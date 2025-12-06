Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Najsłynniejszy zamek Bawarii na liście UNESCO od 2025

Wszyscy znamy zamek ze zdjęcia bardzo dobrze. Każdego roku zwiedza go ponad milion turystów (w 2024 roku - 1,1 do 1,7 mln osób z całego świata), a każdego dnia w wakacje - 10 tys. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków Bawarii. Aż trudno uwierzyć, że do tej pory zamek Neuschwanstein nie był wpisany na listę UNESCO. Ale to się właśnie zmieniło. Kilka dni temu, na lipcowym posiedzeniu w Paryżu komitet UNESCO wpisał zamki bawarskiego króla Ludwika II na listę światowego dziedzictwa. Poinformował o tym w sobotę 12 lipca 2025.

- To cztery okazałe kompleksy pałacowe w alpejskich rejonach Bawarii, wzniesione za panowania króla Ludwika II w latach 1864–1886. Zaprojektowane jako miejsca odosobnienia i ucieczki od wyobraźni, odzwierciedlają romantyczny i eklektyczny duch epoki. Czerpiąc inspirację z zamku Wartburg, Wersalu, niemieckich baśni i oper Wagnera, pałace prezentują styl historyczny i zaawansowane techniki XIX wieku. Starannie wkomponowane w zachwycający, naturalny krajobraz, ucieleśniają artystyczną wizję Ludwika. Otwarte dla publiczności wkrótce po jego śmierci w 1886 roku, obiekty te są obecnie muzealne i stanowią ważne zabytki kultury - czytamy na stronie UNESCO.

Czytaj też:

Modernistyczne Kowno na liście UNESCO

- Komitet Światowego Dziedzictwa wpisał na listę zamki Neuschwanstein, Herrenchiemsee i Linderhof oraz rezydencję królewską na górze Schachen w Górnej Bawarii. Zbudowane w drugiej połowie XIX wieku przez bawarskiego króla Ludwika II, zamki miały przywoływać na myśl średniowieczny romantyzm i fantazję - czytamy w komunikacie agencji Reuters.

Komitet Światowego Dziedzictwa spotyka się na 47. sesji w Paryżu 6-16 lipca 2025. Na razie prócz zamków Bawarii, na Listę Światowego dziedzictwa trafiły też na lipcowym posiedzeniu między innymi:

megality z Carnac we Francji

minojskie centra pałacowe na Krecie w Grecji

Møns Klint w Danii

Miejsca egzekucji i tortur Czerwonych Khmerów w Kambodży

stanowiska z paleolitu w Dolinie Chorramabad i Iranie

Aktualizowaną listę znajdziecie tu:

47. posiedzenie komitetu UNESCO - nowe obiekty

Komitet podjął też na 47. posiedzeniu decyzję o usunięciu z Listy Światowego Dziedzictwa Zagrożonego lasów deszczowych Atsinanana na Madagaskarze, wczesnochrześcijańskiego miasta Abu Mena w Egipcie, a także Starego Miasta Ghadamès w Libii.

Historia zamku Neuschwanstein

Zamek wcale nie jest aż tak stary, choć wygląda, jakby powstał w średniowieczu. W rzeczywistości budowę Neuschwanstein rozpoczęto w 1869 roku z inicjatywy króla Ludwika II. Król chciał mieć średniowieczny zamek według własnej romantycznej wizji. Projekt nigdy nie został ukończony, a prace budowlane wstrzymano w 1886 roku, gdy zmarł król Bawarii. Tak, Ludwik II nigdy nie doczekał się końca budowy swojego wymarzonego azylu.

Czytaj też:

Najpiękniejsze zamki w Polsce

Zamek w Bawarii powstał na ruinach dwóch starszych twierdz – zniszczonych, by zrobić miejsce dla tej jednej, ogromnej.

Neuschwanstein to prototyp zamku z otwarcia filmów wytwórni Walta Disney'a. Niedawno zakończyła się jego trwająca aż 31 lat renowacja. Trwała od 1994 roku. Kraj związkowy Bawaria - Freistaat Bayern - zainwestował w to przedsięwzięcie ponad 43 mln euro. Ponad połowę pochłonęła konserwacja królewskich wnętrz.

- Zamek naprawdę się wystroił! – powiedział bawarski minister kultury, gdy zakończyły się prace

Na zwiedzanie trzeba zarezerwować 3-4 godziny i kilkanaście euro za bilet wstępu.

Komitet UNESCO wpisał na listę World Heritage także inne rezydencje Ludwika II, również zbudowane pod koniec XIX wieku: Herrenchiemsee, Linderhof i Schachen.

Czytaj też:

UNESCO nie dla Gdyni - przynajmniej nie w 2025 roku

Pałac Jabłonowskich - atrapa czy rekonstrukcja

Zamek Linderhof

Podobnie jak w przypadku Neuschwanstein, budując Linderhof, Ludwik II stworzył dla siebie wymarzony świat. Wybudowano go w latach 1869-1878. Zamek i park swoją nazwę wzięły od majątku należącego do klasztoru Ettal. Zamek powstał wokół dawnego domku myśliwskiego, gdzie Ludwik jako dziecko przyjeżdżał na polowania. „Domek Królewski” dziś jest w parku.

Pałac Herrenchiemsee

Pałac Herrenchiemsee to najmłodsza rezydencja Ludwika II Wittelsbacha. Z zewnątrz wygląda też najbardziej skromnie. W środku jest jednak mnóstwo dzieł sztuki. Powstał na wyspie Herrenchiemsee nad Jeziorem Chiemsee. Dawniej był na niej męski klasztor.

Dom Królewski w Schachen na liście UNESCO

Dom Królewski w Schachen, który też został wpisany na listę światowego dziedzictwa to zupełnie inny obiekt. Powstał w latach 1869-1872. Głównym architektem był tu Georg von Dollmann. To dwupiętrowa konstrukcja szkieletowa w stylu szwajcarskim z płaskim dwuspadowym dachem i parterowymi przybudówkami. We wnętrzu jest m.in. Sala Mauretańska zaprojektowana na wzór wnętrz Pałacu Eyüp w pobliżu Stambułu.

Bajkowe zamki Ludwika szalonego. Zdjęcia