Spis treści

Białe bryły nad wodą. Nowoczesna rezydencja w zachodniopomorskim

Dom nad jeziorem to budynek projektu AMJ Studio, który został zlokalizowany w województwie zachodniopomorskim. Jak czytamy w opisie przygotowanym przez architektów, "nowoczesna rezydencja" ma stanowić "integralną część swojego otoczenia" i "nadać nowy wymiar codziennemu życiu".

Obiekt o horyzontalnej podstawie stanowi bazę dla dwóch białych brył, zaprojektowanych w stylu nowoczesnej stodoły. Wnętrze domu jest przestronne i dobrze oświetlone, wzbogacone o basen i saunę. Całkowita powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 816 m².

i Autor: AMJ Studio

Czy nowoczesna rezydencja ma szansę być ekologiczną?

Bez względu na to, czy uznajemy to za właściwe w dzisiejszych czasach, duże rezydencje na zlecenie prywatnych inwestorów powstają i będą powstawać. Prawdziwy problem pojawia się jednak, gdy tego typu inwestycje określa są mianem realizacji „w duchu zrównoważonego rozwoju”. A właśnie to dzieje się w przypadku Domu Nad Jeziorem, któremu w opisie projektu nadano miano „manifestu architektonicznego myślenia o harmonii z naturą”.

Czytaj także: Zrównoważone budowanie

Tego rodzaju deklaracje mogą prowadzić do spłycenia pojęcia ekologii i zatarcia zasad, które powinny stanowić fundament odpowiedzialnego budownictwa. Choć zielone dachy i naturalne materiały, które użyto do budowy domu, są wartościowymi elementami, nie mogą one zrekompensować szerokiej ingerencji w środowisko naturalne.

i Autor: AMJ Studio

Dom otwarty na środowisko naturalne

Domu nad Jeziorem nie można odmówić bycia estetycznym. Z pewnością wpisuje się we współczesne trendy, a jego układ funkcjonalny jest przemyślany i interesujący. Dom otwiera się na środowisko naturalnie poprzez oparcie go na głównej osi, kierującej wzrok mieszkańców w stronę jeziora.

Czytaj także: Ekologiczny dom? Ważny jest odpowiedni dobór materiałów

Choć naturalny krajobraz z pewnością będzie miał kojący wpływ na przyszłych mieszkańców, potrzeby natury zdają się wykraczać daleko poza bycie podziwianą.

i Autor: AMJ Studio

Większe nie znaczy lepsze. Ekologiczne konsekwencje inwestycji

Eksploatacja takiego terenu wymaga znacznych zasobów – zarówno podczas budowy, jak i w trakcie użytkowania obiektu. Przekształcenie naturalnego krajobrazu, osuszanie terenów podmokłych i zakłócenie lokalnych ekosystemów to często nieuniknione konsekwencje realizacji tego typu inwestycji.

Duża powierzchnia mieszkalna, rozbudowana strefa rekreacyjna i garaż na kilka samochodów prowadzą do znacznego wzrostu zapotrzebowania na energię, co zwiększa ślad węglowy całego przedsięwzięcia. W efekcie realizacje takie jak Dom na Jeziorem mają minimalne szanse na spełnianie rzeczywistych standardów ekologicznych.

i Autor: AMJ Studio

Estetyka to za mało, żeby mówić o pięknie

W obliczu wyzwań, przed którymi stają obecnie zarówno projektanci, jak i społeczeństwo – kryzys migracyjny, zmiany klimatyczne czy skutki wojen – architektura ma za zadanie odpowiedzieć na znacznie bardziej złożone potrzeby, niż tylko komfort użytkowników. Samo bycie estetycznym nie wystarczy, aby sklasyfikować budynek jako piękny.

Zachęcamy do lektury tekstu Nowi Młodzi. Kim są, co myślą i co robią przedstawiciele kolejnych pokoleń w polskiej architekturze?, w którym szerzej przyglądamy się szansom i innowacjom współczesnej architekty.

i Autor: AMJ Studio

Nowe inwestycje to szansa na wypromowanie innowacyjnych technologii

Każda inwestycja budowlana wiąże się z ingerencją na środowisko naturalne. Jest więc istotne, aby miała ku temu wystarczający powód.

Prywatne inwestycje mogą być dobrą okazją do wypromowania nowych technologii budowlanych, które - przy zastosowaniu na szerszą skalę - mogłyby mieć istotny wpływ na poprawę sytuacji klimatycznej. Przykładem może być prefabrykacja, która pozwala na precyzyjniejsze, szybsze i bardziej efektywne budowanie, a także zmniejsza zużycie materiałów oraz generuje mniej odpadów.

Czytaj także: Z ziemi włoskiej do Polski. Druga odsłona konferencji "Off-site (...)" odbędzie się w Warszawie.

Dom nad Jeziorem został niestety wzniesiony w technologii tradycyjnej, a sama prefabrykacja została wykorzystana jedynie w wiązarach dachowych i niektórych stropach.

i Autor: AMJ Studio

______________

architektura i wnętrza: mgr inż. arch. Adam Jankowski, mgr inż. arch. Marek Jankowski, mgr inż. arch. Kamil Paszek, mgr inż. arch. Łukasz Lipski, mgr inż. arch. Joanna Sitak

konstrukcja: mgr inż. Marcin Sokołowski

instalacje sanitarne: mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz

instalacje elektryczne: mgr inż. Tomasz Juszkiewicz

powierzchnia wewnętrzna: 816 m²

inwestor prywatny

lokalizacja: woj. zachodniopomorskie

projekt: 2021 - 2024

realizacja: 2023 - obecnie

______________

Architektura-murator. Podcast 30/30 Michał Sikorski. Architektura z odzysku To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Autor:

--------------

Dziękujemy, że tu jesteś. Zobacz, co jeszcze dla Ciebie mamy: