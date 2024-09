TRILUX otwiera swoją pierwszą w Polsce fabrykę

Alejki, woda, labirynty. To wodny plac zabaw w parku Jaworek w Tychach to projekt pracowni Roberta Skitka

Dzięki swojej nowej inwestycji w Świdniku koło Lublina niemiecka firma TRILUX zwiększa swoje możliwości w zakresie rozwoju i produkcji energooszczędnych, zrównoważonych rozwiązań oświetleniowych LED, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu. Ultra nowoczesny zakład produkcyjny zajmuje powierzchnię 23 000 metrów kwadratowych, oferuje zdolność produkcyjną na poziomie do miliona opraw oświetleniowych rocznie i skupia się na wytwarzaniu produktów oświetleniowych dla biur i obiektów handlowych.

Nowa lokalizacja podkreśla strategiczne znaczenie Europy Wschodniej dla firmy TRILUX i odzwierciedla nasze wieloletnie zaangażowanie w tym regionie. Nasza ekspansja realizowana poprzez inwestycje w Świdniku koło Lublina jest centralnym filarem naszej globalnej strategii wzrostu, a sam zakład doskonale uzupełnia nasze zakłady produkcyjne w Niemczech i Hiszpanii” – wyjaśnia Hubertus Volmert, CEO TRILUX. „Dzięki tej trzeciej fabryce w Europie jesteśmy w stanie jeszcze szybciej i bardziej elastycznie reagować na lokalne potrzeby i wymagania klientów. Ponadto skracamy trasy i czas dostaw oraz wzmacniamy naszą niezależność od wpływów zewnętrznych. Stwarza to idealne warunki do dalszego rozwoju

Wybór lokalizacji dla nowego zakładu, w Świdniku na lubelszczyźnie nie jest przypadkowy: „Region ten oferuje nam znakomitą infrastrukturę i doskonały dostęp do wykwalifikowanych specjalistów – podkreśla Piotr Mokrzan, Dyrektor Zarządzający TRILUX Sp. z o.o. W początkowej fazie w obszarach produkcji, administracji i rozwoju produktów pracować będzie około 70 pracowników. W nadchodzących miesiącach zatrudnienie, szczególnie w produkcji, montażu i logistyce, ma wzrosnąć do 250 osób.

W swoim nowym zakładzie, TRILUX stawia na najnowocześniejsze technologie produkcyjne, które gwarantują najwyższą jakość i wydajność. Dzięki własnej obróbce metali i tworzyw sztucznych, nowoczesnej lakierni proszkowej i elastycznym stanowiskom montażowym specjalista ds. oświetlenia może szybko i precyzyjnie realizować indywidualne wymagania klientów.

Ponad 3 000 metrów kwadratowych atrakcyjnej powierzchni biurowej zaprojektowano w duchu koncepcji „New Work”. To oznacza, że oprócz otwartej przestrzeni do pracy (czyli. tzw. „open space”), sal konferencyjnych i stref wypoczynku, zaplanowano także miejsca do odosobnienia stwarzające dobre warunki do pracy kreatywnej czy współpracy w mniejszych grupach. Przemyślana koncepcja kolorystyczna, ergonomiczne meble biurowe i inteligentne, połączone w sieć oświetlenie HCL (Human Centric Lighting) firmy TRILUX sprzyjają dobremu samopoczuciu pracowników i zapewniają inspirującą i produktywną atmosferę pracy. Stylowa stołówka zachęca pracowników do relaksu i networkingu.

Kompleks budynków zoptymalizowano pod kątem emisji CO2. Spełnia on najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju oraz posiada certyfikat BREEAM. Oprócz instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektu pojawią się także stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Rodzime krzewy, łąka kwietna i hotele dla owadów na terenie fabryki mają za zadanie wspierać lokalną bioróżnorodność.

Zrównoważony rozwój jest centralnym elementem filozofii naszej firmy. Dzięki nowemu zakładowi produkcyjnemu w Świdniku koło Lublna wyznaczamy standardy produkcji przyjaznej dla środowiska i potwierdzamy nasze zaangażowanie w bardziej ekologiczną przyszłość – podkreśla Arkadiusz Lewenko, General Manager Central&Eastern Europe TRILUX.

Cieszymy się, że możemy powitać firmę TRILUX w Świdniku i wierzymy, że jej obecność w naszym mieście udowadnia, że ​​jest ono prawdziwym, regionalnym centrum biznesu i produkcji, szczególnie dla firm, które zrównoważony rozwój mają w swoim DN – podkreślił Marcin Dmowski, burmistrz Świdnika.

Z raportu EY „Investment Attractiveness of Europe” wynika, że ​​pomimo ogólnego spadku liczby nowych inwestycji zagranicznych w Europie (spadek o 4% w 2023 r. w porównaniu do 2022 r.) Polska wciąż wygrywa, utrzymując najkorzystniejszą dynamikę rozwoju w tej części Europy świata (spadek zaledwie o 3%).

Nowe inwestycje są w Polsce potrzebne nie tylko dlatego, że tworzą miejsca pracy (inwestorzy ogłoszonych w 2023 r. 229 inwestycji będą potrzebować łącznie 22 378 nowych pracowników), ale także dlatego, że rewitalizują gospodarczo regiony posiadające potencjał rozwojowy. A takim regionem jest z pewnością województwo lubelskie.

Lublin ze swoją tętniącą życiem kulturą i licznymi uczelniami wyższymi, zarówno technicznymi, humanistycznymi, jak i biznesowymi, stwarza szansę rozwoju młodym ludziom. Każdy nowy inwestor w regionie, taki jak TRILUX, pozwala im na rozwój w naszym regionie także po zakończeniu studiów – dodaje Tomasz Fular, Wiceprezydent Lublina.

O firmie TRILUX

TRILUX SIMPLIFY YOUR LIGHT to synonim nowoczesnego oświetlenia, które daje możliwość indywidualizacji i energooszczędności – szybko i bezpiecznie. Na dynamicznym i coraz bardziej złożonym rynku oświetleniowym klient otrzymuje najlepsze doradztwo, optymalne rozeznanie i idealne światło. Aby to zapewnić, TRILUX opiera się na szerokim portfolio technologii i usług, a także na skutecznych partnerach i spółkach z Grupy TRILUX. Specjalista ds. oświetlenia może łączyć poszczególne komponenty, tworząc kompleksowe rozwiązania szyte na miarę – zawsze idealnie dopasowane do potrzeb klienta i obszaru zastosowania. Oznacza to, że nawet złożone i rozbudowane projekty można szybko i łatwo wdrożyć z jednego źródła. Filozofia SIMPLIFY YOUR LIGHT, gwarantuje nie tylko jakość i wydajność, ale także kładzie nacisk na planowanie, instalację i łatwość obsługi rozwiązań dla klienta.

Grupa TRILUX posiada już 6 zakładów produkcyjnych w Europie i Azji oraz wspiera międzynarodowych klientów za pośrednictwem 30 spółek zależnych i licznych partnerów handlowych. Dział Light obejmuje marki TRILUX SIMPLIFY YOUR LIGHT, Oktalite i Zalux. W grupie jest też wtec, ICT oraz platforma internetowa Watt24. TRILUX to także dział badań i rozwoju oraz centrum innowacji. Dzięki lokalizacji w Niemczech, Austrii, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Francji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Szwajcarii, Hiszpanii i Polsce Akademia TRILUX zapewnia niezbędną wiedzę na temat trendów i innowacji w branży oświetleniowej. W sumie TRILUX zatrudnia na całym świecie prawie 5000 pracowników, a główna siedziba firmy znajduje się w Arnsbergu w Niemczech.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.trilux.com