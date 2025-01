Zewnętrzne płyty gresowe – uniwersalne rozwiązanie dla każdej nawierzchni, niezależnie od jej stylu i przeznaczenia

Rozwiązania Stargres z linii STAR 2.0 i STAR 3.0 mają wiele atutów. Charakteryzują się bardzo niską nasiąkliwością, co czyni je odpornymi na działanie czynników atmosferycznych i zabrudzenia. Są też mrozo- i wodoodporne, a ich właściwości antypoślizgowe znacząco zwiększają bezpieczeństwo użytkowania. Warto też zaznaczyć, że im grubsza płyta gresowa, tym wyższa jej odporność na intensywną eksploatację i obciążenia, w tym te związane z ruchem pojazdów. Spośród wielu dostępnych na rynku produktów najlepiej wybierać płyty gresowe o maksymalnej możliwej grubości, która przekłada się na większą wytrzymałość na intensywną eksploatację i obciążenia mechaniczne. Dobrym przykładem są płyty STAR 3.0 o grubości 3 cm, szczególnie polecane do stosowania na podjazdach i parkingach – podkreśla Artur Sieczka, Head of Product Training marki Stargres.