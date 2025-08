Gigantyczny hotel Gołębiewski w Pobierowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kinomural. Tematem przewodnim jest „Odyseja: wersja beta”

Kinomural to zjawiskowe wydarzenie, które od kilku lat przyciąga do Wrocławia artystów i widzów z całego świata. Festiwal redefiniuje pojęcie miejskiej przestrzeni, przekształcając ściany budynków w ogromne, tętniące życiem ekrany. W tym roku organizatorzy zaprosili aż 90 artystów z 20 krajów, którzy zaprezentują ponad 500 projekcji – w tym jedyne w swoim rodzaju prace Yoshiego Sodeoki. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „Odyseja: wersja beta”, a uczestnicy będą mogli eksplorować sześć gigantycznych ścian projekcyjnych, z których każda stanowi osobny mikrokosmos – pełen światła, dźwięku i ruchu. Kinomural nie wyznacza trasy – to widz sam decyduje, jaką podróż odbędzie przez artystyczny labirynt. To nie tylko festiwal, ale immersyjne doświadczenie z pogranicza sztuki, architektury i codzienności.

Sodeoka słynie z eksperymentowania. Od glitchu do medytacji cyfrowej

Yoshi Sodeoka to twórca, który już w latach 90. wyznaczał kierunki dla sztuki cyfrowej – jako dyrektor artystyczny legendarnego Word Magazine, jednego z pierwszych multimedialnych magazynów internetowych. Jego styl – neo-psychodeliczny, przesycony estetyką glitchu i dźwiękiem – to efekt wieloletniego dialogu z muzyką i nowymi technologiami. Współpracował z gigantami sceny muzycznej, jak Metallica, Tame Impala czy Oneohtrix Point Never, tworząc dla nich wizualizacje i teledyski. Jego prace pokazywano w najważniejszych muzeach świata – Centre Pompidou, Tate Britain, MoMA, SFMOMA – a teraz, dzięki Kinomuralowi, po raz pierwszy będą dostępne dla polskiej publiczności.

Sodeoka słynie z eksperymentowania – zarówno z formą, jak i skalą swoich prac. Jednym z najważniejszych dzieł, które zaprezentuje we Wrocławiu, będzie projekt RÓJ – generatywna symulacja inspirowana murmuracjami ptaków. To wizualna medytacja, łącząca estetykę systemów danych z organiczną złożonością natury. Na ogromnej powierzchni kamienicy widzowie zobaczą wektorowe strzałki, pulsujące punkty i wykresy, które układają się w spektakl balansujący między spokojem a chaosem. „To próba zobrazowania percepcji – zarówno ludzkiej, jak i sztucznej – oraz napięcia między dzikością a analizą”, mówi artysta. Wydarzenie będzie nie tylko szansą na spotkanie z jego twórczością, ale także na doświadczenie jej w nowym, miejskim kontekście.

Artysta jutra – na styku sztuki i technologii. Fascynacja przyszłością

Drugiego wieczoru Kinomuralu Sodeoka pokaże GIRLANDY – przegląd swoich prac z lat 2017–2023, przygotowany we współpracy z brazylijskim producentem MYMK. To swoisty wizualny album złożony z 11 utworów, w którym cyfrowe sprzężenie zwrotne reaguje na dźwięk i przekształca obrazy w emocjonalne, pulsujące struktury. GIRLANDY to esencja jego stylu – prace operujące na granicy abstrakcji, muzyki i światła. To także przykład, jak nowe technologie – symulacje czasu rzeczywistego, generatywne systemy, AI – wpływają na formę sztuki współczesnej. „Następna fala może nawet nie wyglądać jak 'sztuka', jaką znamy”, przewiduje Sodeoka.

W jego twórczości widoczna jest fascynacja światem przyszłości: płynnością formy, interakcją z odbiorcą, integracją z przestrzenią publiczną. Jego wizje są nie tylko piękne, ale też niepokojąco aktualne – pokazują, jak sztuka cyfrowa przenika naszą codzienność: od AR po generatywne wizualizacje na koncertach. Kinomural staje się w tym kontekście czymś więcej niż tylko festiwalem – to laboratorium przyszłości, gdzie sztuka spotyka człowieka w miejskim pejzażu. Dzięki obecności takiej postaci jak Yoshi Sodeoka, Wrocław na chwilę stanie się światowym centrum cyfrowej awangardy.