Życie w Architekturze 2025. Hotel Diament Plaza. KONIOR STUDIO, Tomasz Konior, Dominik Koroś

Życie w Architekturze 2025. Hotel Diament Plaza. Założenia Autorskie

Hotel Diament znajduje się w tym miejscu od dziesięcioleci, przed przebudową zajmował XIX wieczną kamienicę, stojącą w pierzei ulicy Dworcowej. Najstarsza część miasta w ścisłym centrum Katowic, naprzeciwko zabytkowego kompleksu dawnego dworca kolejowego w stylu Art Deco czyni tę lokalizację wyjątkowo atrakcyjną. Obecnie przebudowana ulica i dawny plac dworcowy stały się jedną z najbardziej reprezentacyjnych przestrzeni publicznych. Inwestor postanowił wykorzystać potencjał sąsiedniej, pustej działki po dawnej zabudowie.

Z połączenia historycznej części z nowym budynkiem powstał nowoczesny kompleks hotelowy ze 135 pokojami oraz programem towarzyszącym - barem, kawiarnią, restauracją, salami konferencyjnymi i SPA. Rozbudowa i zastosowane rozwiązania znacząco wpłynęły na komfort i jakość miejsca. W nowej części powstała wygodna i reprezentacyjna strefa wejścia, kawiarnia z letnim ogrodem oraz restauracją. Na najwyższej kondygnacji znajdują się apartamenty z tarasami zapewniającymi widok na południowe dzielnice Katowic i kopułę katedry. W części podziemnej zaprojektowano część wellness oraz parking podziemny.

Ważnym założeniem było maksymalne powiązanie miejskiej przestrzeni publicznej z reprezentacyjnymi wnętrzami hotelowego parteru. Na elewacjach nowej części użyto ręcznie formowanej cegły z zabytkowej cegielni Patoka. Charakterystyczny dla Śląska materiał ułożono w formie regularnej, głębokiej kraty, która wyraża strukturę funkcjonalną budynku nadając jej ponadczasową elegancję.

Życie w Architekturze 2025. Hotel Diament Plaza. Autorzy

Autor projektu:

KONIOR STUDIO, Tomasz Konior, Dominik Koroś

Zespół autorski:

Andrzej Witkowski, Mrek Lewandowski, Sebastian Skrzeczyński, Łukasz Bonar

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Hotel Diament Plaza w Katowicach, to przykład architektury, która w świadomy sposób współtworzy tkankę miejską, wzmacniając ciągłość kulturową i urbanistyczną Śródmieścia. Projekt stanowi udaną próbę rewitalizacji fragmentu historycznego centrum Katowic – nie poprzez odtwarzanie starej zabudowy, lecz przez wpisanie się w miejską tkankę z szacunkiem ale i odwagą. Budynek, pomimo że kontrastowy w wyrazie, harmonijnie łączy nową architekturę z substancją zabytkową. Dzięki temu przestrzeń wokół zyskuje na spójności i porządku urbanistycznym, co jest szczególnie cenne w kontekście wielowarstwowej i często chaotycznej struktury śródmieść polskich miast. Szczególną rolę odgrywa także rytmiczny charakter elewacji oraz zastosowanie tradycyjnej śląskiej cegły na elewacji – materiału głęboko zakorzenionego w lokalnym krajobrazie architektonicznym. To świadomy gest budujący dialog z przeszłością i nadający nowej części budynku autentyczność i szlachetność.

Hotel Diament Plaza aktywizuje fragment miasta, który przez lata pozostawał niedoinwestowany i częściowo zdegradowany. Inwestycja nie tylko porządkuje istniejącą zabudowę, ale również przywraca funkcję miejską – wpisując się w strategię dogęszczania i ożywiania centrum Katowic. Dzięki zachowaniu pierzei i wytworzeniu aktywnej parterowej strefy frontowej, projekt wspiera rozwój przyjaznej przestrzeni publicznej i stymuluje lokalny ruch pieszy.

Realizacja wpisuje się także w szerszy proces rewitalizacji Katowic jako miasta, które redefiniuje swoją tożsamość – od przemysłowego po nowoczesną, otwartą metropolię. Projekt umiejętnie wykorzystuje potencjał miejsca, przywraca ciągłość urbanistyczną oraz jest przykładem odpowiedzialnego uzupełniania i aktywizowania przestrzeni miejskiej.

Hotel Diament Plaza. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Hotel Diament Plaza, obiekt komercyjny

Inwestor: Hotele Diament

Generalny wykonawca: Warbud, Janowiec Group

Wykonawca konstrukcji: firma inżynierska STATYK

Powierzchnia zabudowy: 1491 m2

Powierzchnia użytkowa: 6676 m2

Powierzchnia całkowita: 9211 m2

Kubatura: 22035 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017/2021

