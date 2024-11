Naszym założeniem było stworzenie budynku modelowego klasycznego, adaptowalnego, który można by zastosować w wielu lokalizacjach w polskich miastach. Kluczowe było dla nas to, by był to budynek prosty, o niewielkiej skali, oparty na prostej siatce konstrukcyjnej, który można by adaptować dość elastycznie do różnych potrzeb. Tu w Katowicach ten niewielki budynek modelowy to jest taki punktowy budynek z jedną klatką schodową z jedną windą, który w zależności od wysokości – cztery lub pięć kondygnacji – mieści w sobie 20-25 mieszkań – opisuje Maria Saloni-Sadowska, architektka Kuryłowicz&Associates