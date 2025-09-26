„ŻYCIE W ARCHITEKTURZE” o granicach otwartości architektury. Debata Architektury-murator Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Ośrodek Ruczaj. W Krakowie na ukończeniu jest „tęczowa” filia Centrum Kultury Podgórze

Na południu Krakowa dobiega końca trwająca od lutego 2023 r. budowa ciekawego obiektu, który będzie pełnił funkcję domu kultury. Ośrodek Ruczaj, który ma zostać oddany do użytku w październiku 2025 r., powstał na osiedlu bloków komunalnych przy ul. Jana Kantego Przyzby i jest 4-piętrowym budynkiem o zaokrąglonej bryle, z przeszklonym foyer oraz elewacją pokrytą barwnymi aluminiowymi światłołamaczami. Za projekt budynku odpowiada pracownia Limba Eko sp. z o.o., zaś wykonawcą prac jest firma P.B.P. „Łęgprzem” spółka z o.o. Koszt inwestycji to blisko 55,6 mln zł, z czego 30 mln zł to dofinansowanie z Polskiego Ładu.

– Jednym z ciekawszych stosowanych w sali widowiskowej rozwiązań są tzw. reflektory akustyczne. To specjalnie wyprofilowane płaszczyzny sufitowe montowane na uchwytach. Ich zadaniem jest kierowanie odbitych fal dźwiękowych na widownię, jednocześnie zapewniając wzajemną słyszalność wykonawców na scenie. Reflektory akustyczne będą zamontowane pod różnym kątem oraz na różnych wysokościach tworząc fale. Dodatkowo zasłonią kładkę techniczną do obsługi przedsięwzięć scenicznych, przebiegającą nad widownią, która znajdzie się w przestrzeni pomiędzy stropem a właśnie tymi reflektorami – podaje krakowski Zarząd Inwestycji Miejskich.

i Autor: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie/ Materiały prasowe Budowa Ośrodka Ruczaj w Krakowie

Sala widowiskowa, kawiarnia i nie tylko. Co zaoferuje Ośrodek Ruczaj?

Budynek Ośrodka Ruczaj będzie pełnił funkcję przede wszystkim lokalnego domu kultury – miejsca organizacji wydarzeń kulturalnych i działalności edukacyjnej. Dodatkowo w budynku znajdzie się nowa siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki – lepsza, bo łatwiej dostępna dla mieszkańców.

Ponieważ domy kultury realizują wiele różnorodnych zadań, nowy budynek będzie wielofunkcyjny, uwzględniający potrzeby osób w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. W środku zaplanowano m.in.:

wielofunkcyjną salę widowiskową na 287 osób (w tym balkon), z nowocześnie wyposażoną sceną nadającą się zarówno do organizacji spektakli i pokazów filmowych, jak i koncertów czy innych wydarzeń,

pomieszczenia edukacyjne: 4 sale muzyczne, 3 sale taneczne, 2 pracownie oświatowe, sala dla najmłodszych, lektorium do nauki języków obcych, pracownia plastyczna i ceramiczna wraz z niezbędnym zapleczem,

pomieszczenia administracyjne.

Dodatkowo na pierwszym piętrze budynku znajdzie się kawiarnia. Będzie się można do niej dostać z obszernego foyer z recepcją dzięki reprezentacyjnej, spiralnej klatce schodowej. Budynek będzie też oczywiście przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

– W ramach kontraktu jesienią ub. r. nasadzono 67 drzew. Jest to pierwsza część nasadzeń przewidzianych w ramach tego kontraktu. Inwestycja obejmuje również wykonanie zagospodarowania terenu i połączenie go z układem komunikacyjnym osiedla budynków mieszkalnych należących do Gminy Miejskiej Kraków. W ramach tych prac zostanie nasadzona kolejna partia zieleni oraz zamontowane obiekty małej architektury – podaje ZIM.

