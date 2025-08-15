Życie w Architekturze 2025. Dom w Ochojcu. Jojko+Nawrocki Architekci, Beata Gołas, Marcin Jojko, Bartłomiej Nawrocki, Agnieszka Weber

Życie w Architekturze 2025. Dom w Ochojcu. Założenia Autorskie

Pomysł wybudowania niewielkiego domu zrodził się w trakcie poszukiwań mieszkania dla pięcioosobowej rodziny w śródmieściu Katowic. Niestety w obrębie jego centralnych dzielnic brakowało oferty mieszkaniowej dla większych rodzin, a odpowiednio duże lokale na rynku wtórnym były praktycznie poza zasięgiem finansowym klientów. Niewielka parcela o powierzchni ok. 400m2 na bliskich przedmieściach Katowic, umożliwiała spełnienie podstawowych potrzeb przyszłych mieszkańców, polegających na stworzeniu skromnej i funkcjonalnej przestrzeni do życia, wzbogaconej o niewielki ogród, niezbędne miejsce parkingowe oraz budynek gospodarczy. Planowana budowa linii tramwajowej w niedalekim sąsiedztwie miała usprawnić szybki dostęp do centrum miasta.

Narożne położenie działki oraz układ sąsiadujących budynków pozwoliły na uzyskanie warunków zabudowy efektywnie wykorzystujących dostępną przestrzeń pod zabudowę. Zaprojektowane „dwupoziomowe mieszkanie z ogródkiem” przewidziano z typowych materiałów budowlanych i prostych elementów konstrukcyjnych, tak aby zakupiona działka i powstały dom stanowiły rzeczywistą alternatywę przestrzenną i ekonomiczną dla apartamentu w śródmieściu. Prostopadłościenna bryła kontynuuje wyznaczone linie zabudowy oraz okoliczne formy „kostek polskich”, natomiast wyznaczone proporcjonalnie otwory i podziały okienne podążają za wymaganiami funkcjonalnymi doświetlanych pomieszczeń tworząc z pozoru chaotyczną kompozycję elewacji. Zastosowany materiał do murowania domu umożliwił realizację trwałych elewacji i jednocześnie otwartych dyfuzyjnie ścian zewnętrznych, bez konieczności stosowania drogiego systemu konsoli, standardowo montowanych w ścianach warstwowych.

Istotnym faktem co do użytych budulców była ich lokalna dostępność. Prefabrykowane płyty stropowe wykonano w Katowicach, natomiast pustaki betonowe sprowadzono z okolic Gliwic. Pozwoliło to na ograniczenie niezbędnego transportu, a co za tym idzie - zmniejszenie negatywnego wpływu inwestycji na środowisko.

Życie w Architekturze 2025. Dom w Ochojcu. Autorzy

Autor projektu:

Jojko+Nawrocki Architekci

Zespół autorski:

Beata Gołas, Marcin Jojko, Bartłomiej Nawrocki, Agnieszka Weber

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Dom w Ochojcu to przykład skromnej architektury odpowiadającej na niewygórowane potrzeby i budżet dużej rodziny poszukującej swojego miejsca zamieszkania blisko centrum miasta.

Dom w Ochojcu. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom w Ochojcu, budynek jednorodzinny

Inwestor/generalny wykonawca: prywatny/system gospodarczy

Wykonawca konstrukcji: system gospodarczy

Powierzchnia użytkowa: 130 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 396 m2/-

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2024

