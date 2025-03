Historyczna architektura przemysłowa w nowym świetle

Automatyzacja to rozwiązanie nie tylko poprawiające bezpieczeństwo czy funkcjonalność użytkowanej powierzchni, ale wpływające również na redukcję zużycia energii – nawet do 85%, a ten aspekt jest dziś istotny dla przeważającej części inwestorów – wyjaśnia Kamil Kasprzyk, Head of Solutions & Services CEE w TRILUX – W ramach modernizacji oświetlenia Tyskich Browarów Książęcych wprowadziliśmy system zarządzania oświetleniem LiveLink Premium, wyposażony w czujniki zajętości pola załadunku TIR. Czujniki te wykrywają obecność samochodu na polu załadowczym i system w sposób zautomatyzowany podnosi natężenie oświetlenia na stanowiskach tak, żeby spełniało wymogi normatywne. Gdy ciężarówka opuszcza stanowisko załadowcze, poziom natężenia jest obniżany do wymaganego natężenia dla powierzchni magazynowej – wyjaśnia.