Spis treści

Gigantyczny hotel Gołębiewski w Pobierowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Projekt zagospodarowania nabrzeża Jeziora Słupeckiego ponownie nagrodzony. W 2024 roku Paweł Grobelny otrzymał po raz kolejny nagrodę „DNA PARIS DESIGN AWARD” w kategorii „Landscape Design”. Tym razem architekt otrzymał międzynarodową nagrodę "CITY'SCAPE". Ceremonia wręczenia nagrody odbyła się w podczas trwającego Triennale w Mediolanie. Przypominamy tekst z 2023 roku, kiedy projekt był w trakcie realizacji

Zagospodarowanie nabrzeży Jeziora Słupeckiego Autor: Paweł Grobelny Inwestor: Urząd Miasta Słupcy Koszt realizacji: ok. 6000 000 PLN

Kopiec szwedzki zainspirował projektanta do wykorzystania kół

Zagospodarowanie nabrzeży Jeziora Słupeckiego to inwestycja miejska. Władze Słupcy otrzymały na nią dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład. Koncepcję założenia opracował ceniony projektant Paweł Grobelny. Przy głównej promenadzie biegnącej wzdłuż jeziora autor rozplanował miejsca dla różnych aktywności. Ich cechą wspólną jest forma okręgu. Realizacja już się rozpoczęła. Na razie zbudowano dwa drewniane pomosty w kształcie połączonych ze sobą kół. Docelowo powstaną jeszcze trzy podobne, największy o średnicy 35 metrów.

Czytaj także: Dom Peryskop nad jeziorem. Ma taki kształt, bo chodziło o widoki - a z góry widać więcej

W planach jest także siedem dużych platform wypoczynkowych, drewniane szezlongi, okrągłe boisko do gry w bule, na którym będzie można rozgrywać profesjonalne turnieje, a także liczne atrakcje dla dzieci i osób ceniących aktywność na świeżym powietrzu. Na zamknięciu promenady przewidziano z kolei pomost prowadzący na tzw. kopiec szwedzki, czyli znajdującą się obecnie nad powierzchnią wody koroną wału dawnego grodziska pierścieniowatego kultury łużyckiej. To jego kształt zainspirował projektanta do wykorzystania w koncepcji formy okręgu. Pomost wieńczyć będzie ćwierćkolista platforma widokowa.

i Autor: serwis prasowy, Materiały prasowe Platforma na tzw. kopcu szwedzkim, proj. Paweł Grobelny

i Autor: Janusz Nowak, Materiały prasowe Zagospodarowanie nabrzeży jeziora Słupeckiego, proj. Paweł Grobelny

Platformy i tarasy widokowe mają zaprosić mieszkańców Słupcy do przestrzeni

Bardzo zależało mi na wpisaniu się w istniejący kontekst, projektowanie raczej mniejszych obiektów przestrzennych, które dobrze wpiszą się w naturę, i będą wykorzystywać jej walory, a nie konkurować z nią. Poszczególne platformy i tarasy widokowe mają zaprosić mieszkańców Słupcy do częstego korzystania z tej przestrzeni.

– mówi Grobelny. Zakończenie realizacji zaplanowane jest na koniec tego roku.

Paweł Grobelny specjalizuje się w projektowaniu przestrzeni publicznych i małej architektury. Realizacje jego autorstwa znajdują się między innymi w ogrodzie Albertine przy Bibliotece Królewskiej w Brukseli oraz w największym parku w Szanghaju. Grobelny jest także autorem serii mebli miejskich dla paryskiej dzielnicy La Défense oraz elementów małej architektury przed Parlamentem Europejskim w Strasburgu.