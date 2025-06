Światowa centrala Dyson w zabytkowej elektrowni St James w Singapurze – połączenie historii i innowacji

Elektrownia St James – od węglowego serca Singapuru do ikony rewitalizacji

Pierwotnie zaprojektowana przez Alexandra Esmé Gordona i A.H. Preece’a, elektrownia St James została oddana do użytku w 1927 roku jako pierwsza elektrownia węglowa w Singapurze. Jej edwardiański styl architektoniczny, przestronne wnętrza i duże okna zapewniające naturalne światło, stanowiły odzwierciedlenie ówczesnych trendów projektowych, łączących funkcjonalność z estetyką.

Obiekt dostarczał 22 000 kW energii elektrycznej, zasilając port, stocznię i okoliczne dzielnice, wspierając tym samym dynamiczny rozwój regionu.

Autor: Dyson

Lata transformacji – od magazynu do centrum rozrywki

Po zakończeniu działalności przemysłowej w 1976 roku, elektrownia St James została zaadaptowana na magazyn. W latach 90. przeszła gruntowną przebudowę o wartości 43 milionów dolarów, by stać się popularnym kompleksem rozrywkowym. Mieściło się tam jedenaście klubów nocnych, a jednocześnie mogło się bawić nawet 2500 osób.

Autor: Dyson

Globalna centrala Dyson w Singapurze

Największa zmiana nastąpiła jednak w latach 2019-2021, kiedy to firma Dyson, globalny lider w dziedzinie nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań inżynieryjnych, zdecydowała się przekształcić elektrownię St James w swoją światową siedzibę.

W oparciu o projekt renomowanych biur W Architects i Studio Lapis, powstała nowoczesna przestrzeń biurowa o powierzchni ponad 13 000 m². Oficjalne otwarcie centrali odbyło się w marcu 2022 roku.

Autor: Dyson

Architektura zgodna z filozofią Dyson

Wnętrze budynku zostało zaprojektowane zgodnie z kluczowymi wartościami Dyson: funkcjonalność, innowacja i estetyka. Atrium, spiralne schody, otwarte audytorium i przemyślana aranżacja przestrzeni tworzą środowisko pracy sprzyjające kreatywności i współpracy.

Zastosowanie naturalnego światła, wysokiej klasy materiałów, odpowiedniej akustyki i urządzeń marki Dyson (m.in. lampy Dyson Solarcycle Morph, oczyszczacze powietrza Dyson, suszarki Dyson Airblade Wash+Dry) wpisuje się w założenia zrównoważonego rozwoju oraz dbałości o dobrostan pracowników.

Autor: Dyson

Centrum badań i rozwoju – przyszłość technologii w Singapurze

W nowej centrali Dyson kluczowe miejsce zajmuje centrum badawczo-rozwojowe złożone z 18 nowoczesnych laboratoriów. Setki inżynierów i naukowców pracują tu nad nową generacją produktów wykorzystujących magazynowanie energii, sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe, robotykę i zaawansowane programowanie.

To tutaj rodzą się innowacje, które kształtują przyszłość technologii użytkowej i pozwalają firmie Dyson utrzymywać pozycję lidera w swojej branży.

Autor: Dyson

Elektrownia St James i Dyson – historia zatacza koło

Dzisiejsza centrala Dyson w Singapurze to idealny przykład na to, jak można połączyć dziedzictwo przemysłowe z nowoczesną technologią. To miejsce, które kiedyś zasilało miasto energią elektryczną, dziś napędza je ideami, innowacjami i badaniami nad przyszłością.