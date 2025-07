Spis treści

W związku z ogromnym zainteresowaniem i mnóstwem pytań, Dom Książków w Tarnowie będzie można zwiedzić w weekend 9 i 10 sierpnia 2025 r. W sobotę zwiedzanie będzie się odbywać od 10:00 do 17:00, a w niedzielę od 9:00 do 16:00. Grupy znów będą 25-osobowe. W rolach przewodników jak zawsze Maciej Czarnecki i Julia Dragović. Zwiedzaniu towarzyszyć będzie ich wystawa o ikonicznych domach, jak dotychczas.

Koszt biletu to 30 złotych.

Podczas sprzedaży biletów na termin lipcowy, zainteresowanie było tak duże, że nie wytrzymały serwery platformy Evenea i przez pół godziny serwis nie działał. Kiedy wstał, 400 biletów rozeszło się w niewiele ponad 2 godziny. Ci, którzy nie zdążyli, mogą spróbować szczęścia teraz.

Podczas zwiedzania 12 lipca dom odwiedził prezydent Tarnowa, Jakub Kwaśny. Zapytaliśmy go o wrażenia:

Dom ma potencjał i robi niesamowite wrażenie. Jest jednym z ostatnich przykładów niezmienionego socmodernizmu. Największe wrażenie zrobiły na mnie te detale, które tam są - to jest wszystko dopracowane od A do Z, włącznie z momentem, w którym przechodzi się z domu do pracowni rentgena i USG. Niesamowite wrażenie i mam nadzieję, że ten dom w przyszłości będzie atrakcją turystyczną i kulturalną całego naszego regionu; może jako centrum dizajnu. Że będzie czymś, co będzie przyciągało ludzi do Tarnowa