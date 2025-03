To on projektował Nową Hutę i plac Centralny, a także hotel Forum. Architekt Janusz Ingarden

Pracował w niełatwych czasach, bo socrealizm nie był łaskawy nie tylko dla architektów. Czy to dlatego zabronił swoim dzieciom studiowania architektury? On sam natomiast najmocniej odcisnął swój ślad w Krakowie. Małżeństwo młodych architektów - Janusza i Martę Ingardenów zaprosił bowiem do współpracy przy projektowaniu Nowej Huty Tadeusz Ptaszycki. Na pewno znacie budynki, które zaprojektował.