Oto 60 najciekawszych realizacji, które zawalczą o najważniejsze nagrody konkursu Życie w Architekturze 2025

Z wielką przyjemnością prezentujemy 60 najciekawszych realizacji, które zawalczą o Grand Prix, Ulubieńca Publiczności oraz Laureata Środowiska przyznawanego przez architektów i architektki. Podczas, gdy Jury kontynuuje prace nad wyborem tej jednej, najważniejszej realizacji, nasi czytelnicy mogą głosować na swoją ulubioną realizację. Do gry mogą także włączyć się profesjonaliści!
Tegoroczna, 10. już edycja konkursu “Życie w Architekturze” jest wyjątkowa. Mamy tylko jedną kategorię - interesuje nas wybór najlepszego obiektu lub przestrzeni wskazującej kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. O tę nagrodę rywalizują realizacje oddane do użytkowania w latach 2020-2024. Autorzy tej najlepszej realizacji otrzymają 20 000 zł. Jury ma prawo również wyróżnić dodatkowe realizacje i zwrócić tym samym uwagę na ważne aspekty projektowania.
W skład jury 10. edycji konkursu „Życie w Architekturze” weszli: Ewa P. Porębska, Mateusz Mastalski, Grzegorz Piątek, Michał Sikorski, Kuba Snopek, Aleksandra Wasilkowska, Dominika Zielińska i Artur Celiński.
Nagroda Publiczności, Środowiska Architektów i Architektek oraz specjalna nagroda VELUX
Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł.
Nasi czytelnicy - zarówno Ci zajmujący się architekturą profesjonalnie, jak i zafascynowani nią amatorzy - również mogą wybrać swoich faworytów. Do 5 grudnia trwa głosowanie Publiczności i Środowiska.
Domy, ulice, place, szkoły, biura - Życie w Architekturze pokazuje pełnię życia w architekturze
Lista TOP60 pokazuje niezwykłą różnorodność polskiej architektury – zarówno w skali, jak i w podejściu do projektowania. Wśród sześćdziesięciu nominowanych realizacji znalazły się domy i duże osiedla; inwestycje prywatne i publiczne; są całkowicie nowe obiekty, jak i udane adaptacje już istniejących budynków i przestrzeni; są mieszkania, biura, domy pomocy, centra społeczne, szkoły, przedszkola, żłobki, muzea, hotele, cmentarze, hale sportowe, place, parki, ulice, a także most, garaż i kładka pieszo-rowerowa; obiekty mieszkaniowe reprezentowane są zarówno przez inwestycje całkowicie komercyjne, jak i te o społecznym charakterze.
Wśród nominacji znalazły się realizacje z największych metropolii, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk czy Katowice, ale też z mniejszych ośrodków i miejscowości, gdzie dobra architektura coraz częściej staje się narzędziem lokalnej zmiany. W zestawieniu są m.in. Dobczyce, Jemielnica, Gorzyce, Czechowice-Dziedzice, Wieleń czy Reguły – miasta i miasteczka, w których powstały projekty o wysokiej jakości przestrzennej, społecznej i środowiskowej.
W gronie autorów nominowanych realizacji znalazło się 84 różnych pracowni – od największych i najbardziej rozpoznawalnych marek, po małe, często działające lokalnie biura.
Bardzo się cieszymy, że nasze Jury z blisko 400 zgłoszeń wybrało realizacje pokazujące szerokie spektrum odpowiedzi na współczesne wyzwania naszego codziennego życia.
dolnośląskie
- ARCHE Klasztor Wrocław (Piotr Grochowski)
- Centrum Aktywności Lokalnej na Przedmieściu Oławskim (CH+ architekci)
- Hybrydowy zespół sal gimnastycznych (arch_it Piotr Zybura)
- Szyb Miedzianka (Robert Konieczny)
- Zespół 3 punktowców na osiedlu Nowe Żerniki (CH+ architekci, Vroa architekci, 3XA)
- Zielenienie Placu Nowy Targ we Wrocławiu (Roman Rutkowski Architekci & a+f projektowanie przestrzeni)
kujawsko-pomorskie
- Cukrownia Żnin (Bulak Projekt, architekci Marek Bulak i Piotr Grochowski)
- Dom dla Koni (wiercinski-studio)
- Przedszkole w Bydgoskim Parku Przemysłowo Technologicznym (xy studio)
lubelskie
- Agroturystyka „W Polach” (Miłosz Mleczko, Dokumentacja budowlana: „Pop-Art” Pracownia Projektowo-Budowlana Katarzyna Święcicka)
- Farma toMy (Piotr Grochowski, Wojciech Kolęda)
łódzkie
- Osiedle zabudowy wielorodzinnej przy ul. Krudowskiego w Łowiczu (GDA Łukasz Gaj, Pracownia Architektury i Urbanistyki Rafał Mazur)
- Przebudowa Placu Wolności (Konsorcjum pracowni mamArchitekci Sp. z o.o. i A2P2 architecture & planning)
- Ulica Wschodnia, Pasaż Róży i Pasaż Hilarego Majewskiego (Jakub Krzysztofik)
małopolskie
- Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie Nasz Dom (Pole Architekci)
- Kładka pieszo-rowerowa w Dobczycach (Biuro Projektów Lewicki Łatak sp. z o.o. sp.k.; Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki)
mazowieckie
- Biblioteka na Choszczówce (Ambient sp. z o.o. (dawniej Ambient Magdalena Pios))
- Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na Ochocie (xystudio)
- Dom Matki Bożej Serdecznej (xystudio)
- Dom Studenta nr 7 (Projekt Praga)
- Garaż wielostanowiskowy ze strefą rekreacyjną na dachu (Medusa Group)
- Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy (Bujnowski Architekci, Piotr Bujnowski, Maciej Koczocik (architekci prowadzący))
- Modernizacja Przytułku św. Franciszka Salezego (ArDJ Sp. z o.o., Warszawa, Rakowiecka 36)
- Modernizacja wnętrz Biblioteki Narodowej (KONIOR STUDIO, Tomasz Konior, Dominik Koroś)
- Muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel (Autor projektu: BIM Architekci sp. z o.o.)
- Muzeum Sztuki Nowoczesnej (Thomas Phifer and Partners)
- Park Akcji „Burza” (Archigrest: Maciej Kaufman, Marcin Maraszek; topoScape: Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk)
- Przedszkole w Regułach (M.O.C. Architekci)
- Szkoła podstawowa nr 400 w Warszawie (Bujnowski Architekci; Piotr Bujnowski, Martyna Rowicka-Michałowska, Karina Jędrak-Kościesza)
- Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego (Kuryłowicz & Associates)
- Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 (KONIOR STUDIO, Tomasz Konior, Dominik Koroś)
- Zespół kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu (BDR Architekci)
- Żłobek nr 31 (Asman Pieniężny Architekci sp. z o.o.)
opolskie
- Przedszkole i żłobek w Jemielnicy (CH+ architekci)
podkarpackie
- Plac Handlowy w Gorzycach (MSc ETH Arch Bartosz Bukowski, MSc ETH Bau-Ing. Michal Wozniak)
pomorskie
- Budynek Edukacyjny w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo (Gierbienis+Poklewski s.c.)
- Dwór Uphagena (Piotr Grochowski)
- LPP Fashion Lab (JEMS Architekci; Maciej Miłobędzki, Marcin Sadowski, Jerzy Szczepanik-Dzikowski)
- Przystań Widna 2A (IPA, PB STUDIO, STUDIOMANIA)
- Riverview (Szymon Wojciechowski, Dżafar Bajraszewski, Piotr Steckiewicz)
śląskie
- Dom w Ochojcu (jojko+nawrocki architekci)
- Gambit Office (Robert Konieczny, Michał Lisiński)
- Kaplica Ostatniego Pożegnania (Jakub Turbasa & Bartłomiej Pyrzyk)
- Rewitalizacja „Parku Lasek” w Czechowicach-Dziedzicach (Aleksandra Kozłowska, Krzysztof Kobiela)
- Szkoła Podstawowa w Rudzie Śląskiej (Andrzej Truszczyński, Paweł Kobierzewski, Maciej Obszański)
- TBS przy Mariackiej w Katowicach (OVO GRĄBCZEWSCY ARCHITEKCI)
- „AJNFART” w Rybniku (SLAS architekci)
świętokrzyskie
- Przebudowa Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (WXCA)
- Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (BDMA)
warmińsko-mazurskie
- Hospicjum CARITAS Archidiecezji Warmińskiej (Architekci GADOMSCY)
- Węzeł przesiadkowy w Olsztynie na poniemieckim cmentarzu (Architekci GADOMSCY)
wielkopolskie
- Centrum Aktywizacji Społecznej „Tlenownia” (Pracownia Projektowa J.P. Woźny)
- Hala widowiskowo-sportowa w Książu Wielkopolskim (PL.ARCHITEKCI)
- Murawa 2 (Insomia)
- Nowy Strzeszyn (Insomia)
- Perfumiarnia (JEMS Architekci; Marcin Sadowski, Tomasz Napieralski)
- Przystanek Edukacja Wieleń (Neostudio Architekci)
- Solna 6 (JEMS Architekci)
- Zespół budynków mieszkalnych Trójpole (Ultra architects Sp. z o.o.)
zachodniopomorskie
- Most Europejski na Odrze w Siekierkach (arch. Tomasz Maksymiuk)
Odchodzimy od pompatyczności architektury
ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Choć odbywa się nieregularnie, niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Konkurs co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.
Ewa P. Porębska, pomysłodawczyni tego konkursu, zwraca uwagę, że tworząc jego założenia chciała odejść od pompatyczności architektury, chętnie uznawanej wówczas w środowisku zawodowym za pomnik woli i talentu architekta, a zamiast tego podkreślić jej społeczną funkcję, odpowiedzialność i oddziaływanie. Na łamach kwietniowego numeru miesięcznika opublikowaliśmy jej barwną opowieść o historii ŻYCIA W ARCHITEKTURZE. Jej lektura, a także analiza realizacji nagrodzonych w kolejnych edycjach pokazują, że w ciągu tych trzech dekad nasze myślenie o społecznych funkcjach architektury i kontekstach, które powinna ona uwzględniać, istotnie się zmieniło. To też doskonały wstęp do refleksji nad tym, w jaki sposób powinniśmy dziś myśleć o relacjach życia i architektury.
Być może znaleźliśmy się w bardzo skomplikowanej sieci powiązań – architektura musi dziś myśleć zarówno o bieżących potrzebach i oczekiwaniach swoich użytkowników, jak i brać pod uwagę wyzwania przyszłości. Dlatego nasz konkurs to nie tylko plebiscyt, ale także sposób na dzielenie się wiedzą i dobrymi rozwiązaniami. Wierzymy, że kiedy w grudniu wręczymy Grand Prix oraz wspólnie z naszymi czytelnikami przyznamy nagrodę Ulubieńca Publiczności i Laur Środowiska – Nagrodę Architektów i Architektek, wszyscy będziemy czuć, że zrobiliśmy krok naprzód i lepiej rozumiemy, czego powinniśmy oczekiwać od współczesnej architektury.