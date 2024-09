Akademik na Służewie w Warszawie. Jest tu miejsce dla jaskółek, pszczół i niedźwiedzi

Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Chcieliśmy stworzyć nowoczesne wnętrza, które zapewnią studentom oraz doktorantom komfort zamieszkania i nauki, a jednocześnie będą sprzyjać integracji – prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

Historia powstania akademika "Sulimy" – konkurs w 2018 roku

Powstanie nowego akademika z ambicjami śledzimy od samego początku. Już w 2018 roku, omawiając konkurs na projekt nowego akademika pisaliśmy, że jego architektura ma wyznaczać nowe standardy w projektowaniu akademików w Polsce.

Pisaliśmy wtedy:

„Budynek, jak czytamy w programie funkcjonalnym, powinien charakteryzować się rozwiązaniami, które wyznaczą nowy rozdział i standardy w projektowaniu domów studenckich w Polsce. W podobny sposób potraktowano zresztą wytyczne, wskazując m.in. inspirujące przykłady ze świata oraz szczegółowo opisując przyszłych użytkowników, których porównano do przedstawicieli różnych gatunków zwierząt: Osoby zamieszkujące domy studenckie charakteryzują się odmiennym podejściem do życia w akademiku. Mają różne oczekiwania i w odmienny sposób oceniają określone rozwiązania. Obserwacje ich zachowań i analiza potrzeb sprawia, że o domu studenckim, o skali planowanego akademika (powyżej 300 łóżek), możemy myśleć jak o swego rodzaju wiosce. Aby lepiej przybliżyć różnorodność potrzeb osób mieszkających w akademikach UW, zostali oni podzieleni na kilka symbolicznych grup. To między innymi koty, czyli najmłodsi mieszkańcy domów studenckich, jaskółki, czyli osoby które wprowadzają się tylko „na chwilę” czy pszczoły, które żyją życiem akademika. Autorzy przedstawiają też charakterystykę niedźwiedzi, łabędzi i... agam.”

Podpisanie umowy z wykonawcą w 2021 roku

Konkurs wygrał Projekt Praga, a umowę z wykonawcą podpisano 3 lata po jego ogłoszeniu – w 2021 roku.

„Architekci zaprojektowali budynek na planie krzyża z centralnym patio pośrodku. Idea „odwróconych” dziedzińców tematycznych, zlokalizowanych między ramionami domu studenckiego i dopełnionych planowaną w przyszłości zabudową, pozwala na oszczędne gospodarowanie przestrzenią współdzieloną z sąsiadami, stając się zalążkiem urbanistyki całego obszaru – uzasadniali sędziowie. Zamiast długich ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku, autorzy zaproponowali typologię opartą o niewielkie, kilkunastoosobowe grupy sąsiedzkie rozłożone wokół wielopoziomowego rdzenia mieszczącego przeplatające się strefy integracji i wypoczynku oraz kuchnie.” - pisali Piotr Prus i architekci z pracowni Projekt Praga.

Marzec 2024 roku - relacja "A-m" z budowy "Sulimy" i opowieść architektów

Marcin Garbacki i Karolina Tunajek z projekt Praga pisali w marcu 2024 roku:

„Siedmiokondygnacyjną bryłę oparto na formie „wiatraka”. Jego skrzydła mieszkalne rozmieszczone są wokół centralnej części wspólnej – wielopoziomowego atrium, do którego przylegają kuchnie z jadalniami i pokoje pracy grupowej.

W odróżnieniu od powtarzalnych pięter mieszkalnych parter ma bardziej otwarty układ. Przeszklona sala sportowa, główny hol wejściowy z siedziskami, świetlica z aneksem kuchennym, wspólna pralnia, część administracyjna i lokal usługowy uzupełniają program budynku.

Z uwagi na konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury sieciowej uniwersytetu, w pierwszej kolejności zrealizowano wolnostojącą trafostację. Zgodnie z konkursowym pomysłem jest ona jednym z czterech obiektów małej architektury, domykających narożniki założenia, obok pergoli na tarasie przy świetlicy, zadaszenia rampy zjazdowej z siedziskami oraz pawilonu rowerowni. Wszystkie obiekty zaprojektowano z betonu barwionego w masie na kolor czerwony, z charakterystycznie uformowanymi zygzakowatymi zadaszeniami oraz przepierzeniami z elementów stalowych.”

Nowy akademik Uniwersytetu Warszawskiego na warszawskim Służewie - szczegółowy opis budynku

Gmach ma osiem kondygnacji - siedem naziemnych i jedną podziemną z parkingiem.

Pokoje są pojedyncze lub połączone w segmenty składające się z dwóch lub czterech pokoi. Segmenty czteropokojowe wyposażone są w aneks kuchenny i węzeł sanitarny.

W budynku miały się też znaleźć, jak pisaliśmy przy okazji ogłoszenia konkursu na projekt w 2018 roku, „tzw. mieszkania eksperymentalne, będące połączeniem zalet pokoju w akademiku z zaletami pokoju wynajmowanego „na mieście” , czy apartamenty dla profesorów wizytujących i doktorantów” i rzeczywiście znalazły się w nim pokoje dla gości uniwersytetu, z antresolami.

Mieszkańcy akademika mają do dyspozycji także liczne pomieszczenia wspólne, tj.:

salę ćwiczeń

świetlicę

kuchnię z jadalnią

pralnię z suszarnią

pokoje pracy

pokoje cichej nauki

plac sportowy

rowerownię

alejki parkowe

parking podziemny.

Dom studencki "Sulimy" - wielkość i kwestie finansowe

Powierzchnia całkowita budynku wynosi prawie 13 tys. m², a powierzchnia użytkowa niemalże 6 tys. m². Prace budowlane trwały od grudnia 2021 roku, zaś całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 94,9 mln zł.

Ceny w Domu Studenta nr 7 „Sulimy” w roku akademickim 2024/2025 wynoszą, w zależności od pokoju, od 950 do 1100 zł za osobę miesięcznie.

Inwestycja jest częścią Programu Wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016–2027”, w ramach którego ma zostać zrealizowanych łącznie kilkanaście inwestycji. Wśród nich był projekt nowego budynku Wydziały Psychologii uniwersytetu.

W obiekcie zaprojektowano 138 jednostek mieszkalnych, w których dominują dwupokojowe segmenty typu „1+1” i „2+2”. Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w pełni dostosowano 16 jednostek oraz wszystkie części wspólne. Budynek przeznaczony jest dla 382 mieszkańców, w tym 370 studentów i 12 pracowników naukowych" - informowali Marcin Garbacki i Karolina Tunajek z Projektu Praga.

Dostępność, funkcjonalność i ekologia

Realizując tę inwestycję, braliśmy pod uwagę opinię studentów – przyszłych mieszańców nowego akademika. To oni byli naszymi najlepszymi doradcami, zwracając nam uwagę na ważne dla nich aspekty związane z funkcjonalnością, dostępnością czy rozwiązaniami proekologicznymi dotyczącymi zarówno całego budynku, jak i poszczególnych pomieszczeń" – mówił z kolei Robert Grey, kanclerz UW.

To jedyny akademik budowany od początku, który powstanie w ramach Programu Wieloletniego UW. (...) Budynek przy ul. Sulimy jest pierwszym od kilkudziesięciu lat nowo wybudowanym akademikiem Uniwersytetu Warszawskiego. Gmach spełnia wszelkie standardy nowoczesnego budownictwa mieszkalnego z licznymi rozwiązaniami proekologicznymi. W projekcie budynku uwzględnione zostały (...) rozwiązania takie jak: wentylacyjna pompa ciepła, odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewnego oraz moduły fotowoltaiczne – mówi prof. Ewa Krogulec, prorektor UW do spraw rozwoju.

Budynek i jego najbliższe otoczenie są w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchową, słuchową i wzrokową. Na każdej kondygnacji znajduje się przynajmniej jeden pokój z aneksem kuchennym przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Poruszanie się po budynku ułatwiają także ogólnodostępne windy.

Zainstalowano rolety zewnętrzne oraz dodatkową izolację ścian. Wokół budynku zastosowano przepuszczalne powierzchnie, które ułatwią właściwy obieg wody deszczowej.