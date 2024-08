Spis treści

Nazwa obiektu Skywalk Autorzy Arc Designs Współpraca autorska Mayice Studio Konstrukcja Bellapart, Ramboll, Ales Grupo Inwestor HM Government of Gibraltar

Gibraltar, brytyjskie terytorium zamorskie

Gibraltar to współcześnie jedno z brytyjskich terytoriów zamorskich, które do XVIII wieku należało do Hiszpanii. To tam w 711 roku rozpoczął się podbój Półwyspu Iberyjskiego przez Maurów. Berberyjski władca Tariq ibn-Ziyad zajął ziemię, na której przez następne 710 lat rozwijała się kultura muzułmańska. Dziś stanowi ona typowy przykład pogranicza, gdzie mieszają się kultury angielska, hiszpańska i północnoafrykańska. Skała Gibraltarska, zwana także górą Tarika od imienia dowódcy muzułmańskich wojsk, jest punktem granicznym, oddzielającym Atlantyk od Morza Śródziemnego, a symbolicznie – Afrykę od Europy. W jednym z najwyższych jej punktów zbudowano platformę widokową, z której oglądać można otaczające wody i kontynenty.

Skywalk w rezerwacie Upper Rock

Skywalk powstało w rezerwacie przyrody Upper Rock, w miejscu dawnej platformy wojskowej, która służyła jako baza dla brytyjskich dział przeciwlotniczych Bofors podczas II wojny światowej. Założeniem architektów było z jednej strony zapewnienie odwiedzającym nowych, wyjątkowych widoków w różnych kierunkach, także w dół na skalisty klif, a z drugiej – zachowanie możliwie jak najwięcej historycznych elementów przy minimalnej interwencji w naturalne otoczenie. Zawieszone na wspornikach ścieżki zrobione są w większości ze szkła w celu poszerzenia pola widzenia. Owijają się one wokół zabytkowej kamiennej platformy, do której prowadzą stalowe schody. Teraz jest ona miejscem obserwacji i odpoczynku.

Arc Designs zaprojektowało konstrukcję w skale

Konstrukcję umocowano w skale specjalnymi kotwicami, z których każda wytrzymuje obciążenie do 15 ton – nie tylko to nakładane przez odwiedzających, ale także przez wiatr o prędkości dochodzącej do 150 hm/h. Ze względu na to, że ścieżka znajduje się na górskiej grani, musiała być wykonana z mniejszych odcinków, które łatwiej było przetransportować i złożyć w tak trudno dostępnym miejscu. Główna stalowa konstrukcja składa się z 18 oddzielnych elementów o łącznej wadze 30 000 kg. Szklane panele mają w sumie powierzchnię 750 m² , a największy element waży około 650 kg. Realizacja powstała z inicjatywy rządu Gibraltaru.

