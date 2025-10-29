Tynk filcowany i biały marblit. Przez lata pod osłoną Biedronki kryło się architektoniczne cacko projektu Stanisława Kwaśniewicza

2025-10-29 17:14

To będzie ewenement pewnie na skalę kraju. Sieć Biedronka podczas remontu odsłoni fragmenty starej konstrukcji budynku. Chodzi o obiekt w Katowicach. Sklep - dziś dyskont spożywczy - dla PKO i Peweksu zaprojektował znany architekt Stanisław Kwaśniewicz. ten sam, który jest autorem projektów takich budynków jak Separator, Ślizgowiec czy kino Kosmos.

Remont Biedronki projektu Stanisława Kwaśniewicza

Przez lata był tu zwykły pawilon Biedronki i coraz mniej osób pamiętało, że do lat 90. XX wieku działał tu Pewex. A tym bardziej - że pawilon zaprojektował wybitny architekt - Stanisław Kwaśniewicz. Ten sam, który zaprojektował też w Katowicach BWA przy alei Korfantego, blok Ślizgowiec, biurowiec Separator czy kino Kosmos. Za konstrukcję natomiast odpowiadał Tadeusz Krzysztofiak.

Nikt o tym nie pamiętał, aż latem 2025 sieć Biedronka rozpoczęła remont pawilonu i odsłoniła oryginalną konstrukcję. Media społecznościowe, a potem i tradycyjne, obiegły zdjęcia. Sprawą zainteresował się też miejski konserwator zabytków, który interweniował w sieci. A sieć Biedronka bez oporów zadeklarowała: zmieniamy projekt przebudowy tak, aby wyeksponować elementy architektoniczne wieńczące elewację.

Dlaczego ten pawilon jest tak cenny i nietypowy?

Osiedle Kopalniana/Uniwersytecka w Katowicach i blok "dolarowiec"

14-kondygnacyjny wieżowiec na rogu Uniwersyteckiej i Chełkowskiego powstał dla PKO w latach 1964-66 jako część w założeniu wielkiego osiedla  na 4200 osób. Miał wyższy standard, niż jego sąsiedzi, elewację wyłożoną ceramicznymi płytkami, które wytwarzali plastycy z pracowni Łysa Góra, dębowe parkiety w mieszkaniach, a mieszkania tu sprzedawano za złotówki i dewizy. Cena: 200 tys. zł. Ale niektóre kupowali klienci dewizowi i oni płacili 1900 - 4200 dolarów - przypomina Aneta Borowik w książce "Nowe Katowice". 

To właśnie przy tym budynku w latach 1969 -1970 powstał pawilon PKO "o lekkiej i ciekawej architekturze" - pisze Aneta Borowik.

Dwukondygnacyjny pawilon miał szkieletową konstrukcję, obie kondygnacje były niemal całkowicie przeszklone, a na górze - wyłożone jasnymi płytami. 

Ważnym elementem kompozycji było zwieńczenie w postaci pryzmatycznego dachu - okapu, znacznie występującego poza obrys budynku - opisuje Aneta Borowik.

Kolory i materiały, użyte do tego zwieńczenia, to: tynk filcowany, malowany na biało, szaro i czarno. Prócz tego kominy miały być "błękitne jak niebo", a cokół z tynku szlachetnego, płukanego z kruszywem m.in. z białego marblitu.

Zwieńczenie, niestety, od lat ukryte było za przegrodą osłonową. 

Nigdy nie dokończone osiedle i zmiana projektu 

Osiedle nigdy nie zostało zrealizowane w całości - działkę, na której miało powstać, zajęły budynki Uniwersytetu Śląskiego. Pozostało tylko kilka wieżowców i pawilon. Ale po przebudowie - i to wielokrotnej - pawilon stracił swoje charakterystyczne cechy, przeszkloną elewację i zwieńczenie.

Jednak po remoncie (sala sprzedaży o powierzchni 732 mkw),ma znów przypominać stylem lata 60. Ale tylko trochę, bo wielkie przeszklenia nie wrócą.

Biedronka w Katowicach po remoncie i stary pawilon w tym miejscu

Biedronka w Katowicach po remoncie i stary pawilon w tym miejscu

Informujemy, że zmieniliśmy pierwotny projekt elewacji, tak aby wyeksponować elementy architektoniczne wieńczące elewację. Poinformowaliśmy o tym również Urząd Miasta i obecnie realizujemy prace budowlane uwzględniające tę zmianę. To ciekawy architektonicznie obiekt, który jest częścią historii Katowic. Dlatego, bardzo duże dla nas znaczenie miał fakt, że mogliśmy razem z mieszkańcami i władzami przywrócić część dziedzictwa powojennego modernizmu - poinformował media Radosław Kubik, kierownik projektów technicznych w sieci Biedronka.

Kim był Stanisław Kwaśniewicz, autor projektu pawilonu w Katowicach?

Urodził się w 1930 w Krakowie, zmarł w 2006 w Katowicach. Był projektantem Miastoprojektu Katowiece w latach 1954 - 1991, a także w Pracowniach Sztuk Plastycznych (od 1965-91), w Autorskim Atelier Realizacyjnym ARAR (1989-98), indywidualna działalność twórcza (od 1965) - podaje archimemory.pl

To też autor wielu budynków i osiedli. Zaprojektował m.in.:

  • zespół szkół pawilonowych, ul. Tyszki (ob. Grażyńskiego), Katowice (1958-61)
  • kino Kosmos, ul. Sokolska, Katowice (1959-65) - współautor Jurand Jarecki
  • budynek "Separator", ul. Korfantego 2, Katowice (1967-72)
  • osiedle Paderewskiego w Katowicach (1970-80) - współautorzy: J. Jarecki, Ryszard Ćwikliński
  • Śląski Instytut Naukowy przy ul. Granicznej 32, Katowice (1977)
  • zespół mieszkaniowy „ul. Bankowa” w Katowicach
  • Dzielnicowy Ośrodek Dziecięco-Młodzieżowy „Paderewski” w Katowicach
  • zespół mieszkaniowy przy ul. Krasińskiego - Floriana w Katowicach
  • Bibliotekę Śląska na Pl. Rady Europy 1, Katowice (1991-97) - współautorzy: J. Jarecki, Marek Gierlotka

