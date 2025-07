Dom w Meksyku. Polscy architekci projektują za oceanem na osiedlu Zibata

Debata Architektury: "Umysł, ciało, natura i architektura" Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Projekt powstał w oparciu o wytyczne Inwestora, precyzyjne i restrykcyjne wytyczne administracji osiedla oraz ukształtowanie terenu. Marzeniem inwestorów była bryła z dwuspadowym dachem i zagłębionym dużym oknie w ścianie szczytowej, na działce zaś musiał powstać budynek dwukondygnacyjny wpisujący się w skarpę.

Narzekacie na wymagania w Polsce? Witamy w Meksyku!

Inwestorzy są właścicielami niewielkiej działki na nowo powstającym osiedlu Zibatá. Jest to nowoczesne osiedle realizowane na terenie o powierzchni 1100 hektarów, położone na północ od Santiago de Querétaro, stolicy stanu Querétaro położonego w środkowym Meksyku. Jedną z cech charakterystycznych osiedla jest przecinające je ogromne pole golfowe. Jest ono otwarte dla mieszkańców, a na jego obszarze znajduje się pięć jezior o łącznej powierzchni ponad 45 tys. m².

Dom, który tworzą dwie bryły. Z3Z ARCHITEKCI

Na osiedlu obowiązuje sporo obostrzeń. Oprócz listy roślin, których zasadzenie jest zakazane, ciekawe są też przepisy dotyczące ogrodzeń, w których da się wyczuć specyfikę Meksyku. Są one równie precyzyjne, określają, w jakich odległościach od granicy, jakie wysokości są dopuszczalne. I tak, od frontu mogą mieć max. 1,2 m, przy czym pełny mur może mieć max. 0,6 m wysokości, ogrodzenia boczne do 2 m od granicy - tak samo jak frontowe, a dalej niż 2 m i z tyłu mogą być pełnymi murami do 2,5 m wysokości.

Ważne jest też zasłonięcie wszelkich instalacji na dachu. Anteny satelitarne, urządzenia klimatyzacyjne, baterie słoneczne czy zbiorniki na wodę pitną muszą być osłonięte ściankami - tak, by nie były widoczne nawet dla sąsiadów, co może wymagać przy dużych nierównościach terenu wykorzystanie dachu. W przypadku posiadania ogrodu, tarasu na dachu lub balkonu, sąsiednie ściany boczne muszą mieć 1,7 m wysokości, by zapewnić bezpieczeństwo i prywatność.

Nie drażnić sąsiadów sznurem na pranie

Jeśli chodzi o aspekty wizualne osiedla, „zabronione jest prowadzenie sznurów na bieliznę na oczach innych mieszkańców (…), a także instalacji urządzeń chłodzących lub grzewczych w oknach”. Nie można też namalować numeru domu, musi być on wykonany z aluminium, stali nierdzewnej lub kutego żelaza w określonym kolorze. Określona jest też kolorystyka ścian, elementów metalowych, ram okiennych, „dozwolone jest wyłącznie stosowanie przezroczystego szkła naturalnego lub zielonego lub jasnoniebieskiego tintexu”, a dachy spadziste muszą być pokryte czerwoną, naturalną, glinianą dachówką. Ściana instalacyjna i serwisowa zawierająca m.in. licznik energii elektrycznej ma również precyzyjnie określony wygląd i gabaryty.

Dom z Obróconym Sercem. Z3Z ARCHITEKCI

Dom w meksykańskiej Zibacie

Przy takich uwarunkowaniach powstał budynek, którego bryła „nowoczesnej stodoły” stanowi piętro i „leży” na bryle z płaskim dachem. Przestrzeń miała być przytulna, jasna i wykonana z trwałych materiałów. Parter ma rzut kształtem zbliżony do odwróconej litery C, dzięki czemu tworzy się wewnętrzne patio, które dzięki otoczeniu domem tworzy prywatny, częściowo zadaszony taras, na który otwierają się wnętrza domu. Dostępny jest on z wewnętrznej komunikacji okalającej patio oraz jadalni i kuchni. Salon powstał w obniżeniu, dzięki czemu można z niego bezpośrednio wyjść do ogrodu znajdującego się w północnej części działki i położonego ok. 2,5 m niżej niż poziom drogi przed domem. Front bryły jest dosyć surowy, aby zapewnić prywatność od drogi. Jedyne okno na parterze znajduje się w gabinecie, a okno w pokoju dziecka przesłonięte jest ażurowymi okiennicami. Bryła otwiera się na patio i wewnętrzne ogrody, a na piętrze panoramicznymi oknami, na bulwar. Z patio, schodami wzdłuż budynku dochodzi się do ogrodu przed salonem.

Dom w Lesie pod Warszawą. Z3Z ARCHITEKCI

i Autor: Z3Z ARCHITEKCI

Bryła piętra, która stanowi część nocną, jest ceglana, kolorystyką nawiązuje do tradycyjnej zabudowy, a okna znajdujące się w niewielkim wgłębieniu zasłonięte są drewnianymi, ażurowo ustawionymi deskami, tworzącymi mobilne okiennice. Zgodnie z wymaganiami dach dwuspadowy pokryty jest czerwoną, ceramiczną dachówką zbliżoną do cegły na elewacji. Sypialnia główna (master) zlokalizowana w zachodnio-północnej części budynku otwiera się na bulwar. Istnieje możliwość wykorzystania płaskich dachów jako tarasy dostępne z piętra.

Metryczka obiektu

Lokalizacja: Zibatá - Meksyk

Powierzchnia: 240 m²

Zespół autorski: Mateusz Zajkowski, Natalia Zajkowska, Yahor Yafimau

Z3Z ARCHITEKCI

Pracownię Z3Z ARCHITEKCI tworzy grupa projektantów wywodzących się z różnych części Polski, korzystających z doświadczeń różnych szkół architektury. Kierujemy się założeniem, że każdy nowy projekt to nowe wyzwanie i szansa na stworzenie czegoś niepowtarzalnego. Czegoś co przyniesie zawodową satysfakcję i rozwinie architektoniczną pasję. Architekci stanowiący trzon zespołu w lipcu 2025 roku:

Mateusz Zajkowski, Agnieszka Grądkiewicz, Agata Rakowska, Paulina Łysik, Natalia Zajkowska, Anna Próchniak-Piekarz, Igor Kuliński, Aleksandra Strąk, Marcel Fodczuk, Dagmara Nafalska, Maria Meshkuts, Yahor Yafimau.