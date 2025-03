Wnętrza warszawskiego akademika przypominają luksusowy hotel. W środku przeszklone świetlice i dwupoziomowe kuchnie

Nowy akademik na warszawskim Służewie redefiniuje podejście do domów studenckich. Architekci z biura Projekt Praga zaprojektowali go jak pełnoprawny dom, a nie jedynie „miejsce do spania”. Mimo odważnych rozwiązań projektowych budynek pozostaje funkcjonalny, dobrze przemyślany i sprzyjający integracji mieszkańców.