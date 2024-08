Nazwa obiektu Honay House Autorzy studio JANG, Filip Gałuszka, Joanna O'Neill Konstrukcja Stolarstwo Andrzej Króżel Instalacje Piotr Rabiański Powierzchnia zabudowy 35 m² Powierzchnia użytkowa 55 m² Kubatura 181 m³

Dom prefabrykowany odporny na ekstremalne warunki

Dursztyn to urokliwa wieś położona na zachodnim skraju Pienin Spiskich. To właśnie tu na szczycie jednego z malowniczych wzniesień stanął niewielki dom Honay House według projektu polsko - chińskiego studia JANG. Co istotne, autorzy, Filip Gałuszka i jego siostra Joanna O'Neill, są także inwestorami obiektu, który przeznaczyli na wynajem. Oboje chcieli przede wszystkim wykorzystać główne atuty lokalizacji, a jednocześnie stworzyć budynek maksymalnie przyjazny środowisku i nawiązujący do architektury regionu.

Od samego początku postawiliśmy sobie za cel wybudowanie ekologicznego, górskiego obiektu prefabrykowanego, który sprosta nieraz ekstremalnym warunkom pogodowym na Honaju. Uznaliśmy, iż chcemy wtopić się w krajobraz, nadać bryle nieco lekkości, przezierności, pozwolić, aby drewniana fasada oraz dach żyły własnym życiem. By domek był zauważalny, ale nie dominujący w tym unikatowym otoczeniu – tłumaczy Filip Gałuszka.

Architekt dodaje, że jednym z największych wyzwań była koordynacja prac związanych z budową domu. Architekt na co dzień mieszka bowiem w Chinach. Po analizie dostępnych rozwiązań dla drewnianych domów prefabrykowanych, zdecydowaliśmy się na system marki Steico, który charakteryzuje się wysoką stabilnością konstrukcji, bardzo dobrą izolacyjnością w okresie zimowym oraz efektem chłodzenia podczas gorącego lata – mówi Gałuszka.

System Honay House nie tylko dla domów wakacyjnych

Domek składa się z 14 ścian, 3 modułów stropowych oraz 12 paneli dachowych. Wszystkie wykonano w lokalnym warsztacie, a następnie w kilka dni zmontowano na miejscu przy użyciu małego dźwigu. Do ocieplenia i wykończenia Honay House wykorzystano wełnę drzewną, płyty MFP oraz okładziny Novatop z wysuszonych lameli świerkowych. Autorzy zastosowali ponadto system złączy dla prefabrykatów firmy Strong-Tie i trójwarstwowe okna drewniane Sokółki, a dach pokryli tradycyjnym gontem.

Powierzchnia użytkowa domu wynosi zaledwie 55 m². Na parterze rozplanowano salon z wydzieloną łazienką oraz aneksem kuchennym, na antresoli sypialnię z podwójnym łóżkiem oraz kameralną przestrzeń do pracy. Z okien i niewielkiego tarasu roztacza się oszałamiający widok na meandrujące spiskie wzgórza i panoramę słowackich Tatr w oddali.

Architekci planują dalej rozwijać swój projekt. System Honay House może znaleźć zastosowanie w realizacji nie tylko obiektów wakacyjnych, ale też małych hoteli czy domów jednorodzinnych. Obecnie wdrażamy kolejny model, już o większym metrażu – zapowiada Gałuszka.

Zdjęcia: Karolina Krasińska, www.karokrasinska.com

i Autor: Archiwum Architektury Honay House w Dursztynie, proj. studio JANG; fot. Karolina Krasińska

