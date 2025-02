Spis treści

Anna Cymer: architektura lat 90. była kiczowata, ale nasza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Stara szopa, czerwona cegła i działka rolna

Dom na Ceglanej Podstawie znajduje się na działce rolniczej około 20 km od Barcelony, w dzielnicy mieszkaniowej St. Vicenç dels Horts. Od wschodu, zachodu i południa projektowany teren graniczy z zespołem zabudowanych parceli, natomiast od północy otwiera się na ulicę Valls.

Czytaj także: Dom z czerwonej cegły inny niż wszystkie. Rudy Dom to projekt pracowni Toprojekt z Rybnika

Na działce w przeszłości znajdowała się stara szopa na narzędzia i mały budynek z czerwonej cegły. Oba obiekty były w ruinie, gdy hiszpańska pracownia Agora Arquitectura odkryła to miejsce. To właśnie one stały się bezpośrednią inspiracją do stworzenia projektu domu jednorodzinnego.

i Autor: José Hevia

Dolna część domu związana jest z latem, górna z zimą

Architekci zaprojektowali dom, który zręcznie łączy ceglaną strukturę z drewnianą nadbudową. Projekt założył odtworzenie parteru z czerwonej cegły, a także - względem poprzedniego obiektu - jego wzmocnienie i przedłużenie, tworząc w ten sposób stabilną bazę konstrukcyjną odpowiadającą na wymagania gliniastej gleby. Osadzono na nim prefabrykowaną bryłę z drewna CLT, której architektura ma nawiązywać do lokalnej architektury. Jej elewację pokryto bielonymi płytami korkowymi.

Czytaj także: Rozbudowa domu, nadbudowa domu, a może jego powiększenie? Którą opcję wybrać?

Układ funkcjonalny domu został podzielony na dwie wyraźne strefy. Dolna część, związana z "terenem i latem", obejmuje pomieszczenia gospodarcze oraz dodatkową przestrzeń mieszkalną. Jej ceglane ściany i częściowe zagłębienie w terenie zapewniają naturalną izolację, chroniąc wnętrze przed upałem, a ziemia stabilizuje temperaturę, akumulując chłód. Górna strefa, lepiej doświetlona, mieści główne funkcje mieszkalne. Jest bardziej nasłoneczniona, a duże przeszklenia i świetlik umożliwiają pasywne ogrzewanie wnętrza w zimie. Tak o relacji wnętrza domu z zewnętrzem mówią architekci:

Życie w domu zachowuje pewien stopień intymności. Widok do środka zapewniają jedynie ażurowy ceglany mur oraz brama dla pojazdów i pieszych z podwójnym otwarciem. Po przekroczeniu tej granicy, ukazują się dwie drogi: rampa prowadzącą na niższy poziom terenu i schody ukryte za ażurowym murem, które umożliwiają ceremonialne wejście do domu.

i Autor: José Hevia

Świetlik, kręcone schody i ażurowe ściany. Budynek strefuje światło

Naturalne światło odgrywa kluczową rolę w organizacji przestrzeni domu. Duży świetlik oświetla centralną część nadbudówki, akcentując wzajemne przenikanie się stref. Po otwarciu drzwi balkonowych, wnętrze domu przekształca się w przestrzeń otwartą na krajobraz. Przesuwne rolety, w które wyposażono przeszklenia od strony południowej, pozwalają na regulację nasłonecznienia, pełniąc tym samym funkcję pasywnej ochrony termicznej.

Czytaj także: Światło w architekturze

Na parterze światło dociera do głębszych partii domu poprzez otwór kręconych schodów, wydobywając fakturę ceglanego cokołu. W niektórych miejscach na ścianach zastosowano ażurową ceramikę, która filtruje promienie słoneczne, nawiązując w ten sposób do tradycyjnych technik budowlanych regionu. Dach z pokruszonej ceramiki komponuje się z sąsiednimi zabudowaniami, wpisując dom w kontekst historyczny miejsca.

i Autor: José Hevia

Dom ekologiczny w swojej kubaturze

W projekcie „Domu na Ceglanej Podstawie” zastosowano ekologiczne rozwiązania, które nie wiążą się z dodatkowymi kosztami. Maksymalne wykorzystanie naturalnego światła i częściowe zagłębienie budynku w terenie to proste, ale skuteczne metody poprawiające efektywność energetyczną.

Czytaj także: Ten dom nad jeziorem próbuje być ekologiczny i zrównoważony. Co naprawdę kryje się pod "zielonymi dachami"?

W przeciwieństwie do kosztownych rozwiązań, takich jak zaawansowane systemy odzyskiwania energii czy panele fotowoltaiczne, decyzje projektowe w pełni zintegrowane z kubaturą domu na stałe czynią go bardziej ekologicznym. Dzięki temu budynek pozostaje przyjazny środowisku, niezależnie od większości zmian, które mogą pojawić się w trakcie jego użytkowania.

i Autor: Agora Architectura

Agora Arquitectura. Kim są architekci odpowiedzialni za projekt domu?

Agora Arquitectura to barcelońskie biuro architektoniczne założone w 2014 roku przez Joana Casalsa Pañellę i Jose Luisa Cisnerosa Bardoleta. Studio koncentruje się na projektach ściśle związanych z kontekstem społecznym i fizycznym, dążąc do integracji architektury z otoczeniem. Zespół, w skład którego wchodzą także Anahita Rahimi Vishteh i Armando del Plato, zdobył 23 nagrody branżowe. W 2024 roku otrzymał wyróżnienie Catalunya Construcció Award za projekt VS27, a w 2023 roku ich projekt "Domu na Ceglanej Podstawie" znalazł się w finale BEAU XVI Edition.

_____________

Metryczka

Lokalizacja: St. Vicenç dels Horts, Barcelona

Autor: Ágora arquitectura

Konstrukcja drewniana: Egoin SA

Stolarka wewnętrzna: Wood&Bois SL

Ślusarka: Metal·listeria Miquel SL

Roboty murarskie: Juan Carlos Merelo

Posadzki: Pavindus S.A

Instalacje: Vicente Castaño

Cokół z cegły: Cerámicas Valera SA

Izolacja elewacji: Barnacork SL

Okładzina elewacyjna: Comcal Natural SL

Okładzina wewnętrzna łazienek: Equipe Cerámicas

Hydroizolacja: Firestone

Osłony przeciwsłoneczne: Persiana Barcelona SCP

_____________

Podcast miejski Flip Springer. Architektura ma kłopot