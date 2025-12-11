OFF Miasto – Gdańsk wygodny do życia.

Nad brzegiem Motławy dojrzewa projekt, którego celem jest stworzenie miejsca wygodnego do życia – nowej, otwartej dzielnicy, w której codzienność mieści się między naturą, historią a energią śródmieścia. OFF Miasto, powstające na styku Starego Przedmieścia, Dolnego Miasta i Wyspy Spichrzów, to przestrzeń zaprojektowana nie tylko do zamieszkania, ale przede wszystkim do współtworzenia miejskich rytuałów i sąsiedzkich relacji.

Invest Komfort równolegle z realizacją apartamentów i lokali usługowych tworzy wysokiej jakości przestrzenie publiczne. Już w III kwartale 2026 roku mieszkańcom Gdańska zostanie udostępnione 103-metrowe nabrzeże ze strefą wypoczynkową: amfiteatralnymi schodami, placem wodnym, miejską zielenią i ogólnodostępnym placem zabaw – łącznie około 4 tys. m² przestrzeni rekreacyjnej. Wraz z II etapem OFF Miasta obszar ten zostanie znacząco powiększony, tworząc nowy punkt na mapie miasta.

Szczególną rolę w rozwoju projektu odgrywa Żabi Kruk – najstarsza przystań wodna w Gdańsku i klub wodny działający nieprzerwanie od 1947 roku, położone vis-à-vis kompleksu. Ich obecność nadaje inwestycji charakter miejsca zakorzenionego w tradycji wodnej aktywności, a jednocześnie otwartego na nowe formy współpracy. To tu mogą rozwijać się inicjatywy łączące mieszkańców, lokalne organizacje i pasjonatów aktywności na wodzie – od zajęć edukacyjnych, przez rekreacyjne pływanie, po sąsiedzkie wydarzenia organizowane w rytmie rzeki.

Integralną częścią projektu jest starannie zaprojektowana zieleń. W przestrzeni wokół OFF Miasta dominować będą drzewa i krzewy ozdobne o zróżnicowanej strukturze i zmieniającej się sezonowo kolorystyce. Dobór gatunków oparto na roślinności odpornej na warunki miejskie, w tym krzewach kwitnących i owocujących, które stanowią naturalne wsparcie dla lokalnej fauny. Do tej pory posadzono 40 drzew wysokich, a w kolejnych etapach ogrodnicy zrealizują ponad 8 tysięcy nasadzeń.

Zieleń będzie obecna również w otoczeniu inwestycji. Szpaler 40 drzew i nowe zieleńce pojawią się przy wyremontowanej ul. Toruńskiej i nowo powstałej ul. Ożdżyńskiego, tworząc przyjazny ciąg pieszy prowadzący nad bastiony i Opływ Motławy. Zieleńce pełnić będą funkcję ogrodów deszczowych wspierających retencję i naturalne oczyszczanie wód opadowych. Obie ulice zyskują nową jakość – od nawierzchni i chodników, przez oświetlenie i kanalizację deszczową, po małą architekturę. Łączny koszt prac to 11 mln zł, a ich zakończenie zaplanowano na jesień 2026 roku. Wszelkie prace skorelowane są z prowadzonym obecnie remontem Mostu Popielnego tak, by zminimalizować uciążliwość dla mieszkańców.

Dbałość o otoczenie inwestycji to stały element filozofii Invest Komfort. Dlatego firma – z własnej inicjatywy i na własny koszt – przeprowadza renowację zabytkowych obiektów sąsiadujących z inwestycją. Prace, o wartości ok. 300 tys. zł netto, obejmują odnowienie ceglanej i tynkowanej elewacji i prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków.

OFF Miasto to zapowiedź nowej jakości na mapie Gdańska – projektu, który buduje wartościowe sąsiedztwo również wśród nowopowstającej wspólnoty mieszkaniowej. Mieszkańcy zyskają dostęp do jednej z największych prywatnych stref rekreacyjnych w Polsce – 200 m² obejmujących m.in. strefę fitness, saunę i klub z przestrzenią do spotkań i coworkingu. Dwa pokoje z komórką lokatorską i miejscem parkingowym na OFF Mieście już teraz można zakupić za jedyne 923 tysiące złotych, a kontekst lokalizacji i wysoki standard wykonania można ocenić na miejscu umawiając się na spacer po budowie.

OFF Miasto to również partery pełne usług, które dopełnią charakter nowej dzielnicy. Zaplanowane lokale czekają na najemców – kawiarnie, pracownie rzemieślnicze czy butiki – wszystkich, którzy chcą współtworzyć miejsce otwarte i wygodne do życia. Szukamy partnerów, dla których liczy się jakość, lokalność i sąsiedzka energia. Wspólnie chcemy stworzyć program usług, który naturalnie wpisze się w codzienny rytm mieszkańców i ożywi nabrzeże Motławy.

