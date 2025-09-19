MuratorPlus: Zazielenianie Katowice Airport Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Największy przetarg w historii krakowskiego lotniska

To ma być największe w historii Krakowskiego lotniska w Balicach postępowanie przetargowe. W piątek, 19 września port lotniczy ogłosił swoje plany przetargowe na rozbudowę terminala pasażerskiego. W poniedziałek, 22 września zostanie oficjalnie ogłoszony przetarg na generalnego wykonawcę tego zadania.

Pisaliśmy też: Kraków Airport będzie miał nową drogę startową i ogromny terminal pasażerski

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że wypracowana przez nas pozycja lidera dużych lotnisk europejskich, jeżeli chodzi o tempo rozwoju, nakłada na nas obowiązek zadbania także o odpowiedni poziom infrastruktury, by nasi pasażerowie mogli korzystać z usług lotniska w komfortowych warunkach. Naszym celem jest stworzenie nowoczesnego obiektu dostosowanego do obsługi 19 milionów pasażerów rocznie - mówi Łukasz Strutyński, prezes zarządu Kraków Airport.

Jaki będzie nowy terminal pasażerski w Balicach?

Nowy terminal pasażerski ma stanąć pomiędzy obecnym terminalem a drogą do wieży kontroli lotów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Wizualnie ma się specjalnie nie wyróżniać i być raczej kontynuacją i spójną częścią bryły obecnego terminalu.

Nowy terminal będzie też oznaczał nowości i udogodnienia dla pasażerów ii ich obsługi. Łączna powierzchnia terminalu po zakończeniu dwóch etapów tej inwestycji wyniesie nieco ponad 120 tys. metrów kwadratowych.

Dodatkowa powierzchnia użytkowa będzie liczyła 44 513, 72 m kw.

W szczycie przepustowość lotniska wyniesie 4400 pasażerów na godzinę. Powstanie 11 nowych gate’ów i nowa hala odbioru bagażu. Będzie też nowa strefa kontroli paszportowej non-Schengen.

Liczba pasażerów Katowice Airport szybko rośnie

Rozbudowa lotniska była koniecznością i mówiono o niej już od dawna.

Pierwotne założenia rozbudowy terminalu, które zostawili nasi poprzednicy, musiały zostać gruntownie zweryfikowane. Zakładały one, że po ukończeniu wszystkich etapów rozbudowy przepustowość terminalu osiągnie 12 mln pasażerów rocznie, a przypominam, że wszystko wskazuje na to, że już w tym roku obsłużymy ok. 13 mln pasażerów – podkreśla Janusz Kardasiński, członek zarządu Kraków Airport.

Kiedy nowy terminal pasażerski w Balicach będzie gotowy?

Jak podkreślają władze Portu Lotniczego w Krakowie im. Jana Pawła II, oddanie do użytku nowej części terminalu planowane jest w 2029 roku, a całość rozbudowy i modernizacji zakończy się w 2031 roku, zwiększając przepustowość lotniska do 19 mln pasażerów rocznie.

Nie tylko w Krakowie szykują się ogromne inwestycje. Nowy terminal chcą mieć także Katowice, które są obecnie w procedurze wybierania głównego projektanta. We Wrocławiu także mamy obecnie boom inwestycyjny. Tamtejsze lotnisko trzeba będzie od 26 października zamknąć na ponad miesiąc, by można było zrealizować zaplanowane zadania.