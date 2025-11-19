Dom kostka. Przebudowa domu z czasów PRL to wyzwanie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dom kostka z lat 60. i działka o dużym spadku

Projekt pracowni SLAS Architekci to przeobrażenie typowego domu kostki z lat 60., gdzie nachylona działka staje się impulsem do oryginalnej aranżacji przestrzeni mieszkalnej.

Istniejący dom, położony na działce o dużym spadku, miał zasadniczo funkcjonalny układ, ale dla inwestora jego metraż był zbyt mały. Dostawienie nowej bryły od strony południowej pozwoliło na bardziej efektywne rozplanowanie przestrzeni. Ze względu na nierówny teren, na parterze umieszczono garaż i pomieszczenia gospodarcze, pierwsze piętro zostało poświęcone na salon, kuchnię i jadalnię, natomiast drugie piętro na sypialnie i łazienki.

Na poziomie parteru usunięto większość ścian działowych i nośnych, zastępując je podciągami. Od strony południowej dobudowano dwukondygnacyjną przestrzeń mieszczącą na poziomie parteru garaż, a na piętrze - salon wraz z tarasem. Z kolei wiatrołap pełni też funkcję oranżerii.

Zadaszony taras w "kostce" w lat 60.

Częściowo zadaszony taras, mieszczący się w dobudowanej bryle, stanowi łącznik między strefą dzienną domu a ogrodem, stając się jej funkcjonalnym przedłużeniem. Wyniesienie strefy dziennej pozwoliło na zmianę sposobu interakcji mieszkańców z otoczeniem, jak również zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa. Wejście do budynku także odbywa się z poziomu pierwszego piętra, poprzez przeszklony wiatrołap pełniący również funkcję oranżerii.

Redukcja niepotrzebnych otworów okiennych w północnej ścianie pozwoliła na wykorzystanie środków finansowych na panoramiczne przeszklenia w salonie. Elewacja została wykończona tynkiem silikatowym, w kolorze dopasowanym do okolicznej zabudowy. W budynku zastosowano rozwiązania i technologie (rekuperacja, kolektory słoneczne, ogrzewanie podłogowe) zapewniające jego energooszczędność.

Zawieszony w ogrodzie taras daje możliwość korzystania z widoków a oderwanie strefy dziennej od poziomu gruntu zwiększa poczucie bezpieczeństwa mieszkańców - podkreślają architekci.

Dom kostka z lat 60., Łaziska Górne

Lokalizacja: Łaziska Górne

Inwestor: prywatny

Autorzy: SLAS architekci, Aleksander Bednarski, Mariusz Komraus

Konstrukcja: Firma Inżynierska STATYK

Powierzchnia użytkowa: 179,68 m²

Powierzchnia netto: 295 m²

Kubatura: 1268,65 m³

Budowa: 2015 rok

