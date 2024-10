To on projektował Nową Hutę i plac Centralny, hotel Forum, rotundę przy Kapelance. Architekt Janusz Ingarden zmarł 3 października

Biel i przestrzeń. Otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w październiku. Projekt: Thomas Phifer and Partners przy współpracy biura APA Wojciechowski

Opracował kilkaset projektów budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, biurowców, hoteli, nawet banków. Architekt Janusz Ingarden to jeden z trzech synów słynnego profesora filozofii Romana Witolda Ingardena. Zmarł 3 października 2005 roku. Dziś jest więc rocznica jego śmierci. Od razu zaznaczmy: Krzysztof Ingarden, dziś znany architekt, to jego bratanek, nie syn. - Zabroniliśmy dzieciom studiować architekturę, choć wszystkie pięknie rysowały - mówił przed laty dla Dziennika Polskiego Janusz Ingarden. Krzysztof Ingarden opowiadał zaś w jednym z wywiadów: - Od stryja, z którym od roku 1987 blisko współpracowałem, dowiedziałem się, jak trudna była praca architektów działających po wojnie, ile wysiłku wymagało doprowadzenie do tego, aby sposób wykonania budynku nie zniszczył pomysłów architekta.

Studia, a potem: kombinat, Nowa Huta, hotel Forum

Ingardenowie - Janusz i jego żona Marta - kończyli studia w Krakowie, ale rozpoczęli we Lwowie w 1942 roku. Tuż po dyplomie w 1948 roku zajęli się pracą nad projektem Nowej Huty. Architekt i urbanista Tadeusz Ptaszycki, któremu powierzono to zadanie, zaprosił ich do współpracy. Janusz i Marta Ingardenowie wspominali później: naszym największym osiągnięciem z tego okresu było wygranie konkursu na projekt budynków administracyjnych dla huty stali. Wygraliśmy z tzw. warszawskimi tygrysami, bardzo znanymi architektami, jak Mokrzycki, Wierzbicki, Jankowski, Juszczyk.

Spod jego ręki wyszły też takie projekty, jak:

osiedla A, B, i C w Nowej Hucie

budynki administracyjne huty

Plac Centralny w Nowej Hucie

osiedle Wzgórza Krzesławickie w Nowej Hucie

Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie (1960)

Hotel Forum w Krakowie (1975-1977)

kombinat poligraficzny przy alei Pokoju (1965-66)

kościół Bożego Miłosierdzia w Zakopanem

hotel "Ibis" (obecnie "Chopin") przy rondzie Mogilskim

rotunda Banku Pekao SA przy Kapelance

Kiedy współprojektowali Nową Hutę w latach 50., nie było to łatwe.

Kulminacja naszej pracy zawodowej przypadła na okres socrealizmu. Pamiętaliśmy, jakie mieliśmy wtedy ciężkie życie - mówili przed laty państwo Ingardenowie dla Dziennika Polskiego. I dodali: - W tych czasach nie można było zaprojektować nic współczesnego. Choć przez niektórych teatr (Teatr Ludowy - red.) jest uznawany jako budynek socrealistyczny, wówczas zarzucano mu, że nie reprezentuje obowiązującego stylu. Ten budynek nigdy do końca nie został zatwierdzony, przez głównego decydenta w Warszawie został uznany jako kosmopolityczny.

Janusz Ingarden. Biografia

Portal Archimemory podaje: Janusz Ingarden urodził się 01.08.1923 w Toruniu, a zmarł 03.10.2005 w Krakowie. Został pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie. To architekt, urbanista, nauczyciel akademicki i członek SARP w Krakowie. Zastępca Delegata Zarządu Głównego ZOR dla spraw Projektu Miasta Nowa Huta w Dyrekcji krakowskiego Zakładu Osiedli Robotniczych (od 1949). Projektant w pracowni Architektonicznej Oddziału Centralnego Biura Projektów i Studiów Budownictwa Osiedlowego dla Miasta Nowa Huta (od 1950). Pracownik dydaktyczno-naukowy w Katedrze Geometrii Wykreślnej Politechniki Krakowskiej. W biurze Głównego Architekta Miasta Krakowa (od końca lat 50.). Zastępca Głównego Architekta Miasta Krakowa (1966-72) Projektant w Miejskim Biurze Projektów oraz Biurze Planowania Przestrzennego.

Został odznaczony m.in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1969), Złotą Odznaką Miasta Krakowa (1969), Złotą Odznaką SARP (1975), Złotą Odznaką "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych" (1975). Laureat Nagrody Architektonicznej miasta Krakowa (1960).

