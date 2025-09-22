Katowice Dworcowa. Tomasz Konior o kamienicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nie żyje architekt Henryk Wilkosz. W poniedziałek, 22 września 2025, w Katowicach - pogrzeb współwłaściciela pracowni Stabil. Wilkosz zginął tragicznie. Miał 69 lat.

Rodzinie, Najbliższym oraz wszystkim, których Ta śmierć dotknęła osobiście wyrazy szczerego współczucia składa Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP - napisali przedstawiciele Śląskiej Okręgowej Izby Architektów. - Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 22 września br. o godz. 10:00 w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na Cmentarz Komunalny w Katowicach, Aleja Murckowska 9.

Jak doszło do wypadku, w którym zginął Wilkosz?

Stało się to podczas wędrówki w Tatrach w poniedziałek, 15 września 2025. Mężczyzna spadł z Orlej Perci na odcinku pomiędzy Pośrednim a Skrajnym Granatem na stronę Dolinki Buczynowej w Tatrach. Ciało zostało przetransportowane śmigłowcem TOPR do Zakopanego, na lądowisko przy szpitalu.

Świadkami zdarzenia byli turyści, którzy przebywali w okolicy Skrajnej Sieczkowej Przełączki.

Kim był architekt Henryk Wilkosz

Urodził się 22 stycznia 1956 roku. Architekturę na Politechnice Śląskiej w Gliwicach ukończył w 1982 roku. Był członkiem SARP oraz Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Od 1988 roku był współwłaścicielem firmy architektonicznej Stabil w Katowicach i jej wiceprezesem.

To m.in. autor projektów

Wydziału Prawa i Administracji UŚ, ul. Bankowa 11b, Katowice (1996-2003) - współautorzy: Jacek Kuś, Tadeusz Orzechowski, Jerzy Stysia

Wydziału Teologiczny UŚ, ulicy H. Jordana 18, Katowice (~2004) - współautorzy: J. Stysia, T. Orzechowski, J. Kuś - nagroda Obiekt Roku w konkursie: „Architektura Roku Województwa Śląskiego 2004”.

Brał też udział w konkursach m.in. na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach w 2009 roku (współautorzy: Jacek Kuś, Tadeusz Orzechowski, Jerzy Stysia; współpraca: Rafał Stachowicz, Maciej Józefiak, Piotr Grabowski - wyróżnienie I stopnia równorzędne)

i Autor: CC0 3.0 Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach

Wydział prawa i teologii Uniwersytetu Śląskiego - budynki

Oba powstały na początku XXI wieku.

Wydział teologii Wilkosz zaprojektował wraz z Jerzym Stysiałem, Jackiem Kusiem i Tadeuszem Orzechowskim. Został wzniesiony w latach 2002–2004. To było spore wyzwanie, bo budynek powstał w gęstej zabudowie centrum Katowic, w bliskim sąsiedztwie Archikatedry Chrystusa Króla. Budynek został wyposażony w indywidualne dla niego zaprojektowany system informacji wizualnej, który został wyróżniony w konkursie designu Śląska Rzecz w 2006 roku. Gmach zdobył także Grand Prix Wojewody Śląskiego i SARP za najlepszy budynek w województwie śląskim 2005 roku.

Z kolei nowy wydział prawa otwarto w 2003 roku. Ma ponad 12 tys. m kw. powierzchni użytkowej i przypomina.... miasteczko.

- Sięgnęliśmy do sprawdzonych wzorów akademickich. Są: forum, agora i zamknięte audytoria - mówił dla Gazety Wyborczej na inauguracji nowego roku akademickiego Tadeusz Orzechowski, który wspólnie z Jackiem Kusiem i Henrykiem Wilkoszem projektował obiekt. Forum ma aż 20 m średnicy, jest wyłożone granitową posadzką. Nad forum biegnie przeszklony most.

i Autor: CC0 3.0 Wydział Prawa UŚ przy Bankowej 11 w Katowicach