Rewitalizacji Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia był możliwy dzięki współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Koordynatorem Programu Rewitalizacji jest Biuro Rozwoju Gdańska. Poszczególne zadania w ramach programu oprócz Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska realizują także Gdańskie Nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe oraz organizacje pozarządowe.

Położone przy Opływie Motławy Dolne Miasto jest jedną z najbardziej zielonych części Gdańska i taką pozostanie. Ponad 12 ha dawnych fortyfikacji miejskich to imponujący teren rekreacyjny z dostępem do wody. W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w toku rewitalizacji znajduje się 5,5 ha terenów zielonych zarówno na bastionach, jak też w innych częściach dzielnicy, gdzie powstaną nowe zielone enklawy, m.in. nowy park miejski i parki kieszonkowe.

Nasze ulice i kamienice

W ramach ostatniej trwającej 1,5 roku modernizacji ulic i kamienic Dolnego Miasta przebudowano układ drogowy ulic: Chłodnej, Sempołowskiej, Królikarnia i Reduta Dzik. Przebudowana została sieć kanalizacji sanitarnej i wybudowano nową sieć wodociągową w tych ulicach. Wykonano nową nawierzchnie jezdni wraz z kanalizacją deszczową - nawierzchnia wymienionych ulic pokryta została ponownie kostką kamienną. Nic się nie zmarnowało, gdyż zdjęte kostki i krawężniki kamienne nie trafiły na wysypisko gruzu, ale po oczyszczeniu ponownie zostały wbudowane w nawierzchnię. Zamontowano małą architekturę - w tym ławki i kosze na śmieci, jak również stylizowane oświetlenie i monitoring. Pojawiły się też nowe nasadzenia zieleni. Prace wykonała firma Eurovia Polska S.A., a ich koszt wyniósł około 20,8 mln zł.

i Autor: DJ

Dolne Miasto – remonty od dawna

W poprzednich latach na Dolnym Mieście, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, przebudowano i zmodernizowano ulice: Przyokopową, Polną i Wierzbową. Na nich także wymieniono nawierzchnię dróg i chodników, zamontowano nowe stylizowane oświetlenie, jak również ławki i inne elementy tzw. małej architektury. Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców zamontowano monitoring i przebudowano sieci podziemne: kanalizację deszczową, sieć ciepłowniczą, wodociągową, sanitarną i gazową.

To nie wszystko. W ramach rewitalizacji przebudowano również przestrzenie publiczne, wraz z infrastrukturą podziemną, w obrębie ulic: Dolnej, Kieturakisa, Kurzej, Śluza, Wróblej oraz fragmentów ulic: Łąkowej, Radnej i Toruńskiej. Przeorganizowano ruch na ul. Łąkowej i wymieniono na niej nawierzchnię jezdni i chodników. Odtworzona została aleja jarząbów szwedzkich biegnąca środkiem ul. Łąkowej i Wróblej, na której zamontowano też małą architekturę. W ten sposób stworzono dzielnicowy deptak – salon dzielnicy. Tutaj znajduje się XIX-wieczny kościół Niepokalanego Poczęcia wybudowany w stylu angielskiego gotyku a także najwęższa kamienica Dolnego Miasta, której niewielką szerokość podkreśla fakt, że stoi samotnie.

Stare Przedmieście – jeszcze sporo do zrobienia

Najpiękniejszym miejscem na Starym Przedmieściu jest Plac Wałowy. Położony obok terenów zielonych na dawnych bastionach pełnił do 1945 r. funkcje rekreacyjne. Ozdobą placu jest ceglany charakterystyczny XVII-wieczny kompleks Małej Zbrojowni.

Być może już w przyszłym roku plac odzyska swój dawny wygląd. Przygotowania do rewitalizacji trwały kilka lat, dziś są na zaawansowanym etapie. W trakcie konsultacji przeprowadzonych w 2017 r. przez Biuro Rozwoju Gdańska mieszkańcy wspólnie z projektantami wypracowali najważniejsze wytyczne, dotyczące jego zagospodarowania.

Na remont i modernizację zielonego placu wraz z układem drogowym i kamienicami trzeba przeznaczyć ok. 35 mln zł.

Wykonane będzie nowe oświetlenie, planowany jest montaż ławek oraz stojaków na rowery. Odtworzona zostanie również fontanna z nawiązującym do historycznego pierwowzoru ogrodzeniem - cały projekt ma zresztą uwzględniać właśnie historyczne dziedzictwo dzielnicy.

Na Placu Wałowym w ciągu ostatnich kilku lat wyremontowane zostały niemal wszystkie kamienice wschodniej pierzei. Odrestaurowano także Białą Wieżę pozostałość dawnych fortyfikacji, fasadę sądu i kilka kamienic na sąsiednich uliczkach.

źródło: UM Gdańsk

Architektura-murator. Podcast 30/30 Michał Sikorski. Architektura z odzysku

Bohema: adaptacja terenów poprzemysłowych na warszawskiej Pradze