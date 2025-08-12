Dom Książków w Tarnowie

Autor: Emilia Karpowicz

EDD 2025

Europejskie Dni Dziedzictwa w Domu Książków w Tarnowie! Wrzesień pod znakiem powojennego modernizmu

Julia Dragović
2025-08-12 15:59

Dom Książków w Tarnowie będzie częścią Europejskich Dni Dziedzictwa. Wciąż trwają prace nad bogatym dwudniowym programem zaplanowanym na 20 i 21 września, ale już teraz wiadomo, że będzie okazja do zwiedzenia domu, posłuchania ciekawych gości i obejrzenia innych ciekawych miejsc w Tarnowie. Tegoroczne EDD odbywają się pod hasłem "Młode dziedzictwo". Patronem medialnym wydarzenia oraz EDD jest Architektura-murator.

Dom Książków, Tarnów

Europejskie Dni Dziedzictwa 2025: Dom Książków w Tarnowie

Ważnym punktem tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem "Młode dziedzictwo" będzie Tarnów i modernistyczna willa rodziny Książków. Wokół sławnego już domu w weekend 20-21 września 2025 r. odbędzie się szereg wydarzeń, w tym oczywiście zwiedzanie, na które czekają wszyscy, ale i ciekawe rozmowy, spacery i inne wydarzenia towarzyszące na terenie miasta.

W organizację wydarzenia angażuje się szereg jednostek i osób, które działają dla domu od dłuższego czasu, ale i Narodowy Instytut Dziedzictwa, organizator EDD. Program ma być rozbudowany. Możemy się spodziewać, że wkrótce zostanie ogłoszony.

Co ważne, wszystkie wydarzenia organizowane w ramach EDD są bezpłatne. Na zwiedzanie domu będą jednak obowiązywać zapisy - tak, by zapewnić odwiedzającym komfort doświadczenia domu. Grupy będą mieć zatem taką wielkość, jak dotychczas - 25 osób. Będzie ich mniej niż dotychczas.

Dom Książków w Tarnowie

Autor: Julia Dragović/ Archiwum prywatne

Podpisów pod petycją przybywa, Ministerstwo Kultury zainteresowane domem

Po pojawieniu się petycji skierowanej do Ministry Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marty Cienkowskiej, o zakup domu i udostępnienia go dla zwiedzających, szum wokół domu znów się wzmógł. Z ministerstwa pojawiły się już podobno (tak twierdzi tarnowski poseł Piotr Górnikiewicz) pierwsze sygnały o zainteresowaniu MKiDN kupnem domu: — Jest duża wola pani minister Cienkowskiej na to, aby ten dom pozyskać — mówił. Dom miałby działać w ramach Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki lub Muzeum Narodowego. Zbyt wcześnie jednak na konkrety.

Jeżeli jednak informacje te zostaną oficjalnie potwierdzone i przede wszystkim zakup dojdzie do skutku, Dom Książków projektowany przez Wojciecha Pietrzyka będzie pierwszym tak pozyskanym ikonicznym domem w Polsce - kupionym ze względu na wagę architektury, nie zaś ze względu na dokonania właściciela. A wkrótce na listę Iconic Houses w Polsce trafi kolejny, drugi po Szuminie Hansenów, dom późnomodernistyczny.

Organizatorzy Europejskich Dni Dziedzictwa w Domu Książków w Tarnowie: ProConto, Narodowy Instytut Dziedzictwa, BWA Tarnów, Julia Dragović, dr Michał Wiśniewski

