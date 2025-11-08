Oto 60 najciekawszych realizacji, które zawalczą o najważniejsze nagrody konkursu Życie w Architekturze 2025

60 najciekawszych polskich realizacji. Jury wybierze spośród nich GRAND PRIX

Z wielką przyjemnością prezentujemy 60 najciekawszych realizacji, które zawalczą o Grand Prix, Ulubieńca Publiczności oraz Laureata Środowiska przyznawanego przez architektów i architektki. Podczas, gdy Jury kontynuuje prace nad wyborem tej jednej, najważniejszej realizacji, nasi czytelnicy mogą głosować na swoją ulubioną realizację. Do gry mogą także włączyć się profesjonaliści!

Tegoroczna, 10. już edycja konkursu “Życie w Architekturze” jest wyjątkowa. Mamy tylko jedną kategorię - interesuje nas wybór najlepszego obiektu lub przestrzeni wskazującej kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. O tę nagrodę rywalizują realizacje oddane do użytkowania w latach 2020-2024. Autorzy tej najlepszej realizacji otrzymają 20 000 zł. Jury ma prawo również wyróżnić dodatkowe realizacje i zwrócić tym samym uwagę na ważne aspekty projektowania.

W skład jury 10. edycji konkursu „Życie w Architekturze” weszli: Ewa P. Porębska, Mateusz Mastalski, Grzegorz Piątek, Michał Sikorski, Kuba Snopek, Aleksandra Wasilkowska, Dominika Zielińska i Artur Celiński.

Nagroda Publiczności, Środowiska Architektów i Architektek oraz specjalna nagroda VELUX

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł.

Nasi czytelnicy - zarówno Ci zajmujący się architekturą profesjonalnie, jak i zafascynowani nią amatorzy - również mogą wybrać swoich faworytów. Do 5 grudnia trwa głosowanie Publiczności i Środowiska.

Domy, ulice, place, szkoły, biura - Życie w Architekturze pokazuje pełnię życia w architekturze

Lista TOP60 pokazuje niezwykłą różnorodność polskiej architektury – zarówno w skali, jak i w podejściu do projektowania. Wśród sześćdziesięciu nominowanych realizacji znalazły się domy i duże osiedla; inwestycje prywatne i publiczne; są całkowicie nowe obiekty, jak i udane adaptacje już istniejących budynków i przestrzeni; są mieszkania, biura, domy pomocy, centra społeczne, szkoły, przedszkola, żłobki, muzea, hotele, cmentarze, hale sportowe, place, parki, ulice, a także most, garaż i kładka pieszo-rowerowa; obiekty mieszkaniowe reprezentowane są zarówno przez inwestycje całkowicie komercyjne, jak i te o społecznym charakterze.

Wśród nominacji znalazły się realizacje z największych metropolii, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk czy Katowice, ale też z mniejszych ośrodków i miejscowości, gdzie dobra architektura coraz częściej staje się narzędziem lokalnej zmiany. W zestawieniu są m.in. Dobczyce, Jemielnica, Gorzyce, Czechowice-Dziedzice, Wieleń czy Reguły – miasta i miasteczka, w których powstały projekty o wysokiej jakości przestrzennej, społecznej i środowiskowej.

W gronie autorów nominowanych realizacji znalazło się 84 różnych pracowni – od największych i najbardziej rozpoznawalnych marek, po małe, często działające lokalnie biura.

Bardzo się cieszymy, że nasze Jury z blisko 400 zgłoszeń wybrało realizacje pokazujące szerokie spektrum odpowiedzi na współczesne wyzwania naszego codziennego życia.

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

Plac Handlowy w Gorzycach (MSc ETH Arch Bartosz Bukowski, MSc ETH Bau-Ing. Michal Wozniak)

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

Most Europejski na Odrze w Siekierkach (arch. Tomasz Maksymiuk)

Odchodzimy od pompatyczności architektury

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Choć odbywa się nieregularnie, niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Konkurs co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Ewa P. Porębska, pomysłodawczyni tego konkursu, zwraca uwagę, że tworząc jego założenia chciała odejść od pompatyczności architektury, chętnie uznawanej wówczas w środowisku zawodowym za pomnik woli i talentu architekta, a zamiast tego podkreślić jej społeczną funkcję, odpowiedzialność i oddziaływanie. Na łamach kwietniowego numeru miesięcznika opublikowaliśmy jej barwną opowieść o historii ŻYCIA W ARCHITEKTURZE. Jej lektura, a także analiza realizacji nagrodzonych w kolejnych edycjach pokazują, że w ciągu tych trzech dekad nasze myślenie o społecznych funkcjach architektury i kontekstach, które powinna ona uwzględniać, istotnie się zmieniło. To też doskonały wstęp do refleksji nad tym, w jaki sposób powinniśmy dziś myśleć o relacjach życia i architektury.

Być może znaleźliśmy się w bardzo skomplikowanej sieci powiązań – architektura musi dziś myśleć zarówno o bieżących potrzebach i oczekiwaniach swoich użytkowników, jak i brać pod uwagę wyzwania przyszłości. Dlatego nasz konkurs to nie tylko plebiscyt, ale także sposób na dzielenie się wiedzą i dobrymi rozwiązaniami. Wierzymy, że kiedy w grudniu wręczymy Grand Prix oraz wspólnie z naszymi czytelnikami przyznamy nagrodę Ulubieńca Publiczności i Laur Środowiska – Nagrodę Architektów i Architektek, wszyscy będziemy czuć, że zrobiliśmy krok naprzód i lepiej rozumiemy, czego powinniśmy oczekiwać od współczesnej architektury.