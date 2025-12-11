„ŻYCIE W ARCHITEKTURZE” o granicach otwartości architektury. Debata Architektury-murator Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Finał 10. edycji konkursu „Życie w Architekturze”

Jubileuszowa, bo już 10. edycja konkursu miesięcznika „Architektura-murator” jest inna niż wszystkie. Z jednej strony dzięki frekwencji – spłynęło niemal 400 zgłoszeń. Z drugiej strony z powodu faktu, że w tegorocznej edycji jest tylko jedna kategoria, w której mierzą się wszystkie zgłoszone obiekty.

W konkursie „Życie w Architekturze” wybieramy najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazującą kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. O tę nagrodę rywalizują realizacje oddane do użytkowania w latach 2020-2024. Autorzy tej najlepszej otrzymają 20 tysięcy złotych. Jury ma prawo również wyróżnić dodatkowe realizacje i zwrócić tym samym uwagę na ważne aspekty projektowania

– mówi Artur Celiński, redaktor naczelny miesięcznika „Architektura-murator”.

Cztery nagrody do przyznania

Ogłoszenie zwycięzców nastąpi podczas uroczystej gali 11 grudnia 2025 r. w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Przyznane zostaną następujące nagrody:

Grand Prix, czyli najlepsza realizacja 5 lat oraz wyróżnienia – wskazane przez jury konkursu,

Laur Środowiska – nagroda przyznawana przez architektów i architektki w powszechnym głosowaniu,

Ulubieniec Publiczności – nagroda przyznawana przez czytelników i czytelniczki „Architektury-murator” w internetowym głosowaniu,

nagroda partnera konkursu – firmy VELUX, dla realizacji, które najlepiej wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury.

Przypomnijmy, że w jury zasiadają osoby o niezwykle szerokim architektonicznym doświadczeniu: Ewa P. Porębska, Mateusz Mastalski, Grzegorz Piątek, Michał Sikorski, Kuba Snopek, Aleksandra Wasilkowska, Dominika Zielińska oraz Artur Celiński.

Prywatne i publiczne, duże i małe, mieszkalne i nie tylko

Nominowane w tym roku realizacje pochodzą zarówno z największych aglomeracji, jak i z mniejszych miast oraz wsi, gdzie wysokiej jakości architektura coraz częściej służy jako instrument lokalnych przemian. Wśród twórców nominowanych prac znalazło się 84 różnych studiów architektonicznych – od największych i najbardziej znanych firm, po niewielkie, często operujące na poziomie lokalnym biura.

Do tegorocznego konkursu napłynęło prawie 400 zgłoszeń, spośród których jury wybrało do finału 60. W gronie nominowanych projektów znalazły się domy jednorodzinne i rozległe osiedla; przedsięwzięcia prywatne oraz publiczne; zarówno całkowicie nowe budowle, jak i udane przekształcenia istniejących już obiektów i terenów; obejmują one mieszkania, biura, domy opieki, ośrodki społeczne, szkoły, przedszkola, żłobki, muzea, hotele, cmentarze, hale sportowe, place, parki, ulice, a także most, garaż oraz kładkę dla pieszych i rowerzystów.